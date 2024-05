Ecuador: la Fiscalía acusó por delincuencia organizada al cuñado del ex presidente Guillermo Lasso

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y su cuñado, Danilo Carrera, que ha sido señalado como la cabeza de una estructura de corrupción en las empresas públicas del sector eléctrico del país.

El cuñado del ex presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, ha sido acusado por la Fiscalía de Ecuador por el delito de delincuencia organizada como parte del Caso Encuentro, que investiga una trama de corrupción en el gobierno de Lasso. Además de Carrera, el Ministerio Público ha acusado a siete personas más incluyendo a dos ex funcionarios: Hernán Luque, ex titular de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Luque fue detenido en febrero pasado en Argentina y el 14 de mayo se celebrará una audiencia para decidir sobre su extradición. También constan en el dictamen acusatorio de la Fiscalía: Karen Cornejo, Ericka Farías, Leonardo Cortázar (que aparece en la famosa foto de la piscina en Miami denunciada por Fernando Villavicencio) y Gabriel Naim Massuh, un empresario. Las autoridades sospechan que Cortázar está en Panamá y el pasado 1 de mayo un juez ya autorizó su extradición. En cambio, de Massuh no se tiene mucha información pues habría dejado el país y podría estar en Estados Unidos recibiendo tratamiento por un cáncer de pulmón, según Ecuavisa.

La Fiscalía los señala porque los sujetos “pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador (la banca pública) y el Servicio Nacional de Aduanas”.

La detención de Hernán Luque Lecaro sucedió en Buenos Aires. (X/Policía Federal Argentina)

En enero de 2023 iniciaron las investigaciones del caso Encuentro, luego de las revelaciones de la plataforma digital La Posta. Entonces Lasso estaba en el poder y en varias ocasiones habló de la integridad de su cuñado. En aquel momento, quien fungía como ministro de gobierno, Francisco Jiménez, en un encuentro con la prensa en el Palacio de Carondelet de Quito, aseguró que “el gobierno del Ecuador ratifica su firme postura de que se investigue lo que se deba investigar” y se mantuvo en que “no existe ninguna trama o estructura criminal en el gobierno del Ecuador”.

En noviembre de 2023, Carrera aseguró que su caso es una “novela mediática ficticia”. Apenas unos días antes, la Fiscalía imputó a Danilo Carrera por delincuencia organizada, acusándolo de liderar una trama de corrupción en empresas públicas. Un juez solicitó arresto domiciliario para Carrera, por su edad. Carrera, presidente de la Federación de Tenis del Ecuador, advirtió sobre una posible persecución política. Además, el cuñado de Lasso negó las acusaciones y resaltó que, después de “casi 11 meses de difamación”, la Fiscalía finalmente reveló las acusaciones en su contra.

Las revelaciones sobre el caso incluyeron conversaciones filtradas que involucran al exfuncionario Hernán Luque, que fungió como gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, entre julio de 2021 hasta diciembre de 2022, y al ciudadano Rubén Chérrez, quienes habrían pedido dinero para gestionar cargos en las empresas públicas del sector eléctrico. En uno de los audios, Chérrez pide una cuota mensual de USD 30.000 “para Danilo”.

Informe policial sobre el asesinato de Rubén Cherrez.

Chérrez era amigo de Danilo Carrera, estuvo prófugo de las autoridades y fue asesinado en una casa de playa el 31 de marzo de 2023. Su cuerpo y el de los acompañantes que también fueron liquidados tenían signos de tortura. El amigo de Carrera había sido vinculado a la mafia albanesa por su relación con Dritan Gjika. El 6 de febrero de este año, un mega operativo ejecutado en Ecuador y España desarticuló la red narco de Gjika, según informaron las autoridades.

El ex presidente Guillermo Lasso no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la acusación de la Fiscalía. La fiscal Luzmila Lluglla, a cargo del caso, está a la espera de que el juez decida la fecha y hora para convocar a la audiencia.