La renuncia de un ministro clave de Lula pone en riesgo el equilibrio político del Gobierno de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda a Goncalves Dias, candidato durante la presentación de los ministros propuestos para su gobierno en el edificio del gobierno de transición en Brasilia, Brasil, 29 de diciembre de 2022. REUTERS/Adriano Machado

Mientras la Policía Federal interrogaba ayer al general de reserva del Ejército Gonçalves Dias, ex ministro del Gabinete de Seguridad (GSI) del Palacio del Planalto, sede de la Presidencia, que dimitió precipitadamente el miércoles tras la exclusiva de la CNN Brasil, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre De Moraes destituyó al secreto oficial puesto en marcha por el gobierno de Lula por 5 años a las imágenes mostradas sólo en parte por la emisora. En el breve vídeo, sobre un total de 166 horas de grabaciones a través de las 22 cámaras de seguridad del Planalto, se puede ver al general Dias durante la invasión bolsonarista del 8 de enero en una actitud absolutamente tranquila, a pesar de que el palacio estaba siendo saqueado. Las imágenes muestran a manifestantes que pasan a su lado - Dias incluso les abre la puerta - y llama la atención ver cómo uno de ellos, con la cara tapada, incluso coge un extintor para romper un cristal sin que los militares reaccionen. Otro funcionario del GSI incluso ofreció agua a los invasores.

El ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia brasileña, Marco Edson Gonçalves Dias, renunció este miércoles al cargo luego de que la prensa divulgara imágenes en las que aparece junto a manifestantes que asaltaron las sedes de los tres poderes el 8 de enero.

De Moraes, pidió a la GSI que enviara todas las imágenes al tribunal y ordenó que la policía federal interrogara a todos los militares que aparecían en ellas. En el interrogatorio de ayer, que duró cinco horas, Dias declaró que aquel dramático día retiró a los extremistas, pero que no los detuvo porque estaba “a cargo de la gestión de crisis”. Añadió que no había sido informado del riesgo de actos violentos previstos para ese fin de semana debido a un “apagón del sistema de inteligencia” que no permitió “tomar las decisiones adecuadas”. Dias es el primer ministro del gobierno de Lula en caer. Apodado “Sombra”, por estar siempre cerca del presidente, ya sea en Brasilia, en viajes nacionales o internacionales, es uno de sus leales y trabajó para su seguridad en sus dos primeros mandatos (2002-2010) y también en el gobierno de Dilma Rousseff. El impacto de su dimisión - que habría sido forzada por el propio presidente, según rumores, recogidos por el sitio de noticias O Bastidor - a nivel político es enorme.

En primer lugar, Lula sale muy debilitado de este escándalo por la forma en que lo gestionó. Haber puesto un secreto oficial tan largo alegando que “no era razonable” revelar las imágenes porque pondría en peligro los procedimientos de seguridad del lugar donde trabaja el presidente parece, en retrospectiva, una justificación endeble. También porque, en cambio, el mismo gobierno había distribuido a la prensa, una semana después de los hechos del 8 de enero, unos vídeos editados que mostraban la devastación de los bolsonaristas, muchos con el rostro cubierto, dentro del mismo edificio. La duda que ahora divide a Brasil y que tendrá que ser aclarada por los órganos correspondientes, es si las manifestaciones del 8 de enero fueron infiltradas al fin de una instrumentalización política, como ocurrió en el pasado en las manifestaciones durante el Mundial de Fútbol de 2014. Y si hubo omisión por parte de quienes también eran responsables a nivel federal de contener la invasión. Sobre todo, será necesario entender si el general Dias traicionó a Lula al echar una mano a los bolsonaristas, o si no actuó, como era su deber, para permitir la devastación y, en consecuencia, facilitar el empoderamiento político de Lula en torno a un sentimiento de unidad nacional, ya que casi todos los brasileños, incluso la inmensa mayoría de los que votaron a Bolsonaro el año pasado, el 49,1%, sintieron repulsa por la violencia del 8 de enero.

