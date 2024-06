El Parlamento de Ecuador investigará a los congresistas que cuestionaron la salud mental del presidente Noboa (EFE/ARCHIVO)

Miembros de la Asamblea Nacional de Ecuador afines al presidente Daniel Noboa anunciaron la apertura de una investigación para sancionar por falta grave a varios asambleístas que han cuestionado la salud mental del mandatario por las críticas vertidas en una entrevista con la revista The New Yorker.

En concreto, apuntan a los legisladores Valentina Centeno y Fernando Jaramillo que serán investigados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para imponer una sanción disciplinaria por afirmar que la Asamblea Nacional pretendía “declarar loco” a Noboa y “tomarse el poder”.

La Asamblea publicó una nota en la que explica que levantar falsas noticias para generar inestabilidad en el país constituye un delito grave previsto en el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 353, numeral 11.

“No permitiremos que jugarretas políticas y cortinas de humo para distraer las desafortunadas declaraciones del primer mandatario soslayen el gran trabajo que ha venido realizando el primer poder del Estado en beneficio de los ecuatorianos desde el inicio de esta gestión”, apuntó.

Correísmo rechaza acusaciones

De su lado, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, de Revolución Ciudadana, aclaró que el Legislativo no busca declarar la incapacidad al presidente y “declararlo loco”, como señaló la legisladora oficialista Valentina Centeno.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (EFE/ARCHIVO)

Veloz anticipó que se consultará a la Comisión de Administración Legislativa (CAL) sobre la pertinencia de una sanción disciplinaria contra Centeno.

“No hay tal acción de querer declarar una inhabilidad mental como pretenden ahora hacerle creer a la población ecuatoriana”, subrayó Veloz, al considerar que esto es “uno de los tantos distractores que se inventa cada semana el Gobierno para que los ciudadanos dejen de hablar de los temas importantes, como son la inseguridad, la falta de medicinas”, entre otros.

Prisión en la Antártida

El artículo de The New Yorker se realizó tras varios días de seguimiento al mandatario en los que afirmó que están estudiando construir una prisión militar en la Antártida y descalificó a dirigentes regionales como Nayib Bukele, Gustavo Petro o Javier Milei.

“Una prisión para unas 100 personas. ¿Por qué no? (...). Es una gran posibilidad”, dijo Noboa sobre la posibilidad de instalar una prisión en la Antártida, continente sujeto a un tratado que solo permite que su territorio se use para investigación.

Noboa también criticó a otros dirigentes latinoamericanos, como el presidente colombiano, Gustavo Petro, de quien dijo que es un “snob de izquierda”. “Es inteligente, pero no está logrando hacer nada”, afirmó.

El presidente de Ecuador manifestó sus críticas contra algunos de sus homólogos en la región (ARCHIVO)

Sobre Milei, el presidente de Argentina, Noboa dijo que es peor. “Yo no sé por qué él piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que fue nombrado presidente. Se ve que es muy ególatra, que es algo muy argentino, de hecho”, apuntó.

Sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cree que “el hombre es arrogante y (hace todo para) controlar el poder para él mismo y enriquecer a su familia”.

En la entrevista revela también que sufrió un intento de asesinato por la entrada desde territorio colombiano de una docena de sicarios enviados por narcotraficantes. Cuatro murieron y el resto están detenidos. La información ha sido confirmada por The New Yorker citando fuentes diplomáticas que han reprochado a Noboa que no ha “dominado el arte de la discreción”.

