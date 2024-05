Nueve ex jugadores juveniles de un equipo de fútbol chileno fueron detenidos tras ser acusados de una violación en manada

Dos de ellos han jugado esta temporada en primera división.

(Desde Santiago, Chile) Nueve ex jugadores juveniles del club chileno de fútbol Cobreloa fueron detenidos en diversas ciudades del país este jueves, acusados de violar en “manada” a una joven el 17 de septiembre de 2021, durante un asado de convivencia en la sede del club en Calama (1.500 kms al norte de Santiago).

Es más: dos de los acusados juegan actualmente en el primer equipo - Luciano Parra y Rivaldo Hernández -, e incluso han vestido la camiseta naranja esta temporada en primera división.

Aunque aún no está establecido el grado de participación que se le atribuirá a cada uno de los detenidos, trascendió que Hernández no habría estado presente el día de los hechos, por lo que podría ser otro el tipo de responsabilidad el que busque determinar en su caso la Fiscalía.

Dos de los excadetes fueron detenidos en Calama, tres en Antofagasta, tres en Santiago y uno en Osorno. Quienes se encontraban en estas últimas ciudades fueron trasladados hasta Calama y hoy serán formalizados por el delito de violación, según informó el Ministerio Público.

El fiscal regional Juan Castro Bekios, señaló que ‘’como parte de una investigación por el delito de violación, ocurrido durante el año 2021, la Fiscalía de Calama solicitó diversas órdenes de detención sobre nueve imputados, todos mayores de edad, quienes a la época de los hechos eran cadetes de un club deportivo de nuestra región. Las órdenes de investigación fueron ejecutadas con total éxito esta mañana por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes tuvieron que desplegarse en diferentes ciudades del país’', según consigna El Mostrador.

‘’Cabe señalar que los detalles de la investigación serán mantenidos en reserva, debido a la obligación que nos asiste como Ministerio Público de brindar protección a la víctima de este delito’', explicó el persecutor.

“Todos sabemos que es verdad”

Los hechos se remontan al 21 de septiembre de 2021, día en que la víctima -entonces de 18 años- fue atacada “en manada” por un grupo de futbolistas en la Casa Naranja de Calama, luego de un asado celebrado en el lugar.

Cabe destacar que, tras una investigación interna, el club había informado que “no fue posible acreditar en el asado en cuestión, se haya cometido el abuso o violación (…) según lo declarado por una testigo, la presunta víctima habría retirado la denuncia”.

Ante esto, un ex jugador de Cobreloa que declaró haber estado presente en la cuestionada fiesta, aseguró al programa Círculo Central hace unos días que los abusos fueron verídicos.

El entrevistado, cuya identidad no fue revelada, indicó que decidió hablar porque “después de ver el comunicado que envió Cobreloa, todos dicen que hay que ponerse a disposición de la víctima pero eso también implica decir la verdad. Cómo pueden decir que no ha pasado nada, todos saben y sabemos que es verdad”.

Sobre el cuestionado episodio, agregó que ocurrieron en dependencias del club, con consumo de alcohol entre los jugadores.

“Desde el momento en que ocurrieron los hechos hasta el día de hoy no he podido dormir tranquilo, y es algo que me acecha casi todas las noches y quiero justicia”, indicó el entrevistado.

Finalmente, aseguró que está “dispuesto a declarar y llegar hasta las últimas consecuencias”.

En esta línea, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó que “quienes deben investigar un delito son la justicia y el Ministerio Público, no un informe privado de un club. Nos parece una buena noticia que, luego de tres años de denunciada, esta causa avance. Llamamos a la opinión pública y en especial al entorno deportivo a respetar el proceso judicial y a la víctima. Ella es representada en esta causa por un abogado particular y no por nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, pero estamos en coordinación y atentas a las medidas que ella requiera y transmita”.