Algunos aliados de la base gubernamental no ocultan su preocupación. “Estamos defendiendo al gobierno y luego aparece una grabación como esta”, dijo al diario Folha de Sao Paulo el diputado federal, líder del partido Solidariedade, Áureo Ribeiro, “parece que quisieron ocultar las imágenes por alguna razón, que debe ser aclarada”. Por otra parte, las declaraciones de Lula y Dias son divergentes. Lula, según su ministro de Comunicación Social en la Presidencia, Paulo Pimenta, no sabia de esas imágenes porque “le dijeron que no existían. Goncalves Dias le habría dicho que la cámara estaba rota”. Sin embargo, el general negó haber impedido que el presidente accediera a las imágenes y aseguró que todo el material fue distribuido a los órganos competentes que investigan las invasiones.

Pero, sobre todo, queda el misterio de su presencia en el Planalto que, según O Bastidor, Lula conocía. Para el ex magistrado de la Lava Jato Deltan Dallagnol, hoy diputado, “a pesar de que el GSI era consciente del riesgo de manifestaciones, al igual que el ministro de Justicia Flávio Dino, ¿por qué el GSI dispensó al Batallón de la Guardia del Ejército Presidencial el mismo fin de semana del 8 de enero?” En un comunicado oficial emitido después de que estallara el escándalo, la Presidencia declaró “que no habrá impunidad para los actos criminales del 8 de enero”, pero no se menciona a Dias. “Todos los militares implicados el 8 de enero han sido identificados y la investigación está en curso. Ochenta y un militares, incluidos los de la GSI, ya han sido interrogados”. ¿Por qué el ministro no ha sido citado a declarar por las autoridades que investigan los hechos del 8 de enero? Junto con Dias, también crecen los interrogantes para el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, que según la Constitución brasileña es el comandante de la Fuerza Nacional. ¿Verificó Dino personalmente el 7 de enero si sus hombres estaban preparados? ¿Y el 8 de enero? Después de ver en pleno día que la Explanada no contaba con refuerzos ¿qué medidas tomó? La alarma de los autobuses que se dirigían a Brasilia por docenas desde todo el país había sido dada de antemano por la inteligencia brasileña, la ABIN. Hace unas semanas, además, se revelaron algunos documentos en la prensa brasileña según los cuales Dino había pedido al gobernador del estado del Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia, refuerzos sólo para la seguridad de los ferrocarriles de la capital porque la manifestación que ya estaba prevista sería manejada por las fuerzas federales. Una demanda que, en retrospectiva, abre muchos interrogantes.

Simpatizantes del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro en la toma del Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, 8 de enero de 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino

A esto se añade el hecho de que hasta dos días antes del escándalo, Lula se había opuesto con uñas y dientes a la instalación de una Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI), es decir, compuesta por diputados y senadores sobre los hechos del 8 de enero, por la que clamaba hace meses la oposición. Lula había incluso ofrecido dinero y nombramientos a diputados y senadores opositores para convencerles de que desistieran. Pero tras la revelación de las imágenes el gobierno ha cambiado completamente de postura. No sólo quiere la CPMI, sino que incluso exige su control por temor a que la oposición pueda utilizarla en beneficio propio o, tal vez, para mitigar el riesgo de que aparezcan otras revelaciones incomodas para la narrativa del gobierno. El subjefe del Congreso, el diputado del PT, el Partido de los Trabajadores de Lula, Lindbergh Faris, ya hizo saber que el gobierno no aceptará al diputado del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, André Fernandes, como presidente de la comisión, a pesar de que es rutina que quien es autor de un pedido de apertura de la CPMI tenga el derecho al lugar más destacado en la comisión.

El presidente del Congreso, el senador Rodrigo Pacheco, del Partido Social Demócrata (PSD), anunció que el 26 de abril, el mismo día en que el ex presidente Jair Messias Bolsonaro será interrogado por la Policía Federal sobre los hechos del 8 de enero, leerá el pedido de instalación de la CPMI. Aunque Pacheco haya garantizado que la CPMI no interferirá en la votación de la Reforma Fiscal, el temor es que se convierta en un pretexto para fuertes negociaciones también sobre este tema, con el riesgo de debilitar aún más al cada vez más frágil gobierno de Lula. Según la última encuesta de Quest la desconfianza de los votantes hacia el mandatario estaría creciendo. La aprobación ha caído un 4% desde febrero, mientras que el número de los que lo consideran malo ha pasado del 20% en febrero al 29% del pasado 16 marzo, cuando se cerró la encuesta y que, entonces, no considera las revelaciones del video de CNN Brasil.

