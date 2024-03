Un taxista agredió a un hombre que peleaba con un chofer de ómnibus en Montevideo: “¡Dejate de descansar a los que laburan!”

La agresión de un taxista a un hombre que alcoholizado discutía con el chofer de un ómnibus se hizo viral

(Desde Montevideo, Uruguay) - Una violenta discusión entre un conductor de ómnibus de la empresa Cutcsa de Uruguay y una persona que procuró subirse al vehículo se hizo viral este martes en las redes sociales. Este último desafió al chofer a pelear, según se aprecia en las imágenes, cuando un taxista detiene su marcha y agrede a la persona, que estaba alcoholizada.

El hecho ocurrió en las calles 18 de Julio casi Convención, en pleno centro de Montevideo, cerca de su barrio histórico.

El video viral muestra que el ómnibus avanza, pero el chofer debe frenar porque el hombre se cuelga de la puerta intentando subir. “¿Pegás de garrón porque estoy en pedo?”, le pregunta al chofer. Y luego se niega a bajarse: “No me bajo, no me bajo nada, bajate vos”. El hombre golpea el vidrio de la puerta y lo desafía.

El chofer del ómnibus, entonces, se acerca hasta él y abre la puerta del vehículo, según la escena registrada para un video de TikTok. Quien filma el video sugiere: “Abrile, partile la cabeza, amigo”.

El hombre se corre unos metros, se saca el gorro y el chofer lo increpa. “¿Por qué me tratás de policía si yo no soy policía?”, le dice. “Me pegaste, ¿no?”, le responde el hombre. Otra vez, insinúa que se subirá al ómnibus y el conductor se frena. “Yo no soy policía”, le vuelve a decir y le cuenta que todos los días sale a las cuatro de la mañana.

La discusión no se detiene. El chofer se sube, pero la otra persona lo desafía a que se baje de nuevo. Se quedó con un pie en un escalón del vehículo, lo que no le permitía al chofer cerrar la puerta. “No me voy, me quedo acá”, le decía.

Taxista le pega a hombre que discutía con chofer de ómnibus en pleno Centro de Montevideo

Entonces, el hombre decide bajar del transporte y el joven alcoholizado le intenta dar un golpe, que no llegó a impactar en la cara de su contrincante. “Yo no soy policía”, le insiste el chofer.

En ese momento, un taxi que transitaba por 18 de Julio en la otra dirección detiene su marcha. Quien manejaba este vehículo se acerca y, de atrás, le da un golpe al hombre que discutía con el trabajador, quien queda tendido en el suelo. “¡Dejate de descansar, dejate de descansar a la gente que está laburando!”, le dijo el taxista al hombre ahora agredido. Luego lo tomó de las piernas, y lo corrió de lugar, hacia la vereda. “Arrancá”, se despidió.

El hombre se paró como pudo, cuando el ómnibus ya había seguido su recorrido.

La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte está al tanto de la situación, según declaró a El País Giovanni Spinetti, dirigente de ese sindicato. Sin embargo, no recibieron ninguna denuncia formal sobre este tema.

El presidente del Sindicato del Taxi, Oscar Dourado, declaró al diario uruguayo que en el gremio no se van a expresar sobre este asunto ya que hasta ahora no recibieron denuncias. Agregó que, por lo que se ve en las imágenes, se trata de un trabajador que “defendió” a otro.

En julio de 2023 otra agresión en un ómnibus se hizo viral en las redes sociales. También se trató de un caso que involucró a un conductor de Coetc y a un joven pasajero, a quien el chofer le pedía que se baje del colectivo.

“Usted me faltó el respeto”, le dice el joven y el trabajador amenaza con llamar a la policía. “Nadie le fue a tomar el pelo, le fui a preguntar algo. Si usted está de mal humor vaya para su casa, tómese una pastilla y acuéstese”, le dijo el joven y termina la frase con un insulto, que hace enojar al conductor.