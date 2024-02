¿Por qué importa Latinoamérica? Los “mitos” que persiguen a la región y cuál es el principal desafío económico

(IStock)

(Washington, Estados Unidos) Cuando los investigadores se empezaron a entrevistar con autoridades y académicos de países europeos para ver qué sabían y qué opinaban sobre América Latina, se encontraron con un panorama que los sacudió. “Una vez que comenzamos a preguntar no pudimos parar, porque las respuestas estaban muy equivocadas”, relató José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano esta semana en Washington al presentar el trabajo “¿Por qué importa Latinoamérica?”.

“Lo que la mayoría de estos grupos de interés en Europa piensa sobre América Latina está muy claro. Dicen que es un desastre político, que son un grupo de países en los que existe inestabilidad política y la democracia es débil. Que los latinoamericanos no están muy comprometidos con las instituciones democráticas, que la región es un desastre económico. Que los países no crecen y han desaprovechado muchas oportunidades para convertirse en países desarrollados, pero sobre todo tienen malas políticas y malas instituciones. Otro consenso que obtuvimos es que Europa y Estados Unidos están cansados de América Latina. No están mirando a América Latina y por eso China es el elemento nuevo, el nuevo himno”, agregó el economista, en una charla en la Universidad de Georgetown.

De allí en adelante, junto al economista y ex canciller uruguayo, Ernesto Talvi, y el catedrático de Historia de América, el argentino Carlos Malamud, iniciaron la investigación con foco en explicar el rol de la región en el contexto actual y ver si esa percepción de los europeos se condice con la realidad. “Los datos matan las narrativas”, dijo el presidente del Real Instituto Elcano.

Los tres expertos presentaron su trabajo esta semana tanto en una mesa redonda organizado por el Georgetown Americas Institute como en un evento en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La región tiene autoridad en los temas de relevancia

“¿Por qué importa América Latina? Creo que todos sabemos la respuesta, pero el Instituto Elcano hizo un gran trabajo al explicar cuáles son las ventajas y las posibilidades que presenta América Latina para sí misma, pero también para el mundo, en el complejo contexto geopolítico y económico actual”, dijo Alejandro Werner, director del Georgetown Americas Institute al comentar el trabajo.

“América Latina puede ofrecer muchas soluciones para Europa y Estados Unidos en el rediseño de las cadenas de valor globales y la política de cambio climático, en la transición energética, etcétera. Pero para eso deben cambiar de mentalidad y trabajar de verdad en una forma agresiva de resolver sus problemas políticos internos para estar dispuestos a ser socios de América Latina en este proceso”, agregó el ex Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Del evento también participó la nueva embajadora de España en Washington, Ángeles Moreno. “Para España, América Latina importa. Políticamente, importa. Hay muchas razones”, dijo la diplomática, que destacó también cómo la región le interesa a Estados Unidos, no solo por temas de migración sino también económicos.

Para Juan Ruiz, “lo que se necesita es que América Latina hable de los temas globales”, compartiendo su experiencia y qué es lo que ha funcionado y lo que no. “Cuando se intenta hablar de política monetaria, de política fiscal, de erosión de la democracia, de delitos, de cambio climático, el valor más importante de América Latina hoy es que tiene experiencia en problemas que ahora están en el centro de la conversación global”, agregó el experto.

Una debilidad: no crecer económicamente

Una parte de los asuntos que aborda el trabajo de Elcano es la económica. En esa área el investigador fue Talvi, que en su presentación en Georgetown destacó los “mitos” erróneos en esas creencias que tiene Europa sobre América Latina. Por ejemplo, señaló como ejemplo que un grupo importante de países de la región ha logrado progresos en la gestión macroeconómica considerables.

Otros datos que derriban esas creencias son que, en las últimas décadas la inflación ha estado baja y relativamente estable, al igual que las finanzas públicas, que en han estado “razonablemente saneadas”. También destacó cómo la mayoría de los países cuentan con sistemas financieros sólidos por una regulación del sistema bancario eficiente.

Sin embargo Talvi destacó que hay una creencia que sí tiene sustento en la realidad y es, de hecho, la mayor debilidad de la región: no lograr crecer económicamente.

“El verdadero desafío para América Latina es el crecimiento. Necesitamos crecer y no lo logramos. No hemos crecido durante los últimos 10 años y sólo logramos crecer a tasas relativamente altas cuando tenemos un entorno externo favorable, ya sea precios altos de las materias primas o condiciones financieras favorables, o ambas”, dijo el ex canciller uruguayo y ahora investigador de Elcano.

Talvi destacó que crecer “no lo es lo mismo que la convergencia”, porque eso es algo “muy, muy, muy improbable y muy difícil de lograr”. Dijo, de hecho, que la única región emergente es Asia: “una excepción a la regla”. Los demás países, destacó el economista, tienen “exactamente el mismo patrón que Estados Unidos”.

“China, después de tasas fenomenales de crecimiento durante los últimos 30 años, acaba de alcanzar los niveles de ingreso per cápita de América Latina, del conjunto latinoamericano promedio, ¿Qué pasa con la India? También con una actuación formidable, el PIB per cápita de la India sigue siendo menos de la mitad del de América Latina”, agregó Talvi.