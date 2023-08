Se acentúa el malestar contra la dictadura de Díaz-Canel: el Observatorio Cubano de Conflictos registró casi 600 protestas en julio

Personas descargan cortes de carne desde un camión. La crisis alimentaria en Cuba se asentúa (Observatorio Cubano de Conflictos)

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) denunció 589 protestas contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel en julio. La cifra representa un aumento del 42,3 % respecto al mes anterior, cuando se reportaron 414 manifestaciones.

El informe, al que tuvo acceso Infobae, precisó que personalidades de relieve —como el economista Pedro Monreal, el humorista Ulises Toirac y el escritor Leonardo Padura—, ciudadanos de diversos estratos sociales y perfiles profesionales, y grupos de vecinos irritados expresaron de diversas maneras su descontento con la crisis que embarga a la nación, “sin atisbos de que el gobierno vaya a salir de su fosilización ideológica para resolverla”, recalca el escrito.

A dos años de las masivas marchas del 11J, el mes pasado tuvieron lugar protestas colectivas, “como una proyectada marcha de madres hacia la Plaza de la Revolución con el fin de exigir leche para sus hijos, que fue impedida por la policía política; sentadas de vecinos de Centro Habana en medio de la transitada calle Belascoaín luego de varios días sin electricidad; un cacerolazo en medio de un apagón en el municipio 10 de Octubre; y una protesta de vecinos del batey del central Guatemala, en el municipio holguinero de Mayarí, por no contar desde hace meses con servicio de agua corriente”, describió el Observatorio Cubano de Conflictos.

Y siguió: “Los cubanos no enchufados a la élite de poder continuaron manifestándose durante el mes contra una inseguridad alimentaria de moderada a grave y una inadecuada atención a la salud caracterizada por negligencias médicas, falta de especialistas e insuficiente producción y adquisición de medicinas, insumos básicos y equipos. Igualmente motivaron protestas los deficientes servicios de electricidad, Internet, transporte, salubridad, cambio de moneda, funerarios y de trámites legales”.

El reporte señaló que en julio se hizo notorio el “crónico déficil nacional” de agua en zonas de La Habana como Alamar, Habana Vieja y Boyeros, con más de 200.000 personas afectadas; y en las localidades de Matanzas, Villa Clara, Las Tunas y Holguín.

Además, otro número creciente de reclamos tuvo que ver con la “ola de violencia social, delincuencia, desapariciones, feminicidios y asesinatos de personas para robarles”.

Evolución de las protestas en Cuba (Observatorio Cubano de Conflictos)

Cifras

— Las 589 protestas contabilizadas en julio de 2023 representan un incremento de 124 % con respecto a las registradas en el mismo mes del año pasado (263).

— Las expresiones contestatarias compiladas por el Observatorio Cubano de Conflictos en el séptimo mes de 2023 ocurrieron en las 15 provincias de la isla y el municipio especial Isla de la Juventud, al igual que en el mes de junio.

— El territorio más activo fue La Habana con 216 protestas, 44 más que en el mes anterior (172). La siguieron Holguín con 36, Guantánamo con 27 y Santiago de Cuba con 26.

Las provincias más activas (Observatorio Cubano de Conflictos)

— En julio, las protestas basadas en Derechos Civiles y Políticos o DCP (327, 55,8 %) superaron por más de 11 % a las relacionadas con Derechos Económicos y Sociales (DES) (262, 44,2 %). En junio, las protestas DES (229, 55,31 %) habían superado por casi 10 % a las DCP (188, 45,41%).

— Las 262 protestas relacionadas con DES fueron encabezadas por las 105 que generaron los conflictos sociales, entre ellos la creciente inseguridad ciudadana (74), y otros como el incremento de desamparados y limosneros (31). Les siguieron las motivadas por la crisis de los servicios públicos (68), la inseguridad alimentaria (41), el disfuncional sistema de salud pública (40) y los problemas de vivienda (10).