También llama la atención que, antes de anunciar su dimisión, Gonçalves Dias mostró un certificado médico y no se presentó en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, donde debía ofrecer sus propias aclaraciones sobre los hechos del 8 de enero, pero pocas horas después apareció en televisión, en la Rede Globo. En esta entrevista, Gonçalves Dias negó cualquier responsabilidad, afirmando que se encontraba en el tercer piso del Palacio de Planalto para expulsar a los manifestantes y hacer que los detuvieran en el segundo piso. De sus hombres dice: “Quien haya estado implicado en esto que sea castigado, incluso ese mayor que estaba dando agua”. A continuación acusó a la CNN de manipular las imágenes: “Hicieron un corte específico en el montaje”, dijo. La réplica de la CNN fue inmediata y contundente, y además CNN publicó la versión no editada de los vídeos para despejar cualquier duda. “CNN es una marca de gran credibilidad desde 1980 y repudia cualquier insinuación”, rezaba el comunicado.

Goncalves Dias fue sustituido inmediatamente por Ricardo Cappelli, número dos del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino. Cappelli, que no es militar ni tiene experiencia en seguridad, es conocido por haber traído a Fidel Castro a São Paulo en 1999, cuando era presidente de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE). Nada más asumir el cargo declaró que había recibido una misión de Lula para renovar y despolitizar la GSI. Por tanto, no está claro si Dias será sustituido por un civil, como desea el PT de Lula, o por un militar de carrera, como quiere el el ministro de Defensa, José Mucio, que piensa en el general Marcos Antonio Amaro dos Santos, ex jefe de la guardia presidencial y del GSI con Dilma Rousseff. Según el periodista brasileño Claudio Dantas, el nombramiento interino de Cappelli ha creado un acalorado debate en el PT, sobre todo en el ala histórica que ha gobernado con el presidente en el pasado. “Miembros de esta ala atribuyen el desplome de la popularidad de Lula a los actuales asesores directos del presidente sobre todo su esposa Janja y el actual jefe de gabinete de la presidencia, Marco Aurélio Santana Ribeiro, que solía visitarle con frecuencia cuando Lula estaba en la cárcel de Curitiba” dijo Dantas.

La noticia de la dimisión de Dias llega tras una semana de fuego. Las declaraciones de Lula contra Estados Unidos y Europa sobre el conflicto ucraniano desataron las críticas de las autoridades europeas y estadounidenses. Además, un día antes de la exclusiva de la CNN, la prensa brasileña había hecho pública la noticia de una operación de hace un mes que la Policía Federal extrañamente no reveló como suele hacer. La operación había destapado la supuesta conexión con el principal grupo criminal del país, el Primer Comando de la Capital (PCC) de Adelio Bispo, detenido en 2018 por apuñalar al entonces candidato presidencial Jair Messias Bolsonaro mientras hacía campaña en Juiz de Fora, en el estado brasileño de Minas Gerais. Sus abogados habrían recibido un pago de 315.000 reales, unos 60.000 dólares, del PCC.

En este Brasil donde prevalece la “opacidad”, como escribe el diario Estado de São Paulo, se está acuñando ahora un nuevo eslogan. Sobre el eco de “Direta Já” (¡Elección directa ya!) también utilizado por Lula tras la dictadura para pedir elecciones directas del presidente, aparece ahora “Transparencia Já” (Transparencia ya). “Brasil - según el Estado de São Paulo - no puede ser rehén de versiones fabricadas en los desvanes de Brasilia. Transparencia ya”. Mientras tanto, Lula adelantó un día su viaje a Europa, primero a Portugal y después a España. En Lisboa, su esposa Janja fue filmada comprando en las tiendas de lujo de la ciudad. En caso de que utilizara la tarjeta de crédito presidencial, nadie sabrá cuánto desembolsó. En los gastos de viajes nacionales e internacionales, de hecho, el presidente ha impuesto el secreto oficial, con la justificación de que es por su seguridad y la de su familia. Sin embargo, sobre sus gastos en Brasil, el diario Folha de Sao Paulo descubrió que para comprar cinco muebles y un colchón para la residencia privada de la pareja presidencial en el Palacio de la Alvorada, Rosangela Janja da Silva gastó 196 mil reales, unos 40 mil dólares.

