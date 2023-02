El Congreso de Ecuador llevará a juicio político a la ex ministra de salud de Guillermo Lasso

La ex ministra de Salud de Ecuador, Ximena Garzón, lideró la vacunación anticovid en el país.

Ximena Garzón Villalba, exministra de la cartera de salud del gobierno de Guillermo Lasso, comparecerá este 14 de febrero a un juicio político instalado en su contra por una presunta compra de medicamentos sin registro sanitarios, que fueron suministrados a los hospitales públicos y por incumplir su obligación de asegurar atención médica a personas que sufren enfermedades graves o catastróficas.

Los parlamentarios que impulsan este proceso de control político son Ricardo Vanegas de la bancada Pachakutik, y Nathalie Viteri, del bloque socialcristiano. Los legisladores ecuatorianos acusan a Garzón Villalba de adquirir medicamentos sin el control que exige la normativa, de no entregar oportunamente los medicamentos a personas que padecen enfermedades graves, y por generar litigios internacionales basado en estas circunstancias.

Garzón Villalba renunció al Ministerio de Salud en julio de 2022 luego de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, declarara el estado de emergencia del sistema de salud pública para hacer frente a la escasez de medicamentos e insumos médicos. La exministra fue imputada por estas faltas tras la decisión del Pleno del Congreso del Ecuador de aprobar una resolución para proceder con la indagatoria tras no contar con los votos suficientes para recomendar la instalación del juicio en la Comisión de Fiscalización. 61 de 137 legisladores votaron a favor del inicio del proceso de enjuiciamiento político.

El 14 de febrero se votará el juicio político en contra de la ex ministra de Salud de Ecuador. 61 legisladores deberán votar a favor del procedimiento para que se instale. (EFE/José Jácome)

De los escritos presentados en la demanda se desprende que el Ministerio de Salud, durante la gestión de Ximena Garzón, alcanzó un acuerdo con la Servicio Nacional de Contratación Pública para la adopción de reformas reglamentarias de la Ley Orgánica de Contrataciones Públicas, para promover la compra de medicamentos sin proveedores certificados en buenas prácticas ni registro sanitario. Estos son requisitos exigidos para cualquier compra por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), que es el órgano técnico estatal encargado de la regulación, control técnico y vigilancia sanitaria.

Con estas facilidades, los laboratorios de Ginsberg Ecuador S. A., declarada contratista incumplida con el estado en 2017 y deudora de la seguridad social en 2019, volvió a operar como proveedor de medicinas para uso del sistema de salubridad pública. De esta manera se intermedió, a través de empresas públicas, la entrega de medicinas.

Luego de que el gobierno comprara las medicinas a Ginsberg, que tercerizaba la producción a las empresas públicas de algunas universidades intermediarias, la ARCSA realizó gestiones para verificar en estos laboratorios la elaboración de estos medicamentos, pero alguno de estos impidió el acceso a la agencia reguladora. El 19 de mayo de 2022, la ARCSA anunció que estos medicamentos incumplen las buenas prácticas de fabricación y recomendaba evitar su consumo.

La exministra de Salud, Ximena Garzón, será interpelada por la supuesta compra de medicamentos sin registro sanitario. (Ministerio de Salud Pública de Ecuador).

Los interpelantes dijeron que las primeras advertencias sobre la compra de medicinas sin controles y otras irregularidades provinieron del actual ministro de Salud, José Ruales. El legislador Vanegas argumentó que, durante la gestión de la exministra interpelada, no solo el paciente recibió una atención inadecuada en el hospital, sino que se le prescribió medicamentos no aptos para el uso humano. Vanegas dijo que no está claro cuántas personas han muerto por esta causa, pero sabe que se emitieron advertencias sobre el uso de estos medicamentos.

Las acusaciones de la diputada Nathalie Viteri se relacionan con la inatención en el sistema de salud a personas con enfermedades grave. Viteri busca demostrar que las personas con estas convalecencias no han recibieron una atención adecuada por parte del Ministerio de Salud ya que no reciben los medicamentos aptos para sus enfermedades.

La Asamblea Nacional, por mayoría simple, citó a la exministra de Salud, Ximena Garzón Villalba, bajo cargos de negligencia en el proceso de adquisición de medicamentos que se le imputa haber obtenido caducados, sin registros o con irregularidades.

Garzón Villalba hoy se desempeña como decana universitaria y como docente en un Colegio de Medicina de Quito.

