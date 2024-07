La primera dama de Ecuador apareció por sorpresa en el desfile del orgullo LGBT en Guayaquil

La primera dama Lavinia Valbonesi durante el desfile del Orgullo en Guayaquil.

“Hoy aplaudo a quienes son valientes y auténticos”, esa frase se lee en unos de los videos que la esposa del presidente Daniel Noboa, Lavinia Valbonesi compartió en sus redes sociales junto a imágenes de su presencia en el desfile del Orgullo LGBTIQ+ que se celebró en Guayaquil. Valbonesi saludó a los asistentes desde un carro alegórico, vestía de negro pues aún guarda luto por la muerte de su padre y llevaba una pañoleta de la bandera LGBTIQ+ en su puño. Aunque varios asistentes aprovecharon la oportunidad para fotografiarse y mostrar la emoción de que la primera dama participara en el desfile, el Comité organizador ha mostrado su preocupación pues Valbonesi no fue invitada y no quieren que el evento celebra la diversidad y visibilidad de la comunidad sea manchado con objetivos proselitistas.

El Comité del Orgullo Guayaquil ha manifestado su posición a través de un comunicado oficial. Según el Comité, la presencia de Valbonesi no fue resultado de una invitación oficial, sino que llegó de manera sorpresiva en una carroza. Este hecho ha causado incomodidad entre algunos miembros del comité, quienes creen que figuras políticas de alto nivel, como la primera dama, no necesariamente se identifican con las causas de la comunidad LGBTIQ+. A pesar de esto, reconocen que su participación podría interpretarse como un paso positivo, considerando que históricamente las primeras damas han apoyado modelos de familia conservadores: “Dejamos claro que nunca creímos que figuras de este nivel podrían identificarse con nuestras causas, por lo que no se emitió una invitación oficial”, se lee en el comunicado.

A pesar de la visibilidad que podría haber aportado la primera dama, el Comité del Orgullo Guayaquil subrayó que el gobierno de Noboa no ha cumplido las promesas hechas durante su campaña electoral en relación con los derechos LGBTIQ+. Entre estas promesas se incluía la implementación de políticas públicas para apoyar los procesos transicionales de las personas trans. La comunidad aún espera acciones concretas de parte del gobierno para combatir la discriminación, la violencia y la falta de igualdad de oportunidades que enfrentan las personas LGBTIQ+ en Ecuador .

El Comité expresó su preocupación sobre la presencia de Valbonesi en el desfile y sobre cómo esta acción pueda ser vista como una estrategia política para ganar simpatía y mejorar la imagen del gobierno, especialmente en un momento en que el presidente Noboa enfrenta críticas por su gestión: “El Comité del Orgullo Guayaquil reitera su compromiso con la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI+ de manera independiente, que nace desde la articulación comunitaria de forma autónoma, sin nexos políticos por lo que, no es un espacio para promocionar figuras políticas”, resaltó el comunicado.

Además, el Comité señaló que el Festival del Orgullo en Guayaquil no tuvo el apoyo de ninguna institución del gobierno del presidente Noboa, de la Prefectura del Guayas o de la Alcaldía de Guayaquil: “La propia comunidad LGBT+ organizó un evento exitoso y visible, demostrando su capacidad de autogestión y compromiso con la lucha por nuestros derechos”.

El comité organizador del desfile mostró su preocupación por el uso político del evento. (Instagram/@elizabethpalaciosb)

En el comunicado, los organizadores del desfile en esa ciudad exhortaron a la primera dama “a que motive al gobierno del presidente Noboa, que cumpla con sus promesas de campaña y tome medidas reales para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades más significativas para combatir la discriminación y la violencia contra las personas LGBTIQ+.”

La primera dama no se ha pronunciado sobre el comunicado del Comité. Hasta el 1 de julio, en Instagram la publicación de Valbonesi sobre su presencia en el desfile alcanzó más de 929.000 visualizaciones. La esposa de Noboa ha sido criticada las últimas semanas porque, a pesar de haber lanzado un proyecto para combatir la violencia contra las mujeres; la ex esposa del presidente Gabriela Goldbaum denunció que Noboa quitó la seguridad de su hija y que fue Valbonesi quien le comunicó sobre ello.