— Las expresiones de descontento por la reciente ola de violencia social, delincuencia, desapariciones y asesinatos (74) casi igualaron en julio el total de las relacionadas con los agudos problemas de la alimentación y la salud pública (81).

Las protestas divididas por derechos (Observatorio Cubano de Conflictos)

— Entre las 327 protestas vinculadas a DCP volvieron a predominar las 146 motivadas por la represión contra los más de mil presos políticos y sus familiares, influencers, opositores, periodistas independientes, activistas de derechos humanos y de la sociedad civil y ciudadanos comunes que expresaron su insatisfacción con el gobierno o el sistema. Sin embargo, por primera vez en un mes, en julio de 2023 el número de actos de desafío a la represión (134) se acercó notablemente al de las protestas por actos represivos.

— Entre las protestas vinculadas a DCP, 46 utilizaron medios gráficos de expresión, entre ellos videos, fotos o galerías de fotos, memes y grafiti.

El aumento de femicidios preocupa en Cuba (Observatorio Cubano de Conflictos)

Femicidios

El informe indica que, con el feminicidio verificado de Ruselay Castillo Matos en Cárdenas, Matanzas, el registro en lo que va de año se elevó a 54 casos.

“Sólo en julio, hasta el cierre de este informe, las plataformas observadoras de la violencia de género habían verificado siete crímenes machistas. Antes de Ruselay Castillo perdieron la vida durante el mes, a manos de sus parejas o ex parejas, Leidy Mariam Durruty García, en San José de las Lajas; y Rosmery Ponce Peña en Güines, ambas en la provincia de Mayabeque; Adela Verdecia, en Jovellanos, Matanzas; Deyanira Fontanill Pérez en Trinidad, Sancti Spiritus; Rafaela Yusmila Ramírez Chacón; en Baire, Granma; y Saray Molla en Chambas, Ciego de Ávila”, detalló el reporte.

Y continuó: “Si bien el tema de la violencia de género fue abordado tangencialmente en el mes durante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, no se mencionó nada sobre el alarmante auge de la violencia social que fue tema de 74 protestas en julio”.

Datos sobre alimentos, inflación y agricultura

En la encuesta sobre seguridad alimentaria de CubaData, realizada entre abril y diciembre de 2022, el 70,8 % de los más de 16.000 cubanos entrevistados respondieron que ingerían menos alimentos que nunca antes, se saltaban comidas y había días en que apenas probaban bocado, mientras que el 28 % aseguró que se quedaba con hambre todos los días del mes por no tenían suficiente comida. En el 71,2 % de los hogares de esos cubanos, alguien se quejó de hambre al menos una vez al mes, y aproximadamente la misma cantidad de hogares (71,1 %) llegó a quedarse sin comida en algún momento por falta de dinero o porque no había donde comprarla.

El colaborador del Observatorio Cubano de Conflictos Roberto Alvarez Quiñones señaló que la producción agrícola y pecuaria ha descendido y hay menos divisas para importar alimentos. A esto hay que añadir la subida de los precios por una inflación que, en el rubro de los alimentos, alcanza según el economista Pedro Monreal un 66 % interanual, y tendrá una medida del empeoramiento de la inseguridad alimentaria.

Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios, reconoció en la Asamblea Nacional el descontrol de la inflación. “Según él, el índice de precios creció 39 % al cierre de 2022, y 18 % en lo que va de 2023″, recogió el informe.

Una imagen que dice más que mil palabras: el drama del hambre en Cuba (Observatorio Cubano de Conflictos)

Salud

De acuerdo a una consulta de Cubadata citada por Diario de Cuba, más de la mitad de los cubanos (55,8 %) califica como “imposible” el acceso a medicamentos. La proporción sube a un 80,3 % si se agrega a los que los encuentran con “mucha dificultad”. Este conflicto se reflejó en las protestas y denuncias de julio pasado.

