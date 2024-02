Tensión en el Parlamento de Bolivia: “Somos más de 50 diputados que estamos secuestrados por la dictadura”

Grupos de choque afines a Luis Arce mantienen retenidos a opositores en el Parlamento de Bolivia

La diputada boliviana Luciana Campero, perteneciente al partido opositor Comunidad Ciudadana (CC) de Bolivia, afirmó en conversación con Infobae América que grupos de choque afines al presidente Luis Arce los mantienen encerrados en el edificio del Parlamento y reveló detalles de los momentos de tensión que se viven allí desde hace más de dos días.

“Somos más de 50 diputados de oposición que estamos secuestrados por la dictadura que está sucediendo en este momento en Bolivia”, afirmó Campero, señalando directamente al gobierno de Arce por negarse a discutir legislaciones claves y no asistir a congresistas que se hallan en condiciones preocupantes. “En este momento ya no tenemos comida y no hay acceso a condiciones de higiene”, describió la diputada sobre el estado en el que se encuentran desde el martes, añadiendo que han sido “agredidos física y verbalmente” por otros congresistas y funcionarios públicos.

Señaló también que este escenario se ve agravado por la ausencia de seguridad en el lugar, ya que, según confirmó Campero, “la policía no puede ingresar al hemiciclo”. Y contó que sus credenciales de acceso al edificio parlamentario han sido desactivadas, lo que les impide incluso usar los ascensores o acceder a las salidas de emergencia.

Luciana Campero, diputada del partido boliviano opositor Comunidad Ciudadana

Además, subrayó la determinación de estos diputados asediados de no ceder ante la presión gubernamental. “Nosotros vamos a seguir con la toma pacífica de la testera hasta que el Presidente de la Cámara de Diputados dé el brazo a torcer y pueda, primero, aplicarse el voto nominal para que la gente sepa cómo votan sus representantes dentro de la Cámara. Y, en segunda instancia, cuando el Presidente esté dispuesto a poner como prioridad los proyectos de ley 075 y 073″.

—¿Usted se encuentra ahora en el interior del Parlamento?

—Sí. Somos más de 50 diputados de oposición que estamos secuestrados por la dictadura que está sucediendo en este momento en Bolivia. En Bolivia han secuestrado diputados de oposición. El gobierno de Luis Arce Catacora hace dos días, más de 60 horas, está en disputa porque en el pleno de la Cámara de Diputados no quiere tratar la Ley 075 y 073, que son dos leyes que tienen que ver con el autoprorroguismo de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Constitucional Plurinacional (TCP), los que administran justicia en nuestro país. Estos señores ya van más de tres meses autoprorrogados en su cargo y usurpando funciones, favoreciendo así, a través de la justicia, al dictador Luis Arce.

—¿En qué condiciones se hallan ustedes en este momento?

—Lastimosamente, como organizaciones sociales y funcionarios de la propia Cámara han cerrado los ingresos y salidas de emergencia del hemiciclo de la Cámara de Diputados, en este momento ya no tenemos comida y no hay acceso a condiciones de higiene. Hemos sido agredidos física y verbalmente, nos han manoseado adentro de la Cámara diputadas que les responden al dictador Luis Arce, nos han golpeado, nos han amedrentado a través de los funcionarios públicos. Han impedido incluso que podamos dar declaraciones en la prensa porque no podemos movernos del hemiciclo ya que en este momento la sesión sigue declarada en cuarto intermedio, que se tiene que cumplir en sala pero lastimosamente los únicos que pueden entrar y salir como si esta fuera su casa son diputados que responden al presidente Luis Arce.

—¿Cuándo ocurrieron esas agresiones?

—Las agresiones ocurrieron el primer día y el segundo día y ayer en la noche también. Mi persona, la diputada Mayra Salles, el diputado José Manuel Ormachea, la diputada Samantha Logales e incluso la vicepresidente de la Cámara, que es también representante de la oposición, hemos sido agredidos física y verbalmente. Pero no solo con golpes, también nos manosean, nos golpean, nos escupen... o sea, tratan de dañar nuestra dignidad con todos estos actos de agresiones que hemos vivido estos tres días.

—¿Y no hay agentes de seguridad en el lugar?

