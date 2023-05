La OEA convocó una sesión extraordinaria sobre la implementación de la Carta Democrática Interamericana y sus desafíos

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante la inauguración de la 52da Asamblea General de la OEA, el 5 de octubre de 2022, en Lima. (AP Foto/Guadalupe Pardo, Archivo)

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará este martes 30 de mayo una sesión extraordinaria para abordar el tema “Implementación de todos los aspectos de la Carta Democrática Interamericana y sus desafíos”.

El encuentro comenzará a las 10:00 EDT (14:00 GMT) en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C., informó la organización en un comunicado.

De acuerdo al orden del día, la reunión fue solicitada por las Misiones Permanentes de Estados Unidos, Canadá, Guyana y Perú.

Durante la sesión habrá presentaciones de varios expertos sobre una serie de distintos temas: la democracia y el sistema interamericano; la democracia y los derechos humanos; democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza; fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática; la democracia y las misiones de observación electoral; promoción de la cultura democrática; la Carta Democrática Interamericana y el Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática de la Novena Cumbre de las Américas.

También habrá un debate temático, moderado por la embajadora Alejandra Solano, Representante Permanente de Costa Rica, con presentaciones de los expertos Maxwell A. Cameron, Profesor de la Universidad de British Columbia (Canadá), Thomas A. Shannon, Jr. ex subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos y Copresidente del Diálogo Interamericano, Antonia Urrejola, ex ministra de Relaciones Exteriores de la República de Chile y ex presidenta de la CIDH, Eduardo Stein, ex vicepresidente de la República de Guatemala (por confirmar).

Finalmente, en la sesión extraordinaria se abordarán recomendaciones concretas para responder con eficacia los retos democráticos actuales, en el marco de los compromisos y mandatos interamericanos relacionados con la Carta Democrática Interamericana, con intervenciones de las delegaciones de los Estados miembros.

Las palabras de clausura estarán a cargo del Secretario General Luis Almagro.

La reunión será transmitida -con interpretación en español, inglés, francés y portugués- en directo a través de la página web, Facebook y YouTube de la OEA.

Aprobada por los 34 países de la OEA el 11 de septiembre de 2001 en Lima, la Carta es “principalmente una guía para mejorar el funcionamiento de los sistemas democráticos”, escribió en su preámbulo el entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, avizorando una “nueva era” en el sistema interamericano.

La Carta define los “elementos esenciales” de la democracia representativa, entre ellos el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, elecciones libres y periódicas a través del voto universal, pluralidad de partidos políticos y la separación de los poderes públicos.

En su artículo 1 señala que “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.

Y en el artículo 3 enumera los elementos que debe reunir un sistema democrático para ser considerado como tal: “El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Asimismo, el texto establece un “mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo”.