El Observatorio Cubano de Conflictos enumeró una serie de ejemplos:

— Sobeyda Galano, una madre desesperada, hizo un llamado urgente a través de las redes sociales para conseguir los medicamentos que necesita su hijo epiléptico, quien requirió una operación por una estenosis traqueal tras convulsionar después de casi un mes sin tratamiento.

— Por segunda vez un padre residente en Guanabacoa, La Habana, salió a las calles a pedir Fenobarbital para su hija descompensada, esta vez a gritos, según información compartida en redes por Anyi Melek García.

— El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denunció en sus redes la persistente escasez de medicamentos para la hipertensión en Villa Clara. El Captopril distribuido no alcanzó para todos los pacientes. Un blíster de diez pastillas cuesta 300 pesos en el mercado informal.

— Lianis Romero está buscando por tercera vez bolsas de colostomía para su hijo de cuatro años. Las que le venden en la farmacia no le alcanzan y el menor ha contraído tres veces infección urinaria. Sin las bolsas específicas, los pacientes tienen que usar pañales o bolsas improvisadas, lo que puede provocar infecciones, irritaciones y otras complicaciones.

A la escasez de medicamentos en las farmacias, se suma en el sector de la salud pública la situación de los hospitales, donde además de la falta de medicamentos, insumos y equipos, están incrementándose las protestas por mala atención y negligencias:

— Judith Peña Pupo denunció en Facebook la mala atención que recibió su hija, con síntomas de dengue y un fuerte dolor de oído, en el pediátrico de Holguín “Octavio Concepción y de la Pedraja”. La niña incluso se había desmayado pero los médicos se negaron a hacerle un conteo de plaquetas y una la otorrinolaringóloga se negó a examinarle el oído.

— Una madre de dos hijos aquejada de seis hernias abdominales y con fuertes dolores carece de atención médica especializada en el municipio holguinero de Cacocum. Decenas de holguineros en redes sociales donaron dinero para facilitarle la vida, y ahora exigen a las autoridades de la provincia que le operen las hernias que afectan gravemente su calidad de vida.

— Desde el hospital Calixto García de La Habana, donde se encuentra ingresada por un cálculo en la vesícula biliar, Iyaomi Perdomo denunció en Facebook la mala atención del personal médico y la demora de más de una semana en la cirugía que necesita. “Me van a matar. No me atienden, no dan solución a mi problema, tienen que operarme y no me acaban de operar”, dijo Perdomo.

El informe también hizo una mención al “criminal secretismo sobre enfermedades contagiosas”.

Una familia cena durante un apagón en La Habana, Cuba (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

Servicios públicos

El Observatorio Cubano de Conflictos consignó que los cubanos continuaron protestando en julio por los deficientes servicios públicos, “particularmente por el crónico déficit en el abasto de agua que se hizo crítico en el período a lo largo de la isla, y por el regreso de largos apagones nocturnos durante uno de los veranos más calientes que se recuerden”. Algunos ejemplos:

— Unos 10 mil vecinos de Mataguá, municipio villaclareño de Manicaragua, se quejan de que el Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Estado han ignorado sus reclamos por la escasez de agua potable, la cual se ha visto empeorada por el aumento del precio de contratar un camión cisterna en el mercado negro.

— Más de 200.000 personas no tenían agua a principios de julio en La Habana, y de ellas 48.239 sufren interrupciones casi permanentes del servicio. En los edificios de la Villa Panamericana en La Habana del Este, quienes viven en pisos altos no reciben agua por las tuberías desde hace más de tres meses y deben acarrearla desde pipas (camiones cisterna) en las calles. Otros municipios afectados han sido Cerro, Plaza de la Revolución, 10 de Octubre, Centro Habana y Habana Vieja.

“¿Hasta cuándo? No tenemos agua ni para hacer un huevo hervido”, protestaron vecinos del barrio Miraflores Viejos, municipio Boyeros, durante una visita del primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar.

