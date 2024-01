Paseaba a su perra y por segundos no fue atropellado por un camión que subió a la vereda: “Nacimos de nuevo”

Un hombre que paseaba a su perra por una esquina de Montevideo salvó su vida por pocos segundos

(Desde Montevideo, Uruguay) - Desde el 29 de enero de 2024, Diego va a recordar esa fecha como un nuevo cumpleaños. El hombre había salido a pasear a Lola, su perra, en la esquina de Miguelete y Magallanes –una zona céntrica de Montevideo– y se salvó por siete segundos de ser atropellado por un camión. Ese fue el tiempo que transcurrió entre que el hombre dobló y la zona se vio impactada por el choque de dos vehículos, como quedó filmado en las cámaras de seguridad.

“Nacimos de nuevo”, dijo Diego al noticiero Subrayado de Canal 10. El hombre había llegado de trabajar y, como hace todos los días, decidió sacar a pasear a la mascota minutos antes de las nueve de la mañana.

En las imágenes se ve que el camión avanza al lado de un ómnibus a alta velocidad y no respeta un semáforo en rojo, lo que provoca que impacte con una camioneta gris. El vehículo tiró el cartel indicador de las calles y terminó encima de la vereda, donde hacía pocos segundos estaba Diego llevando a su perra de la correa.

“Fueron siete segundos. El camión no respetó la luz, se llevó a un auto puesto y armó todo el destrozo”, contó el hombre. “No era para mí. Había dado diez o doce pasos. La cuadra para arriba la hice temblando. Lo primero que atiné fue a llamar al 911, me preguntaron si había lastimados y les dije: ‘No tengo ni idea. Estuve ahí hasta hace 10 segundos y estoy en shock. La verdad estoy temblando’”, relató.

Diego siguió caminando por la calle y recibió de parte de los vecinos una sugerencia: que festeje el 29 de enero como otro cumpleaños.

Su pareja estaba en la casa y, al escuchar los ruidos que eran como una “bomba”, pensó en Diego y la perra. “Después de ver eso caí en la realidad de que no era para mí”, agregó en Telemundo. “El 29 de enero es otro cumpleaños y vamos a hacerlo. Mi cumpleaños es en marzo y ahora haremos un adelanto. Me pongo a pensar y es fatal. No era para mí”, insistió.

Otro choque insólito se registró en la ciudad de Florida, a unos 100 kilómetros de Montevideo. En el ingreso a la ciudad está ubicada la plaza que los lugareños llaman “de los Machetes”. Está a pocos metros de la rotonda que une las rutas 5 y 56 de Uruguay.

En la tarde de este martes, una camioneta siguió de largo y salió despedida de la ruta. El vehículo pasó por encima de algunas personas que estaban en la plaza tomando mate, según relataron después.

El accidente tuvo un desenlace fatal. La camioneta impactó sobre un vehículo que estaba estacionado y, tras la embestida, un hombre murió. El conductor, en tanto, fue trasladado politraumatizado a un sanatorio cercano, pero consciente, informó ese noticiero.

Una camioneta siguió de largo en una rotonda y atropelló a personas que tomaban mate en una plaza (@exitorama)

Un hombre que estaba en la zona relató a los medios que estaba conversando con un matrimonio cuando, de golpe, sintió un estampido. “Miramos para el costado y había una nube de polvo y chapas que se venían: era la camioneta”, contó el testigo. “Parecía un tornado porque lo que se veía era la polvadera y no se alcanzaba a ver el vehículo”, comparó.

El hombre contó que se agachó y que la camioneta pasó apenas unos 50 centímetros por encima de él. “No supe ni lo que me pasaba. Cuando me paré, no sabía ni lo que iba a hacer. Agradezco a Dios. Nací de nuevo”, dijo entre lágrimas.

El hombre contó que es jubilado y que todos los días, sobre las 10 de la mañana, va hasta esa plaza a tomar mate.