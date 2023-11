Chile: arrestaron por corrupción a un alcalde que tenía una relación amorosa con la tesorera municipal

El alcalde y su pareja defraudaron las arcas públicas por más de $1.000 millones de pesos ($1 millón 200 mil dólares) Crédito: Agencia UNO.

(Desde Santiago, Chile) Luego de pasar 36 horas prófugo, el alcalde de la localidad de Algarrobo (a 100 kilómetros hacia la costa de Santiago), José Luis Yáñez (UDI), fue formalizado este jueves en el Juzgado de Garantía de San Antonio imputado por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.

Según Radio Cooperativa, el edil fue apresado la madrugada del miércoles en las afueras de un motel, luego de que el martes se decretara una orden de arresto en su contra.

Por su parte, el CDE (Consejo de Defensa del Estado), se querelló contra la tesorera municipal, Belén Carrasco, quien ya fue formalizada y quedó en prisión preventiva por la malversación de más de 1.000 millones de pesos (USD 1,2 millones).

Romance y delito

Claudia Perivancich, la fiscal regional de Valparaíso, detalló que en el periodo en el que ocurrieron estos delitos (desde marzo de 2022), Carrasco y Yáñez mantenían una relación amorosa.

A fin de lograr su objetivo, el edil hizo una reestructuración en el municipio para que Carrasco se mantuviera en su puesto, desoyendo las observaciones de Contraloría, la unidad de control del municipio y concejales.

Asimismo, indicó Perivancich, el alcalde Yáñez autorizó las transferencias bancarias desde arcas municipales que Carrasco realizó a cuatro personas, entre ellas dos de sus familiares: su sobrino y su primo. Incluso, se investiga si un viaje de placer de la pareja por Europa habría sido financiado con parte de estos recursos.

La persecutora también lo acusó de haber recibido 25 millones de pesos en su cuenta bancaria personal, de parte de una empresa de excavaciones y áridos que ya tenía contratos con el municipio y aspiraba a suscribir otros adicionales. 19 de esos millones los invirtió en dólares y depositó en una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Prisión preventiva

Tras las audiencias de formalización, el Juzgado de San Antonio decretó prisión preventiva para ambos -a pesar de que Belén Carrasco está embarazada -, y fijó un plazo de investigación de 150 días.

El abogado Gabriel Ruiz, quien tiene a cargo la defensa tanto de la tesorera como del alcalde, dijo que Yañez se encuentra “bastante complicado”, pero no ha confesado responsabilidad en los delitos que se le atribuyen: “No ha declarado nada”. También aseguró que ya “renunció a la Municipalidad como alcalde”.

El alcalde también hizo depósitos en dólares en una cuenta en Estados Unidos (Crédito: Facebook)

La captura

La detención se produjo pasada la medianoche del miércoles, afuera del “Motel Ensueño”, en la ciudad puerto de San Antonio, a solo 30 kms de Algarrobo.

El fiscal anticorrupción Claudio Rebeco detalló que “la PDI estaba haciendo esfuerzos para ubicar (al alcalde) y hasta el día de ayer tenían identificado el domicilio donde pudiera encontrarse”.

“De alguna forma, la policía fue tendiendo un cerco, lo que provocó que el abogado (defensor) tomara contacto con ellos” para acordar su entrega voluntaria.

“Nuestra labor es perseguir a todos los que hayan tenido algún grado de participación en este hecho: autores, cómplices o encubridores. Es una investigación que supone diligencias de largo aliento, pero estamos empeñados en eso, obviamente”, indicó el persecutor.

Mientras tanto, la concejala por Algarrobo, Marcela Mansilla, señaló que “es una pena para nuestra comuna pero al menos se hizo justicia”. Mansilla fue la primera en denunciar las malas prácticas del alcalde.

“Me alegro que el ex alcalde José Luis Yáñez haya dado un paso al costado y quedado en prisión preventiva, y me alegro porque dio muestras de no querer colaborar con la investigación y aclarar los desfalcos millonarios... El daño a nuestra comuna ha sido enorme”, finalizó la autoridad.