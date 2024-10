Evo Morales fue citado a declarar por el caso de trata y tráfico de menores

La investigación ha reavivado el conflicto interno en el Movimiento al Socialismo (MAS) y podría impactar la candidatura de Evo Morales para las elecciones de 2025 (REUTERS/Patricia Pinto)

El ex presidente boliviano Evo Morales fue citado a declarar ante un grupo de fiscales por su presunta implicación en un caso de trata y tráfico de menores, el cual ha generado un fuerte impacto en el panorama político del país andino. El Fiscal General, Juan Lanchipa, informó que el político de 65 años deberá presentarse a declarar el próximo jueves.

“Vamos a interponer acciones legales” para impedir que Morales declare, afirmó Carlos Romero, abogado y ex ministro del ex presidente. “Ya en 2020 se estableció que en este caso no hay denunciantes ni víctimas, y fue cerrado”. Según el ex ministro, existen otras cinco investigaciones que, supuestamente, el “gobierno ha impulsado” en contra de Morales.

La semana pasada, Juan Lanchipa destituyó a la fiscal Sandra Gutiérrez por errores de procedimiento en la investigación, luego de que ésta ordenó la detención de Evo Morales.

La fiscal acusó a Lanchipa de pretender favorecer a Evo Morales, de quien el actual Fiscal General ocupó un alto cargo durante el gobierno del ex mandatario entre 2006 y 2019. Un juez falló el domingo a favor de Gutiérrez y anuló su destitución.

Sandra Gutiérrez

Sandra Gutiérrez investigaba un caso relacionado con una menor que, en 2016, supuestamente tuvo una hija con Evo Morales cuando él era presidente y ella tenía 15 años. Según las investigaciones preliminares de la fiscalía, los padres de la adolescente habrían consentido la relación a cambio de prebendas.

La denuncia no es reciente, pero no había avanzado debido a la supuesta injerencia del poder político en el sistema judicial, según denuncias de organizaciones civiles y opositores. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado en varios informes la falta de independencia de la justicia en Bolivia.

El caso ha intensificado la disputa entre Evo Morales y el actual presidente, Luis Arce, por el control del Movimiento al Socialismo (MAS) y la candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2025.

Evo Morales acusó a Luis Arce de impulsar los procesos penales en su contra con el objetivo de inhabilitarlo como candidato. Arce, a su vez, acusó a su ex mentor de promover protestas sociales para presionar por un acortamiento de su mandato.

El presidente boliviano, Luis Arce (AP Foto/Juan Karita)

Para la oposición, el gobierno estaría aprovechando el escándalo para desviar la atención de la crisis económica que atraviesa el país, marcada por el aumento del costo de vida y un creciente malestar social, afirmó el diputado opositor Carlos Alarcón.

Arce también ha sido cuestionado por su gestión ante los graves incendios forestales que han arrasado aproximadamente siete millones de hectáreas de pastizales y bosques primarios.

La fiscalía archivó por falta de pruebas otra investigación contra Evo Morales por el presunto fraude electoral denunciado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en las elecciones de 2019, cuando buscaba un tercer mandato. La denuncia provocó una crisis social que dejó un saldo de 37 muertos.

Un manifestante sostiene un folleto con la imagen de Evo Morales (REUTERS/David Mercado)

Según analistas, si el caso de trata de menores avanza, podría significar el fin de la carrera política de Evo Morales, quien inició su trayectoria en los años noventa como líder de los cocaleros y llegó a ser el primer presidente indígena de Bolivia.

(Con información de AP)