Elecciones en Ecuador: tras los anuncios de Guillermo Lasso y Leónidas Iza, quiénes son los cuatro precandidatos que resisten

Jan Topic, Yaku Pérez, Fernando Villavicencio y Daniel Noboa

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, anunció este viernes su declinación a ser candidato presidencial del movimiento Pachakutik, el brazo político de la Conaie, en las elecciones extraordinarias que se celebrarán en agosto. Una hora antes hizo lo propio el presidente Guillermo Lasso, quien anunció este viernes públicamente que no optará a la reelección para completar el periodo presidencial 2021-2025, interrumpido con la “muerte cruzada” decretada por el mandatario.

Con esa herramienta constitucional, el jefe de Estado disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, cuando se disponía a debatir y votar su destitución, y forzó la convocatoria de estos comicios, de carácter extraordinario.

El plazo para la inscripción de candidatos finaliza el próximo 10 de junio, pero primero las formaciones políticas deben realizar un proceso de elecciones primarias.

Entre los primeros postulantes está el ex candidato presidencial Yaku Pérez, el ex legislador Fernando Villavicencio, el experto en seguridad Jan Topic, el ex parlamentario y empresario Daniel Noboa, mientras que la Revolución Ciudadana, el partido del ex presidente Rafael Correa, aún no define a su candidato.

En ese sentido, Lasso hizo un llamamiento a la unidad y a qué cada precandidato se pregunte si su participación en esta lid electoral “incrementa o disminuye las posibilidades de que la democracia prevalezca en Ecuador”.

Los precandidatos ya confirmados:

Yaku Pérez

Yaku Pérez (EFE/ José Jácome)

Yaku Pérez Guartambel quedó en tercer lugar en los comicios de 2021, cuando por una estrecha diferencia con Guillermo Lasso no accedió al ballotage. En ese momento, Pérez era apoyado por el partido indígena Pachakutik. Sin embargo, en esta ocasión, la coalición de izquierda conformada por Unidad Popular, Democracia Sí, Somos Agua y el Partido Socialista Ecuatoriano, anunció su respaldo a Pérez.

En el anuncio, el político aceptó el apoyo de las agrupaciones y sentenció: “Ni Lassos, ni Correas. Ya tuvieron la oportunidad ellos y sólo dejaron una tragedia nacional”.

Pérez, que ha ocupado los liderazgos de varias organizaciones indígenas y que fue Prefecto del Azuay, participó en las elecciones municipales de este año, pero no tuvo suerte. También ha participado en protestas en contra de los gobiernos de Rafael Correa y de Lenín Moreno. El político y abogado está casado con la franco-brasileña Manuela Picq, quien fue expulsada de Ecuador durante el correato luego de ser apresada en una manifestación contra del gobierno.

Fernando Villavicencio

Fernando Villavicencio

El ex legislador Fernando Villavicencio, conocido en Ecuador por sus investigaciones en casos de corrupción, se postula como precandidato presidencial en las próximas elecciones extraordinarias con la premisa de “enfrentar y derrotar a las mafias que han cooptado el Estado y que tienen de rodillas a la sociedad”.

Villavicencio, que como presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) emitió un informe contrario al juicio político de censura abierto por la oposición al presidente Guillermo Lasso por un presunto delito de peculado (malversación), aplaudió la decisión del jefe de Estado de disolver el Legislativo y realizar nuevas elecciones.

De alcanzar la Presidencia en los comicios de este año, aseguró que enfrentará a “las mafias políticas que están vinculadas al narcotráfico y a estructuras delictivas de minería ilegal, y también estructuras corruptas en el sector público”.

Con inicios ideológicos en una “izquierda moderada”, se ha posicionado como una de las voces más críticas contra el correísmo y ahora se define de centro, pero sin partido político.

Llegó al Parlamento por una invitación de “Concertación” y lo postula para los comicios de agosto una red social y política en construcción, llamada “Gente buena”, que ha hecho un primer acuerdo con el movimiento político “Construye-listas 25″, otrora liderado por la ex ministra de Gobierno María Paula Romo, quien no se postulará para ninguna candidatura.

Cree posible un triunfo en primera vuelta si se logra acuerdos entre el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner y el ex candidato presidencial Yaku Pérez.

Jan Topic

Jan Topic es empresario y tiene formación militar

El empresario Jan Topic, respaldado por el Partido Social Cristiano, es otro de los precandidatos. El guayaquileñocon cuenta con un surtido currículo que incluye posgrados en Harvard, y experiencia en múltiples guerras: “Como soldado he combatido en Ucrania, Siria y África. Soy economista, experto en seguridad internacional y empresario fundador de la empresa de seguridad más grande y tecnológica del Ecuador”.

Como reportó El Universo, Topic obtuvo una Licenciatura en Economía y Matemáticas en la Universidad de Pensilvania y un master en Finanzas Cuantitativas, Econometría y Economía Cuantitativa en la Escuela de Economía de Londres (LSE).

Actualmente es presidente de Telconet, una empresa de telecomunicaciones fundada por su padre, Tomislav Topic, y de Cajamarca, una compañía de seguridad.

El precandidato ha dicho anteriormente ser admirador de las políticas de seguridad de “mano dura” del presidente de El Salvador, Nayyib Bukele.

Daniel Noboa

Daniel Noboa Azín es empresario y ex legislador

El empresario bananero Daniel Noboa Azín promocionó su nombre como postulante a Jefe de Estado. En un comunicado aseguró que es momento de dar un paso al frente para servir a los ecuatorianos. Noboa Azín es hijo del empresario y político Alvaro Noboa, quien ha intentado llegar, sin suerte, en seis ocasiones a la Presidencia.

A fines de mayo, el Partido Igualdad Democracia Lista 4 hizo público su apoyo a Noboa Azín. El empresario agradeció el respaldo y señaló: “Durante años nos hemos preparado y trabajado para servir al país. Contamos con la experiencia y el amor al Ecuador y estamos seguros que representaremos los más altos ideales que el pueblo requiere y necesita”.

(Con información de EFE)

