Al menos 14 policías resultaron heridos por enfrentamientos con los seguidores de Evo Morales que bloquean rutas en Bolivia

Al menos 14 policías resultaron heridos por los bloqueos en Bolivia 2

Este jueves se cumplió el undécimo día de bloqueos de rutas de seguidores del ex presidente boliviano Evo Morales, que protestan por la prórroga de los magistrados del órgano judicial.

En el municipio de Caracollo, Oruro, hubo fuertes enfrentamientos entre los afines al “evismo” -como se conoce a los simpatizantes del ex jefe de Estado- y uniformados, con un saldo de al menos 14 policías heridos, entre ellos una mujer, que resultó con hematomas en la cabeza.

De acuerdo a lo que informó el periódico El Deber, los incidentes comenzaron en la tarde del jueves después de que un contingente policial, dependiente de los comandos de La Paz y Oruro, llegó a Caracolllo y dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos.

Los choques duraron más de tres horas y hasta hubo periodistas lesionados: el equipo de prensa de Bolivia Tv fue agredido por los afines al ex mandatario, quienes lanzaron piedras y palos a los efectivos.

La Policía informó que los 14 efectivos lesionados fueron trasladados al hospital Obrero de Oruro, donde aún permanecen en observación.

Además, siguiendo a El Deber, otros dos policías fueron secuestrados por pobladores de la zona pero fueron liberados gracias a que el delegado departamental de la Defensoría del Pueblo en Oruro, Juan Arroyo, intercedió por ellos.

En otro orden, el Gobierno de Bolivia informó que más de 1.000 vehículos y 1.175 pasajeros están atascados en las carreteras bloqueadas por los sectores afines al ex presidente Morales.

La molestia de los seguidores del ex mandatario también es por la Sentencia Constitucional que dicta que la reelección indefinida “no es un derecho humano”, lo que inhabilita al ex jefe de Estado para una candidatura presidencial en 2025.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, detalló en una rueda de prensa que los vehículos parados en las rutas son 1.023 y son 1.175 personas “que están siendo perjudicadas” por los bloqueos.

“En total se registran 24 puntos de bloqueo y el número de bloqueadores es de 4.450″, indicó.

Según el viceministro, Cochabamba es “el único departamento que ha quedado aislado” por las movilizaciones al concentrar 21 puntos de bloqueo.

Mamani precisó que en ese departamento hay cuatro lugares donde se reporta una mayor presencia de bloqueadores, los principales son el puente Ichilo, en el límite entre Cochabamba y la región oriental de Santa Cruz, y la localidad cochabambina de Parotani, cada uno con unas mil personas movilizadas, respectivamente.

También se registran dos puntos de bloqueo en la región andina de Oruro y uno en Santa Cruz.

Mamani sostuvo que desde el inicio del diálogo entre el Gobierno y las tres fuerzas políticas con representación en el Legislativo nacional por las elecciones judiciales, se vio una reducción progresiva del número de bloqueadores, aunque también lamentó que quienes persisten con la protesta se tornaron “más agresivos y violentos”.

Un bloqueo en Cochabamba, Bolivia (EFE/Jorge Abrego)

Afectados por bloqueos

Mamani denunció que se tienen reportes de otras vulneraciones en el marco de las protestas, como el caso de una niña de 10 años que fue agredida sexualmente el pasado 23 de enero en un autobús parado en Parotani y un campesino que fue golpeado por bloqueadores en Aiquile.

El martes también fue “brutalmente agredida” una dirigente campesina que se oponía a los bloqueos en Parotani, lamentó el viceministro.

El Gobierno de Luis Arce atribuye además a las protestas las muertes de una mujer con problemas de presión arterial que debía trasladarse por carretera desde La Paz hasta Santa Cruz, de un chofer que sufrió un paro cardíaco en un punto de bloqueo y de un bebé de 7 meses que padecía de dengue y que no pudo recibir atención médica oportuna.

También denunció que los bloqueadores no permiten el paso de ambulancias, ni de “ayuda humanitaria” que las autoridades intentaron llevar a los conductores y pasajeros atrapados en los bloqueos.

Pasajeros afectados por los bloqueos (EFE)

Las pérdidas económicas para el país superan los 680 millones de dólares y el abastecimiento de combustibles es irregular en regiones como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, lo que ha ocasionado que la gente deba esperar en fila por horas en las gasolineras para comprar carburantes.

En la jornada de este jueves, el sector del transporte pesado usó sus vehículos para cerrar calles en la ciudad de La Paz para exigir al Gobierno que resuelva el conflicto.

Los comicios para elegir a los magistrados de los principales tribunales del país debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento.

Ante esto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió en diciembre prorrogar su mandato y el de los otros jueces para evitar un “vacío de poder”, lo que dio lugar a los bloqueos de carreteras por parte de los sectores afines a Morales.

(Con información de EFE)