“Auxilio, no tenemos agua”, suplicaba con un cartón colgado en el balcón de su apartamento una familia del batey Agüica en Colón, Matanzas. El influencer cubano Edmundo Dantes Jr., que colgó la imagen en Facebook, dijo que poco después aparecieron dos pipas (camiones cisterna) de agua para proveer al edificio.

Respecto a la electricidad —sostiene el informe— que, aunque el régimen procuró este año guardar suficiente combustible para las termoeléctricas en la temporada pico del verano, el estado ruinoso del sistema ha echado por tierra sus previsiones optimistas.

A principios de julio, la Unión Eléctrica tuvo que anunciar, después de semanas sin cortes, apagones nocturnos debido a las salidas de servicio de varias plantas, en medio de uno de los periodos más calurosos que recuerden los cubanos. “Hay algunos que siguen creyendo, mientras la mayoría tenemos tanta decepción que, sinceramente, ya no se espera nada bueno”, escribió al pie de la información Dayron Espinosa Benítez. “El cuento (interminable) de la buena pipa”, suscribió Eduardo Castro Zamora.

Un apagón nocturno se registró en el estadio Victoria de Girón de Matanzas durante un partido semifinal de la Serie Nacional entre los Leñadores de Las Tunas y los Cocodrilos de Matanzas, recordó el reporte.

Personas usan Internet en un punto de acceso en La Habana, Cuba (REUTERS/Stringer/Archivo)

Internet

El informe subrayó que “la manipulación política del servicio de Internet por parte del Gobierno se hizo ostensible en el segundo aniversario del 11J”.

“Cientos de residentes en Cuba reportaron fallos en la conexión a Internet por datos móviles en el segundo aniversario de las protestas del 11 de julio que estremecieron al país en 2021. Denuncias de internautas y de medios independientes indican que muchos no tuvieron acceso a llamadas por aplicaciones de redes sociales como WhatsApp y Facebook Mesenger, la señal era intermitente y en algunos lugares no había acceso alguno a Internet. Aunque no se reportó un corte generalizado, muchos usuarios adujeron estar sin servicio de datos móviles”, indicó el Observatorio.

“Aún en días regulares el acceso a la web a través de la telefonía móvil se ha convertido en un calvario para los clientes”, escribió en 14ymedio Yoani Sánchez. Las velocidades de conexión son tan bajas como de 51 kilobits por segundo, pero el monopolio estatal ETECSA sigue lanzando ofertas de recarga con bonos de varios gigabytes que en gran parte son pagados por los familiares en el exterior.

Otros servicios públicos críticos que motivaron protestas contabilizadas por el OCC en julio fueron los de transporte, salubridad, gas natural, cambio de moneda, funerarios y de trámites legales.

Fotografía de archivo de manifestantes frente al Instituto de Radio y Televisión (ICRT) mientras son montados en un camión en una calle en La Habana el 11 de julio de 2021 (EFE/Ernesto Mastrascusa)

Represión

Las protestas relacionadas con la represión siguen encabezando mes tras mes por su número a todas las categorías que contempla el reporte. En cuanto a los presos políticos y familiares, la intención del régimen, según se desprende de las denuncias recibidas, es hacer lo más amarga e inestable posible la estancia de los primeros en las prisiones y la vida de sus seres queridos en la calle. Ejemplos:

— Cinco manifestantes presos del 11J en Cárdenas fueron trasladados de la prisión de Agüica en Matanzas a otras penitenciarías de la provincia sin motivo aparente. Marbelis Vázquez Hernández, esposa de Daniel Yoel Cárdenas, uno de los trasladados, dijo que su esposo tiene anemia, ya que la alimentación en Agüica se reducía a una sopa hecha con cáscaras de plátano.

— El activista residente en Canadá Albert Fonse denunció que en el penal de Quivicán, provincia Mayabeque, donde está recluido por el 11J su hermano Roberto Pérez Fonseca, los guardias se han complotado con presos comunes para que golpeen a los presos políticos si vuelven a protestar. En junio, Pérez Fonseca y los también presos de conciencia Abel Lázaro Machado Conde, Yasiel Martínez Carrasco y Alien Molina, vistieron camisetas blancas pintadas con lemas anticastristas y reclamaron asistencia médica y religiosa, libertad para los presos políticos y que termine la hambruna en las cárceles.

