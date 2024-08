Una balacera en la puerta de un centro de salud sembró el terror en Chile

El violento hecho se registró a la entrada del Cesfam Boca Sur en San Pedro de la Paz, región del Bío Bío

Momentos de terror vivieron la noche del martes los pacientes que estaban aguardando por su turno al interior del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Boca Sur de la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Bío Bío (507 kms al sur de Santiago), cuando desde un automóvil percutaron varios disparos, obligándolos a correr y parapetarse detrás de un pared para ponerse a salvo de una bala perdida.

Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del recinto, y en el video más largo es posible apreciar cómo alrededor de las 23:00 horas, una pareja se baja rápido de un vehículo e ingresan con un niña en brazos al recinto, ubicado en calle 12 de febrero con Pasaje Nueve A, tal como cualquier familia que trae a su hijo a urgencias.

Sin embargo, apenas entran, aparece por detrás otro automóvil blanco desde el cual disparan varios balazos dirigidos justamente a la pareja, cuya hija resultó no tener problema de salud alguno.

Ahí se armó la tole tole, pues los pacientes corrieron de un lado a otro, gritando y buscando parapetarse detrás de una muralla. Otros se tiraron al piso, y hasta es posible ver a un perro callejero que, desorientado, no sabe para donde arrancar.

Los trabajadores del recinto llamaron de inmediato a la policía que rápidamente se apersonó en el lugar. Trascendió que el auto desde el cuál se bajó la pareja con la niña en brazos recibió 8 balazos, sin embargo, no hay detenidos y aún se desconocen la razón del brutal ataque.

Hechos repetitivos

No es la primera vez que un hecho de esta naturaleza sucede en el Cesfam de San Pedro de la Paz. El 22 de junio, dos mujeres de nacionalidad chilena fueron asesinadas y una tercera quedó herida de gravedad, tras ser acribilladas por desconocidos a bordo de un vehículo en las inmediaciones del Cesfam. Unos días antes, dos funcionarios fueron asaltados con un arma de fuego y cuchillos mientras entregaban medicamentos en el sector Las Playas de esa comuna.

Debido a ello, Marina Ascencio, presidenta de la Asociación de Funcionarios, emplazó al presidente Gabriel Boric y pidió la presencia de más policías.

“Presidente Boric, Santiago no es Chile. Aquí en Boca sur hay gente que está sufriendo (...) nadie quiere venir a trabajar aquí porque la violencia es excesiva. Entendemos que la delincuencia nos ha sobrepasado. Pero no podemos no enviar recursos a las comunas”, señaló, según consignó BíoBíoChile.

“Tienen botones de pánico, cámaras de seguridad, pero todo es insuficiente. Necesitan carabineros de punto fijo en el Cesfam”, había advertido previamente Ascencio.

Por su parte, el alcalde de la comuna, Javier Guiñez, pidió que el recinto sea declarado como “infraestructura crítica”, a fin de instalar un carabinero de punto fijo en el lugar, puesto que incluso cuenta con una oficina para ello.

“Estamos viviendo una situación crítica (...) no corresponde que nosotros velemos por la seguridad que le corresponde al Estado. Este es un tema de seguridad que corresponde a Carabineros y al Estado”, sostuvo el edil.

Así las cosas, los trabajadores del centro de salud iniciaron un paro esta jornada, a fin de demostrar su descontento y exigir mayor presencia policial.

Desde el municipio, eso sí, ya explicaron que se atenderá únicamente urgencias vitales con los llamados turnos éticos, a fin de “garantizar la seguridad de nuestro personal y pacientes”. Por lo mismo, la entrega periódica de remedios y alimentos para niños y adultos mayores, se realizará de forma controlada, al igual que los exámenes y curaciones con cita previa, las que se respetarán, pero siguiendo nuevos protocolos de seguridad.

