Misterio en Uruguay por un audio perdido de Sebastián Marset con su declaración por el asesinato de un amigo

El narco uruguayo Sebastián Marset durante una entrevista con el programa Santo y Seña

(Desde Montevideo, Uruguay) - Mientras el paradero del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset es desconocido desde hace nueve meses, en Uruguay se retoman algunas investigaciones a las que estuvo relacionado el delincuente antes de ser uno de los hombres más buscados de la región.

En agosto de 2018 fue asesinado un amigo de su infancia en el balneario Las Toscas, en Canelones, a 47 kilómetros de Montevideo. La víctima había sido citada a un encuentro en la rambla costanera, adonde arribó con su cuñado desde la capital uruguaya. Al llegar al punto de encuentro, un hombre salió de las dunas y disparó contra la víctima, que murió tras recibir cuatro impactos.

Cuando todavía faltaba tiempo para que se convirtiera en un peligroso narcotraficante, Marset fue imputado, con prisión preventiva, por un delito de homicidio en calidad de autor. En ese momento él declaró que no había podido encontrarse con su amigo y destruyó su celular, por lo que no pudo ser periciado. Sin embargo, las cámaras de seguridad lo ubicaron en el hecho, pero finalmente fue sobreseído de la causa.

El audio con su declaración y otras posibles pruebas de la causa desaparecieron.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset

La Fiscalía General de la Nación ordenó investigar por qué se perdieron esos elementos de la carpeta de aquel homicidio y la actual fiscal de Corte, Mónica Ferrero, pidió que se profundice ese trabajo, informó este jueves El País.

Federico Oyhanarte, quien lleva adelante la investigación, citó a los cuatro fiscales que estuvieron a cargo de la causa y al entonces abogado de Marset, Iván Almeida, para que declaren por la desaparición de la carpeta. Los convocados fueron Darviña Viera, Maximiliano Sosa, Patricia Rodríguez y Cristina Falcomer, que debieron testificar por la desaparición de los audios.

Falcomer fue quien pidió el sobreseimiento de Marset de la causa, cuando en la carpeta de investigación no había elementos en contra del ahora conocido narcotraficante: sus audios y los de otros testigos ya no estaban en la carpeta. Tampoco se supo qué ocurrió con una tablet en la que se habían grabado los testimonios.

En 2018, Marset fue imputado por el homicidio de un amigo de él

Almeida, el abogado de Marset, argumentó que cuando su defendido declaró ante Viera “quedó probado” que no había estado relacionado al homicidio de su mejor amigo. El investigador le consultó por qué él no se llevó una copia del audio, a lo que el abogado le respondió que era “innecesario” porque su cliente se había declarado inocente.

El defensor prefirió no responder si creía que la actuación de Viera fue la correcta o no y dijo que no recordaba quienes fueron los funcionarios policiales que participaron en ese momento de la audiencia.

“Las pérdidas de los audios son responsabilidad de la Fiscalía”, declaró Almeida a El País.

Sebastián Marset y su pareja, prófugos de la Justicia (Twitter: Eduardo del Castillo)

La fiscal Viera fue quien encabezó la indagatoria sobre el homicidio de Marset y quien pidió la imputación por homicidio. Entonces entendió que lo inculpaban unos chats de WhatsApp que había mantenido con la víctima horas antes del crimen.

El fiscal de Corte Juan Gómez, que actualmente está de licencia médica, había otorgado inicialmente 60 días para la investigación. Este jerarca negó que fuera común que desaparezcan estos materiales y recordó que en aquel momento los fiscales se estaban adaptando al nuevo Código del Proceso Penal.

“Era muy difícil la inmediata aprobación de un sistema procesal nuevo”, justificó Gómez. Esta hipótesis la expresó para “descartar la mala fe”.

La primera investigación contra Marset en la Justicia de Uruguay fue iniciada en 2012 por un delito de receptación y un año después fue investigado por tenencia de estupefacientes no para su consumo. En octubre de 2013 fue procesado por tres delitos de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de organización.

Ahora está prófugo de la Justicia. La última vez que se lo vio fue en junio de 2023, escondido en su faceta de futbolista en un equipo en Santa Cruz de la Sierra. Luego brindó un reportaje para la televisión uruguaya, pero desde un lugar desconocido.