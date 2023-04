Escalada de violencia en Chile: otros tres carabineros fueron baleados y crecen las disputas entre funcionarios políticos

El operativo fue realizado en la calle General Arriagada, en plena población Los Quillayes, en la comuna de La Florida.

Tres funcionarios de Carabineros fueron heridos de bala durante un procedimiento de fiscalización vehicular en horas de la tarde del miércoles, en la población Los Quillayes de la comuna de La Florida, al sur de la capital chilena. Los heridos fueron dos sargentos y un cabo.

La situación ocurrió en la intersección de calle General Arriagada con Cleopatra, cuando los funcionarios intentaron revisar a dos sujetos que circulaban en una motocicleta, sin utilizar casco. El conductor, al ver a los uniformados, se dio a la fuga, iniciando una persecución en la que uno de los individuos disparó contra los carabineros.

De acuerdo a lo que reportaron los medios chilenos, uno de los funcionarios fue baleado en un brazo, mientras que otro resultó herido en una mano. Dos de ellos fueron trasladados al hospital institucional, ubicado en la comuna de Ñuñoa (sector oriente de Santiago), y otro a un centro médico cercano. Si bien sus heridas son de carácter grave, ninguno de ellos está en riesgo vital.

Posteriormente, según lo señalado por las autoridades que se dirigieron al lugar de los hechos, hay una persona detenida, identificada como Bryan Esteban Madariaga (22), el cual tiene antecedentes, y un delincuente fallecido, quien fue abatido en un departamento. Luego, se reveló el parte médico de los oficiales heridos: El sargento primero con diagnóstico de herida por arma de fuego en extremidad superior derecha con compromiso vascular arterial crítico, de carácter grave. El sargento segundo con diagnóstico de fractura expuesta estallado por arma de fuego en húmero distal derecho, de carácter grave. Por último, el cabo primero fue diagnosticado con fractura expuesta estallado por arma de fuego en meñique izquierdo, de carácter grave.

El hecho, en tanto, ocurrió una semana después del homicidio del suboficial mayor Daniel Palma Yáñez, asesinado a tiros tras un procedimiento de fiscalización en el centro de Santiago.

Reacciones

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida.

Luego de que se diera a conocer el hecho, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, cuestionó en duros términos la gestión del gobierno en el tema de seguridad. Al respecto, el edil enfocó sus críticas a la ministra del Interior, Carolina Tohá, como también al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por no respaldar su polémica política de seguridad comunal, la cual contempla intervención en 30 comunas de Chile, en donde La Florida no se encuentra en el listado.

“Que tengamos carabineros baleados es una muy mala noticia y lo que ha ocurrido es de la mayor gravedad”, comenzó diciendo Carter.

“Es el lugar donde se produjo la última demolición de la casa narco. Nosotros dijimos que este era un barrio muy complejo que había que abordarlo, pero el gobierno lo calificó de ‘efectista’ y para variar le acaba de explotar la realidad”, sostuvo.

“Hemos invitado a Carolina Tohá, a Manuel Monsalve, en al menos cinco ocasiones, a venir a Los Quillayes. Se dedicaron a burlarse de la demolición de las casas (…) no han querido venir, nos dejaron fuera de las 10 comunas con mayor problemas de delincuencia de la región Metropolitana, y no nos explican por qué”, reclamó el jefe comunal, agregando que “la ministra del Interior es responsable, no solo política, sino a estas alturas de su negligencia, por no escuchar lo que hemos venido diciendo hace por lo menos, un mes”.

Por su parte, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, valoró el trabajo de los funcionarios que fueron heridos en dicho operativo, y desde el hospital institucional sostuvo que “los tres están con heridas a bala, heridas que son con compromiso, algunas de más gravedad que otras, pero los tres están con carácter grave ahora.

Yáñez, siguiendo esa misma línea, aseveró que “vamos a seguir combatiendo la delincuencia porque la gente así lo necesita”. El alto oficial de la policía uniformada precisó que “esto es un llamado para aquellos que se atreven, van a enfrentar el uso de las armas por parte de Carabineros. Hay un delincuente abatido y otro que está detenido”.

Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile.

Transcurridas poco más de tres horas del incidente, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió al hecho registrado en la comuna de La Florida: “Es un procedimiento que reporta mucha gravedad, porque tenemos tres funcionarios heridos y una de las personas que estaban, aparentemente, participando en esta transacción de drogas fallecida en el lugar. Se ajusta plenamente a las reglas del uso de la fuerza”, manifestó la secretaria de Estado desde el Congreso Nacional.

Consultada por los dichos del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien criticó duramente su gestión, así como la del subsecretaria Monsalve, la titular de Interior afirmó: “Yo fui alcaldesa y entiendo que quieran saber si los anuncios que ha hecho el gobierno respecto a nuevos planes de intervención está su comuna”, enfatizó Tohá, quien descartó una información oficial sobre las comunas que serán intervenidas con el Plan Calles Sin Violencia.

“Lo que es importante es que la persona que quedó en el inmueble fue detenida y ahora ciertamente tendrá que hacerse la investigación del caso, respecto a la operación de droga que se encontraba, pero más importante aún a la agresión que fueron parte funcionarios policiales en el cumplimiento de su deber”, aseguró la jefa de gabinete, confirmando que visitará a los tres carabineros una vez que su estado de salud mejore.

El presidente chileno, Gabriel Boric, habla durante la ceremonia para nombrar nuevos miembros de su gabinete en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Chile, el viernes 10 de marzo de 2023. Boric renovó a su gobierno un día antes de cumplirse su primer año de gestión. El Tribunal Constitucional chileno rechazó el martes 21 de marzo de 2023 la petición de la oposición derechista de declarar inconstitucionales los indultos que aprobó Boric a favor de 13 condenados en el marco del estallido social de 20219. (AP Foto/Esteban Félix)

El Presidente Gabriel Boric, a través de sus redes sociales, se refirió al hecho noticioso que marcó la pauta y escribió un mensaje dirigido al combate del narcotráfico y del crimen organizado: “Carabineros y todas las instituciones del Estado seguiremos combatiendo al narco y al crimen organizado en todos los espacios, no les daremos tregua”, sostuvo el mandatario, quien se encuentra realizando una gira por la región de Arica y Parinacota, el norte del país.

Así mismo, el jefe de estado dijo: “espero que todos, sin oportunismo de ningún tipo, se sumen a esta que es una causa nacional. No es por el Gobierno, ni una encuesta, es por Chile y su pueblo que combatiremos en todos los frentes a la delincuencia. No será fácil, pero esta batalla la vamos a ganar”, puntualizó.