—Lastimosamente no, la policía no puede ingresar al hemiciclo, se encuentra afuera. Ayer y antes de ayer habían alrededor de 40 efectivos policiales resguardando el ingreso. Hoy apenas quedaron solo dos y estos dos fueron rebasados por las organizaciones sociales que conspiran junto al señor Luis Arce. Y a esto se suma que no nos permiten el uso de los elevadores para poder ingresar a nuestras oficinas o salir del hemiciclo o del propio edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Todas las credenciales de acceso de los diputados y senadores de oposición han sido desactivadas. No podemos abrir ni una sola puerta, mucho menos ingresar por los ascensores. E incluso hemos llegado al punto de que no podamos acceder a las salidas de emergencia porque nuestros credenciales han sido dados de baja.

Grupos de choque cerraron las puertas del Parlamento con cadenas en Bolivia

—¿Cuándo piensan que va a concluir esto y de qué manera?

—Nosotros hemos hecho la toma de la testera de forma pacífica, exigiendo el tratamiento de estas dos leyes. Por otro lado, tenemos al señor (Isael) Guaitari (presidente de la Cámara de Diputados), representante de la dictadura, empeñado en aprobar siete créditos que ascienden a 800 millones de dólares para proyectos que no están claros. El señor Guaitari no tiene la voluntad de levantar este cuarto intermedio porque hay una orden estricta desde Presidencia del país de que no lo haga y juegue al cansancio.

De hecho, en este momento yo le hablo desde adentro del hemiciclo y han ingresado funcionarios a la parte de arriba a amedrentarnos nuevamente. Nos están lanzando hoja de coca masticada, nos están insultando, nos están amedrentando con sus celulares, nos están presionando y no entendemos el porqué de esta presión. Realmente esto es un despropósito generado por la dictadura en Bolivia.

—¿Cuál es el objetivo de este amedrentamiento? ¿Por qué los agreden de esa manera?

—Nosotros hemos hecho un análisis. El señor Luis Arce Catacora se ha quedado sin mayoría parlamentaria. No tiene ni mayoría en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Por esa situación, él no puede aprobar ningún tipo de leyes. O sea, no tiene la mayoría para aprobar ni una sola ley, ni de créditos, ni leyes que lo beneficien a él, digamos, modificando de cierta forma alguna normativa en el país. No tiene mayoría. El señor, al no tener mayoría, quiere presionarnos aquí para que vayamos a la votación electrónica, que a diferencia de otros países del resto del mundo, no es transparente porque... cuando hacemos la votación electrónica no sale ni el nombre del parlamentario ni el voto que ha emitido, que puede ser un voto afirmativo o positivo. Directamente sale el resultado, pero además de salir directamente el resultado, ni siquiera transparentan en las pantallas cuántos presentes hay votando. Entonces, a través del fraude evidenciado por la segunda vicepresidenta de la Cámara, es que han decidido dejar esta sesión en cuarto intermedio la anterior semana. Se instaló hace dos días, pero no pudo continuar con el orden del día porque no le alcanzan los votos y evidentemente para ir a la votación él tiene que someter al pleno de la Cámara cómo va a ser el procedimiento de votación. Si es electrónico, por escrutinio, por signo o nominal. Y no tiene los votos para poder hacerse aprobar su votación electrónica.

—¿Ustedes hasta cuándo están decididos a seguir con la protesta?

—Nosotros vamos a seguir con la toma pacífica de la testera hasta que el Presidente de la Cámara de Diputados dé el brazo a torcer y pueda, primero, aplicarse el voto nominal para que la gente sepa cómo vota su representante dentro de la Cámara. Y, en segunda instancia, cuando el Presidente esté dispuesto a poner como prioridad y en primera instancia, en el orden del día, los proyectos de ley 075 y 073. Si no, no vamos a rescindir con la protesta de la toma pacífica de la testera. Y no se puede permitir que la dictadura en Bolivia, aprovechando esta toma pacífica de la testera, secuestre a todo el Parlamento Boliviano, impidiendo que podamos acceder a limpieza, comida, que seamos amedrentados, agredidos, golpeados. Esta es una protesta pacífica que trata de reivindicar la justicia en el país. Y, lastimosamente, quienes se oponen son los diputados que le responden al señor Luis Arce.