— El activista, opositor y manifestante del 11J Walfrido Rodríguez Piloto se encuentra en régimen de castigo en la cárcel de máximo rigor El Pitirre (también conocida como la 15-80). Rodríguez Piloto está en ropa interior en la celda de castigo pues se niega a vestir el uniforme de preso común y el 2do jefe del penal teniente coronel Osmany Ramírez Díaz le requisó toda la ropa blanca que tenía.

— Al coautor del tema musical Patria y Vida y preso político Maykel “Osorbo” Castillo le suspendieron en la prisión 5 y Medio de Pinar del Río otro pabellón conyugal y cancelaron sus visitas, advirtiéndole que estas medidas son solo el comienzo. Castillo esperaba ser trasladado a una celda de castigo después que sacara del penal una foto suya reciente donde hace un gesto de desprecio a sus carceleros.

Maykel Castillo "El Osorbo" se cosió la boca en prisión en medio de una huelga de hambre

— El preso político Maykel Puig Bergolla fue dejado intencionalmente en el patio del penal de Quivicán para que fuera atacado allí por presos comunes, denunció en Facebook su esposa Sayli Núñez Pérez.

— El 13 de julio, el preso político del 11J Duannis León Taboada fue llevado a un interrogatorio en el Combinado del Este donde confusamente le mostraron papeles que acusaban a su madre Jenni y a sus hermanas de algún delito común, y le insinuaron que su madre podía amanecer muerta. “Estoy bajo amenaza de muerte, de ir presa —denunció Jenni luego en una directa de Facebook—. Mi hijo me acaba de pedir, implorándome, que me vaya de Cuba porque el teme por mi vida”.

— Las autoridades judiciales cubanas negaron la libertad condicional a Yusmely Moreno González y su esposo Danger Acosta Jústiz, a pesar de haber extinguido dos tercios de su condena de tres años de cárcel y no tener antecedentes penales. Los padres de cuatro hijos menores fueron condenados por su participación en la protesta popular del 11 de julio de 2021 en Surgidero de Batabanó, provincia de Mayabeque.

— En el centro correccional La Caoba, de Palma Soriano, Santiago de Cuba, el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, y a otros dos presos políticos fueron amenazados con revocarles el régimen de menor rigor y regresarlos a una prisión de máxima seguridad de no presentarse en los actos de “reeducación”, en los que hay que corear consignas a favor del régimen.

— A la Dama de Blanco Annia Zamora y el opositor y ex preso político Armando Abascal, padres de la prisionera política Sissi Abascal Zamora, los detuvieron antes de llegar a la iglesia donde pensaban asistir a misa y los retuvieron por varias horas en Carlos Rojas, Matanzas. “Siempre somos amenazados de que podemos ir a prisión y de que a Sissi le puede suceder cualquier cosa”, denunció Zamora.

— La hermana de la Dama de Blanco y presa política Tania Echevarría, Dilayda Echevarría, dijo a Martínoticias que la encontró muy delgada la última vez que la visitó en la cárcel de mujeres La Bellotex, de Matanzas. Tania está aquejada de diabetes e hipertensión, dos enfermedades que no tenía antes de ser enviada a prisión por su participación en el 11J en Colón. Ella le dijo que la comida está pésima, que están comiendo solo arroz con viandas (tubérculos), y cargando agua a los pisos altos para poder bañarse.

— A raíz de que se divulgaran audios grabados por ella sobre su situación en la prisión de mujeres Kilo 5, en Camagüey, a la prisionera política Ienelis Delgado Cue le quitaron el derecho a llamar por teléfono, “que es la única forma que tenía de hablar con sus hijos”, denunció Leticia Cue, madre de la presa de conciencia conocida en las redes sociales como “Mambisa Agramontina”.

