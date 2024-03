Ecuador lleva un mes sin designar a un nuevo embajador en Washington

Daniel Noboa no ha oficializado a la nueva jefe de misión pese a que ya lo acompaña en sus actividades oficiales. (EFE/ Jim Lo Scalzo)

(Desde Quito, Ecuador) -Hace un mes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, agradeció a Ivonne Baki los servicios prestados como embajadora de Ecuador en Estados Unidos y la designó embajadora en Francia. Baki, pese a no ser una diplomática de carrera, ha sido clave en el fortalecimiento de la relación de Quito con Washington y ha ocupado ese cargo en cuatro ocasiones: en 1998, durante el gobierno de Jamil Mahuad; y desde el 2020, con el gobierno de Lenín Moreno, con Guillermo Lasso y al inicio del gobierno de Noboa.

Mientras los personajes de la política estadounidense realizan reuniones de despedida para la embajadora Baki, el presidente Noboa aún no ha nombrado oficialmente a su reemplazo. No obstante, desde que se anunció la salida de Baki se habló de que Soledad Peña Plaza, hija de Eduardo Peña, presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ocuparía el cargo. La última semana, mientras Noboa cumplió una agenda oficial en los Estados Unidos, Soledad Peña acompañó a la delegación como “Jefe de Misión”, según consta en los letreros que se observan en las fotografías de las actividades. Sin embargo, Infobae revisó la plataforma gubernamental Minka, donde el Ejecutivo publica sus decretos, y comprobó que Noboa no ha emitido el decreto oficializándola. Hasta el momento no se han aclarado las razones ni tampoco se ha confirmado si los Estados Unidos han dado el beneplácito a la nueva jefa de la misión diplomática.

El diplomático de carrera y excanciller de Ecuador, Francisco Carrión, que también fungió como embajador en Washington, ha explicado que la diplomacia con los estadounidenses es delicada, les gusta hablar con pares y se fijan mucho en el rango, por lo que duda que Peña Plaza pueda acceder a ciertos círculos de la política en ese país.

Soledad Peña Plaza (der.), que aún no ha sido oficializada como jefe de misión de Ecuador en Estados Unidos, acompaña al presidente Daniel Noboa a una reaunión de inversionistas de Wall Street, el distrito financiero de Manhattan (New York). (Presidencia Ecuador)

Peña Plaza es abogada y tiene una maestría en Derecho Internacional de Negocios y Derecho Económico de la Universidad de Georgetown, donde también se certificó en Arbitraje Internacional.

Ecuador y Estados Unidos históricamente han mantenido una buena relación bilateral. Estos lazos se han estrechado en los últimos años pues el gobierno estadounidense se ha convertido en el principal aliado de Ecuador en materia de seguridad, considerando la escalada violenta que enfrenta el país y la decisión de los gobiernos de implementar acciones para combatir al narcotráfico y al crimen organizado. A mediados de febrero, por ejemplo, Daniel Noboa ratificó dos acuerdos entre Ecuador y Estados Unidos para llevar a cabo operaciones de seguridad.

En enero, una delegación de Estados Unidos, que incluyó a la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson; y al senador Christopher Dodd; visitaron Ecuador y mantuvieron reuniones de alto nivel. En esas citas, se habría tratado el intercambio de armamento de origen ruso con una nueva dotación de origen estadounidense. Noboa mencionó el tema en una entrevista el 31 de enero y esto desató un impasse diplomático entre Ecuador y el Kremlin, pues el presidente ecuatoriano se refirió al material bélico ruso como “chatarra”. En los días subsiguientes, Estados Unidos reveló que el armamento que Quito entregaría se enviaría a Ucrania.

La embajadora Ivonne Baki junto a la general Laura Richardson durante una recepción de despedida por el traslado de Baki a la Embajada de Ecuador en Francia.

Esto condujo a que Rusia aplicara sanciones comerciales a Ecuador. El impasse se resolvió con la decisión del gobierno de Noboa de no intervenir en ningún conflicto armado y en desistir en la entrega del armamento ruso a los Estados Unidos. A la par, sucedió el cambio de la representación diplomática de Ecuador en Washington que como se mencionó no ha sido oficializada.

En declaraciones para Expreso, Carlos Espinosa, académico ecuatoriano especializado en Relaciones Internacionales, dijo que si bien el gobierno de Noboa ha tenido aciertos en la política doméstica en materia de seguridad y finanzas; en la política exterior ha habido un manejo “errático”. Con esto coinciden otros expertos como el excanciller Carrión que también ha proporcionado el mismo calificativo a las acciones de la Cancillería, liderada por la empresaria Gabriela Sommerfeld.

Por su parte, Ivonne Baki compartió en su cuenta de X (antes Twitter) los mensajes de altas autoridades estadounidenses que participaron en una recepción de despedida. Entre los asistentes estuvo la general Richardson que aseguró que la embajadora saliente: “Es increíble. Nos has unido a todos.... Hemos movido montañas”, dijo la general y le aseguró a Baki que todo el trabajo que ella inició continuará. El subsecretario Adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, Daniel Erikson así como el congresista Carlos A. Gimenez, también resaltaron el desempeño de Baki como embajadora y le desearon éxitos en sus nuevas funciones.