Angélica Monsalve lanzó una controversial pregunta a Daniel Briceño sobre el asesinato contra Miguel Uribe: “Vaya lógica”

La exfiscal Angélica Monsalve se enfrentó a Daniel Briceño en el aniversario del atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito @alazamo123/X - Faniel F. Briceñoñ/Facebook - Senado

La controversia política y digital en torno al atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay volvió a escalar este 7 de junio, cuando se cumplió un año del hecho armado ocurrido en 2025, en medio de mensajes de conmemoración y llamados a honrar su memoria que terminaron derivando en un fuerte cruce en redes sociales.

En el centro de la polémica quedó la exfiscal Angélica Monsalve, que lanzó una pregunta dirigida al abogado y político Daniel Briceño que desató una oleada de reacciones por su tono y por el contexto sensible en el que fue emitida.

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La jornada de memoria y algo de luto estuvo marcada por publicaciones de diferentes figuras políticas que evocaron el legado, la trayectoria y el impacto público de Uribe Turbay, que sobrevivió inicialmente al ataque armado y libró una lucha por su vida durante 65 días, cuando falleció el 11 de agosto.

Se cumplió un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay en manos de un menor de edad utilizado como sicario - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En esta jornada de conmemoración, el electo representante a la Cámara publicó en su cuenta de X un mensaje en el que llamó a los ciudadanos a izar la bandera de Colombia como símbolo de homenaje al dirigente político, afirmando: “Todos a izar la bandera de Colombia en memoria de Miguel Uribe”.

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Lo que comenzó como un gesto de memoria colectiva se transformó rápidamente en una discusión de alto nivel político cuando Angélica Monsalve respondió directamente al mensaje con una frase que encendió la controversia: “¿La idea fue matarlo primero y homenajearlo después? Vaya lógica traqueta y perversa”.

La expresión, difundida ampliamente en la red social, fue interpretada por distintos sectores como una acusación implícita y un cuestionamiento de fondo a las dinámicas políticas alrededor del homenaje, lo que provocó una inmediata reacción de usuarios, simpatizantes políticos y detractores.

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La exfiscal Angélica Monsalve respondió a Daniel Briceño con una frase que generó fuerte controversia y reacciones inmediatas en redes sociales - crédito @alazamo123/X

La respuesta de la exfiscal generó una cadena de comentarios que elevó el tono del debate público, en especial por tratarse de una figura política en un contexto en el que, según se ha informado, continúa en curso una investigación judicial sobre el atentado.

Muchos usuarios comentaron: “Petro y sus amigos bandidos lo mataron”; “No sé si el gestor de Petro tenía esa lógica... Dudo mucho que los gestores de paz (delincuentes), tengan intenciones de homenaje a sus víctimas”; “Esa precisamente es la lógica de su pregunta…“; ”Esa es la mentalidad de la extrema derecha colombiana y sus plebeyos".

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Así fue el atentado contra Miguel Uribe Turbay: así avanza la investigación

Como se mencionaba anteriormente, el atentado contra el senador, opositor y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Bogotá, cuando fue atacado con arma de fuego y recibió tres impactos de bala, dos de ellos en la cabeza.

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia y permaneció bajo cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe, donde fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas antes de fallecer el 11 de agosto de 2025.

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La Fiscalía General de la Nación calificó oficialmente el hecho como un atentado político, atribuido a su condición de congresista de la oposición y a sus posturas críticas. La investigación determinó que el crimen habría sido ejecutado por una red delincuencial urbana contratada, la cual habría recibido cerca de 1.000 millones de pesos para la planificación y articulación del ataque en la capital del país.

Se cumplió un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay en manos de un menor de edad utilizado como sicario - crédito Miguel Uribe Turbay - Policía Nacional de Colombia

Entre los capturados figura el menor de edad que disparó contra el senador, un adolescente de 15 años (para el momento del atentado) que fue reducido minutos después del ataque sicarial.

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También fue detenido Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, señalado como coordinador logístico en Bogotá; Catherine Martínez, alias Gabriela, que habría entregado el arma al sicario; y Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, condenado a 21 años de prisión por su participación en la planeación y movilización de los implicados. Asimismo, otros miembros de la red, como alias Chipi y alias El Viejo, fueron vinculados al proceso por su rol en la estructura criminal.

En el desarrollo de las investigaciones, la Fiscalía también vinculó la autoría intelectual del magnicidio a la disidencia de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia, señalando motivaciones de carácter político.

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Miguel Uribe Turbay murió el 11 de agosto luego de luchar por su vida por 65 días internado en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe - crédito Colprensa

En ese contexto, las autoridades emitieron órdenes de captura internacional contra sus principales cabecillas, entre ellos alias Iván Márquez, alias John 40 y alias El Zarco Aldinever, mientras el proceso judicial continúa abierto para esclarecer la totalidad de los nexos financieros y transnacionales detrás del atentado.

Pese a estos avances en la investigación, la exfiscal Angélica Monsalve se atrevió a insinuar en su cuestionamiento una posible responsabilidad en el atentado por parte del Centro Democrático o de sus aliados políticos, lo que generó un fuerte malestar en la comunidad digital.

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