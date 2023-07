Human Rights Watch acusó a los perdedores de las elecciones en Guatemala de abusar del sistema para impugnar los resultados

FOTO DE ARCHIVO. Una manifestante sostiene un cartel que dice: "En las urnas, no en las cortes", durante una protesta para exigir respeto a la votación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala (REUTERS/Cristina Chiquin)

La organización Human Rights Watch (HRW) ha instado a los partidos políticos e instituciones de Guatemala a respetar los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ya que considera que “algunos de los perdedores” intentan “abusar del sistema judicial para obtener los resultados que no pudieron conseguir en las urnas”.

La Corte de Constitucionalidad suspendió el anuncio de los resultados electorales a raíz de la petición de varias formaciones, pese a que los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la UE descartaron que hubiese irregularidades significativas en el proceso, que se saldó con el pase a la segunda vuelta de los candidatos Sandra Torres y Bernardo Arévalo.

El subdirector de HRW para las Américas, Juan Pappier, ha considerado “clave” que la comunidad internacional ponga el foco en Guatemala, “para proteger el derecho al voto en un país en el que queda poca independencia judicial y poco respeto por el Estado de Derecho”. La organización ha pedido que gobiernos latinoamericanos expresen públicamente su “preocupación”.

Juan Pappier

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que firma junto a HRW este llamamiento, ha dicho por boca de su responsable para América Central, Ana María Méndez-Dardón, que “pasar por alto el voto libre y justo de los guatemaltecos generaría una crisis política sin precedentes que ya no sólo pondría en peligro la democracia, sino que la socavaría”.

“Los gobiernos no deben permanecer en silencio; deben pronunciarse en apoyo de la democracia ahora que el derecho al voto está siendo amenazado”, ha advertido.

Por su parte, el director del capítulo de Amnistía Internacional para Guatemala pidió el viernes al Tribunal Supremo Electoral que oficialice los resultados de las elecciones generales del 25 de junio tras finalizar la revisión de las actas de votación que ordenó la Corte de Constitucionalidad.

“Vamos a presentar una solicitud al TSE (Tribunal Supremo Electoral) porque las juntas resolvieron las impugnaciones de los partidos. El resultado no ha variado, prácticamente el tiempo de los escrutinios se cerró y como lo establece la ley ahora deben oficializar resultados y asignar cargos con miras a la segunda vuelta electoral”, dijo a la agencia de noticias AP Edie Cux, director de la organización Acción Ciudadana.

La revisión de las actas fue ordenada por la Corte de Constitucionalidad a las Juntas Electorales luego de las impugnaciones presentadas por nueve partidos disconformes con el conteo, trámite que ha impedido hasta ahora proclamar los resultados preliminares que colocaron en una segunda vuelta a la candidata de centroderecha Sandra Torres y al izquierdista Bernardo Arévalo.

El ínfimo porcentaje de actas revisadas no alcanzaría a modificar los resultados preliminares que anunció el TSE al día siguiente de los comicios (AP Foto/Moisés Castillo)

Los dos aspirantes más votados se medirán en el balotaje previsto para el 20 de agosto, del que saldrá el sucesor del presidente Alejandro Giammattei.

“Lo más importante es que el proceso hasta este momento lo que ha hecho es confirmar que los resultados electorales del 25 de junio, tal y como fueron anunciados por el Tribunal Supremo Electoral, fueron correctos”, dijo Arévalo, del Movimiento Semilla, al asistir el jueves a una audiencia de revisión. David de León, vocero del TSE, apuntó que se espera que la próxima semana puedan oficializarse los resultados una vez que sean recibidas las actas impugnadas y aplicadas las modificaciones correspondientes.

En algunas revisiones las Juntas encontraron votos que no correspondían a un partido, anulaciones porque no se había marcado bien una papeleta y actas que no fueron reportadas, lo que fue corregido.

En el amparo ante la Corte de Constitucionalidad los partidos presentaron como prueba 152 actas del total de 122.293 elaboradas por las Juntas Receptoras de votos. El partido oficialista VAMOS, escoltado por los partidos Valor, Cabal, Mi familia y Cambio intentaban recuperar votos o que se contara de nuevo papeleta por papeleta. En paralelo, el partido Humanista pidió la anulación de toda la elección a pesar de que sólo obtuvo 0,6% de los votos.

Pero el ínfimo porcentaje de actas revisadas no alcanzaría a modificar los resultados preliminares que anunció el TSE al día siguiente de los comicios.

Claudia Ardón, inspectora general de ese tribunal, explicó a periodistas que tras terminar las revisiones se debe informar a la autoridad que conoce el amparo. La Corte de Constitucionalidad, que no es competente para resolver, ordenó que se traslade el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que continúe el trámite.

Para la segunda vuelta electoral están convocados a las urnas más de 9,3 millones de guatemaltecos.

(Con información de EP y AP)

