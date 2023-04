Arrestaron a la ex pareja de la modelo brasileña Nayara Vit que murió al caer de un piso 12 en Chile

Nayara Vit y Rodrigo del Valle.

La policía detuvo a Rodrigo del Valle, ex pareja de Nayara Vit, modelo brasileña que falleció tras caer de su departamento el 7 de julio de 2021. De acuerdo a las autoridades, fue capturado tras ser acusado por el delito de femicidio.

“El día de hoy (jueves), el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago concedió, a solicitud de la Fiscalía de Violencia de Género Oriente, una orden de detención contra Rodrigo del Valle, esto es por el delito de feminicidio cometido en la persona de su conviviente, doña Nayara Marcos Vit”, señaló la fiscal jefe de Género, Carolina Fuentes Remy-Maillet.

El caso

El miércoles 7 de julio de 2021 se conoció el fallecimiento de la modelo, quien se hizo conocida en Chile en el programa televisivo ‘Toc Show’, donde participó como panelista.

Por otro lado, se debe recordar que la primera teoría barajada por las autoridades respecto a su fallecimiento fue el suicidio. Habría muerto luego de, presuntamente, caer desde el piso 12 del departamento que compartía con del Valle, en la comuna de Las Condes, en el sector oriente de Santiago.

Te puede interesar Escalada de violencia en Chile: otros tres carabineros fueron baleados y crecen las disputas entre funcionarios políticos

Uno de los primeros en llegar al lugar fue un funcionario de seguridad de la comuna, quien recibió un llamado donde se alertaba de gritos e incluso uno de los vecinos reportó el sonido de un balazo, lo que sumado a declaraciones de vecinos, efectivamente, se habría escuchado una fuerte discusión de la pareja.

Nayara Vit falleció el 7 de julio de 2021, tras caer del piso 12 del departamento en donde residía junto a su pareja de aquel entonces, Rodrigo del Valle.

Tras la concurrencia de Carabineros al sitio del suceso, se constató inmediatamente que se trataba de un suicidio y no se consignó en el parte policial antecedentes que eran necesarios clarificar antes de cerrar el caso. De hecho, hasta ese momento, se sabía que del Valle nunca bajó a ver en qué condición de salud se encontraba Vit después de la caída, lo que alimentó las sospechas de un eventual homicidio.

Además de las dudas entre los más cercanos de la mujer, se revelaron audios y mensajes de texto. Entre otros detalles, hablarían de que existe una arista distinta a la versión entregada en un principio por su pareja.

A raíz de ello, el fiscal de la zona Oriente de la región Metropolitana, Omar Mérida, inició la investigación para determinar si en la muerte de la mujer habían terceros involucrados.

Los primeros antecedentes daban cuenta que faltaba información para determinar un suicidio, por lo que el Ministerio Público ordenó una serie de peritajes para dar explicación a la incongruencia que existía entre la hora en que se produjo el supuesto salto suicida de Vit y las llamadas que alertaban de lo ocurrido.

En tanto, la familia y amigos de Vit, aseguran que la modelo no tomaría la decisión de quitarse la vida, incluso revelaron un audio donde ese mismo día la modelo se comprometía con la directora del jardín (preescolar) de su hija, a ir a dejarla ella misma al día siguiente a clases.

Rodrigo del Valle, por su parte, expresó en noviembre de 2021, a cuatro meses de la muerte de su ex pareja, que “recordar cómo fue mi último día con Nayara me produce gran dolor, sobre todo porque aún no entiendo la razón por la cual ella ya no está con nosotros”.

“Lamento que algunas personas hayan aprovechado este doloroso hecho para ganar figuración pública e intentar obtener créditos personales a través de la difusión de elucubraciones y mentiras, dejando plasmado en los medios de comunicación información falaz que solo causa más daño a quienes queríamos a Nayara”, sentenció.

“Confío, sin embargo, en que la investigación que lleva adelante la Fiscalía será acuciosa y con dedicación a la verdad y no a las especulaciones, para que se pueda dar certeza sobre cómo ocurrieron los hechos pues, solo así, su hija, su familia y todos los que tuvimos la oportunidad de conocer y amar a Nayara, podremos encontrar algo de paz y consuelo”, añadió.

Seguir leyendo: