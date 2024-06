China se niega a pagar sobretasas y presiona para seguir vendiendo su acero que pone en crisis a la industria chilena

“Estamos en contra del proteccionismo comercial y seguiremos de cerca el progreso de la investigación”, fustigó Niu Qingbao.

(Desde Santiago, Chile) China no está dispuesta a aceptar los límites que intenta imponer el gobierno de Gabriel Boric al ingreso de sus productos que distorsionan el mercado chileno.

En una fuerte embestida, el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, acusó este miércoles ante la Comisión de Economía del Senado que la sobretasa impuesta a las importaciones de acero chino - recomendada por la Comisión Antidistorsiones chilena -, “contraviene” el acuerdo entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario Xi Jinping, pues “no existe dumping en las exportaciones de acero por parte de las empresas chinas”.

Trabajadores cargan productos de acero para su exportación a un buque de carga en un puerto de Lianyungang, provincia de Jiangsu, China.

“La medida adoptada por la Comisión Antidistorsiones no coincide con los hechos y contraviene el consenso alcanzado en la reunión entre ambos jefes de Estado el año pasado”, aseguró el embajador, aludiendo a la visita que realizó Boric a su par chino en octubre del 2023.

Qingbao fue más allá y deslizó que “no sería beneficioso para desarrollar aún más las potencialidades de la relación comercial y económica entre China y Chile”.

El embajador señaló que las acerías chinas no reciben subsidios del Estado, agregando que sus productos “no se venden a precios por debajo del valor normal o injusto, ni han causado daños, amenazas u obstáculos sustanciales a la industria siderúrgica chilena, lo que no establece una relación causal con el comportamiento de dumping”. Es más: acusó que las acerías chilenas “enfrentan dificultades, y, según las noticias, sus pérdidas operativas se deben principalmente a su obsolescencia tecnológica y una gestión deficiente, lo que ha provocado la pérdida de ventajas competitivas desde hace varios años. Entonces, culpar a China por los problemas internos de algunas empresas chilenas carece de fundamentos fácticos y no contribuye a resolver sus desafíos internos”.

En su alocución, dijo que la Comisión Antidistorsiones “pasó por alto la evidencia presentada por la industria y empresas chinas, imponiendo aranceles temporales, lo que sólo considera las demandas de protección de la industria nacional, lo cual contradice la declaración del gobierno chileno en 2004 de reconocer el estatus de economía de mercado de China y, aún más, no cumple con las reglas de la OMC”.

“Esta es una señal de proteccionismo comercial. Estamos en contra del proteccionismo comercial y seguiremos de cerca del progreso de la investigación”, advirtió.

Al finalizar, dijo que espera que su contraparte chilena “pueda llevar a cabo una investigación justa y equitativa, en función de las reglas de la OMC y de los acuerdos bilaterales entre Chile y China, maneje los problemas relacionados con prudencia y evite afectar las relaciones amistosas entre ambas partes”.

Desde la Cancillería chilena emitieron un comunicado resaltando el aspecto técnico de la decisión tomada por la Comisión Antidistorsiones. En la foto, el Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren.

Cautela de la Cancillería

El emplazamiento del embajador deja en una posición compleja al Gobierno de Gabriel Boric, ya que la presión china, país que es el principal socio comercial de Chile, choca con la ofensiva transversal que los trabajadores de la Compañía Siderúrgica Huachipato y parlamentarios de todos los sectores políticos han llevado a cabo para que el gobierno mantenga la sobretasa, a fin de evitar que la empresa no vuelva a paralizar sus operaciones en Talcahuano.

Es por ello que el Ministerio de Relaciones Exteriores optó por la cautela y, en respuesta a las críticas de Niu Qingbao, entregó un escueto comunicado, resaltando el aspecto técnico de la decisión tomada por la Comisión Antidistorsiones.

“La Comisión Nacional de Antidistorsiones es la que determinó las medidas que establecieron que las bolas de acero de origen Chino eran objeto de dumping. Esta comisión es un organismo técnico, cuyo funcionamiento está normado por Ley. Es presidido por representantes de la Fiscalía Nacional Económica , y lo integran representantes del Banco Central, y del Servicio Nacional de Aduanas, además de representantes de diversos ministerios. Sus resoluciones se fundan en argumentos técnicos y en concordancia a nuestras políticas de Estado”.

“Podría afectar los envíos de cerezas”

Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, se mostró preocupado e instó a la Cancillería a entrar en “diálogo diplomático” y limar asperezas, a fin de evitar problemas en algunas exportaciones como las cerezas.

El representante del empresariado sostuvo en entrevista con radio Infinita que “nosotros tenemos una institucionalidad, dada en el marco del acuerdo que tiene firmado Chile y China. Más allá de las observaciones del embajador (…) me parece que, ante la situación que estamos viviendo, es el ministro de RREE, que por lo demás es quien negocia por cuenta de Chile los acuerdos y la institucionalidad, y ahí están los mecanismos para resolver estas controversias. Me parece que esa es la instancia que hoy debiera avanzar”, señaló Mewes.