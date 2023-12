El conmovedor mensaje de una mujer que sufre ELA y pide una ley de eutanasia: “Mi ruta se irá haciendo más penosa”

Beatriz Gelos tiene ELA y está a favor de la legalización de la eutanasia en Uruguay (@EmpatiaUruguay)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Beatriz Gelos no puede bañarse sola, escribir a mano, rascarse ni tomar agua por su propia voluntad cuando tiene sed. Tampoco puede ocuparse de nadie, en especial de sus nietos, a quienes nunca les cambió el pañal ni los pudo hacer dormir en sus brazos. Esta docente de 69 años sería feliz si pudiera hacer cualquiera de estas actividades, pero la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece hace 17 años se lo impide.

La organización Empatía Uruguay difundió en sus redes sociales el testimonio de Gelos como una acción más para promover la legalización de la eutanasia en el país, un proyecto de ley que fue postergado en su tratamiento en el Senado luego de su aprobación en Diputados.

Gelos brindó su testimonio a través de una carta que su amiga Florencia Salgueiro leyó en un video en el que aparecen las dos, que publicó la red social X de la organización.

La mujer cuenta que es profesora de Idioma Español, pero que debió jubilarse por enfermedad. Está casada, tiene dos hijos y dos nietos.

No poder hacer ninguna de las actividades del inicio de la nota es algo que Gelos no le perdona a su enfermedad. “Vivir recluida es sobrevivir sin honrar la vida y cada vez mi ruta se irá haciendo más penosa, ya que la esclerosis lateral amiotrófica es progresiva. Más dificultades motrices, económicas, más encierro y más y más renuncias”, lamenta.

La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó el jueves el proyecto de ley que despenaliza y regula la eutanasia, tras un extenso debate y arduas negociaciones que continuarán en discusión en el Senado.

En el texto que leyó Salgueiro, Gelos agradece a los cuidados paliativos, que le permiten tener una atención amorosa y compasiva. “No sé si con las dificultades en aumento, aún con los cuidados, el día a día será llevadero. Por eso, quiero tener la tranquilidad de que podré elegir, llegado el momento, si vale la pena seguir el calvario o no”, agregó.

Cuando Salgueiro termina de leer la carta, y haciendo un esfuerzo para hablar, Gelos dice: “Llegado el momento en que la vida se me haga imposible, a mí me gustaría tener una ley de eutanasia muy bien redactada, clara, sin ambigüedades, que a mi me permita decir: ‘O sigo en el caballo, o no’. Entonces, me dirigiría a los paliativistas y les diría: ‘Chau, muchachos, me bajo en la próxima. No viajo más. Gracias por todo”.

El video de Empatía Uruguay cierra con la leyenda: “Decidir con libertad al final de la vida es consagrar un derecho humano. Eutanasia, que sea ley”.

El proyecto de ley que legaliza la eutanasia en Uruguay fue presentado por el diputado Ope Pasquet, del oficialista Partido Colorado. El texto establece las condiciones médicas y legales para que una persona exprese por anticipado su deseo de morir cuando ya no hay salida para su patología o enfermedad.

De aprobarse esta propuesta, la voluntad anticipada deberá ser expresada y reafirmada en cuatro oportunidades y, en al menos dos, tiene que haber testigos.

Fotografía de archivo. (EFE/Biel Aliño)

Dos médicos, en tanto, deben corroborar que el paciente cumpla con las condiciones médicas exigidas para poder iniciar el proceso de la eutanasia. Si entre los dos profesionales hay diferencias, un tercer médico deberá dirimirlas.

En cualquier momento, el paciente puede cambiar de idea y dejar sin efecto el proceso.

Si bien el proyecto de ley es impulsado por un dirigente del Partido Colorado, dentro de esa histórica colectividad política no hay acuerdos para su aprobación. La senadora Carmen Sanguinetti es una de las que se expresó en contra de legalizar la eutanasia. En tanto, el expresidente Julio María Sanguinetti (del mismo partido) se mostró a favor y consideró que lo que se discute es “libertad o dogma”.

La ministra de Salud Pública de Uruguay, Karina Rando, opinó que aprobar la eutanasia sería una “obscenidad y una calamidad” mientras los cuidados paliativos no lleguen a todos.