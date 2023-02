Ecuador, país récord en referéndums y la inusual derrota de su Presidente

Las elecciones subnacionales y referéndum del domingo, 5 de febrero de 2023 en Ecuador resultaron en una arroladora derrota para el gobierno de Guillermo Lasso, que ahora enfrenta una crisis política intensa.

Desde el retorno regional a la democracia hasta hoy se celebraron en Sudamérica más de 40 consultas, referendos y revocatorias. Cuatro de estas llamadas se hicieron en ejercicio de un poder autoritario: Ecuador en 1978, Uruguay en 1980, Chile en 1980 y 1988.

El domingo pasado fue el evento más reciente de referendo en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso convocó a los ciudadanos a reformar la constitución para habilitar la extradición de ecuatorianos vinculados a delitos transnacionales, además de otros temas, pero perdió con alrededor del 55% de los votos en contra en todas las ocho preguntas. ¿Qué sugieren estos datos? ¿Cómo entender al Ecuador y a la región desde los plebiscitos?

Ecuador volvió a la democracia en 1979 luego de celebrar un referendo de ratificación de una nueva constitución y con las elecciones generales convocadas por la dictadura militar en 1978. Argentina es el siguiente en convocar a una consulta en 1984, pero con efecto jurídico no vinculante a favor del presidente Raúl Alfonsín, que se enfrentaba a un congreso encabezado por representantes del opositor Partido Justicialista.

Jaime Roldós Aguilera fue el primer presidente del retorno a la democracia de Ecuador. No concluyó su mandato pues falleció en un extraño accidente aéreo. (Wikipedia)

En Chile, en 1988, el dictador chileno Augusto Pinochet intentó, sin éxito, extender su mandato utilizando los mismos medios que ayudaron a que la constitución entrara en vigor unos años antes, en 1980. La derrota de la dictadura abrió la posibilidad del regreso de Chile al régimen democrático.

En Ecuador, en 1986, el presidente León Febres Cordero convocó a una consulta sobre la inclusión de los candidatos independientes en las nóminas de los partidos políticos. El gobierno de derecha fue derrotado en las urnas por una campaña contra las propuestas del opositor partido Democracia Popular.

En 1994, el presidente de Ecuador, Sixto Durán Ballén, convocó a consultas sobre temas electorales en los mismos términos que lo hizo Febres Cordero en 1986. Esta propuesta fue un éxito. Pero menos de un año después, en 1995, convocó a otro referéndum para tratar de disolver el parlamento. La propuesta se debilitó tras las denuncias de corrupción contra el vicepresidente Alberto Dahik con respecto al manejo de las cuentas dedicadas del gobierno central. Fue el propio Febres Cordero, entonces diputado en el Congreso Nacional, el que impulsó el desgasta del gobierno.

En 1994, el presidente de Ecuador, Sixto Durán Ballén, convocó a un referéndum con resultados favorecedores para su administración. (El Telégrafo/ARCHIVO).

Esto sucedía mientras en Uruguay se celebraban, entre 1992 y 1994, tres consultas impulsadas por la ciudadanía, además de otras tres propuestas solicitadas por el presidente uruguayo José María Sanguinetti entre 1994 y 1996 para reformar la constitución y tres referendos en Perú y Brasil en 1993.

En 1993, en Perú, la ratificación de una nueva constitución impulsada por el presidente Alberto Fujimori resultó exitosa, dando impulso a un gobierno que procedía de un autogolpe de estado. La imposibilidad de obtener una mayoría en el congreso y los continuos cuellos de botella en el programa ejecutivo persuadieron al presidente peruano a disolver la Asamblea Nacional, exigiendo el establecimiento de una Asamblea Constituyente con amplia aprobación.

También en 1993, la propuesta de reforma constitucional fracasó en Brasil. Las discusiones giraron en torno al rediseño de la forma de estado y de gobierno, la reestructuración entre un sistema parlamentario o presidencial y el retorno a un sistema monárquico o la ratificación del sistema republicano.

La historia regional cuenta que en 2004, en medio de un pedido de revocatoria, Hugo Chávez convocó a un referéndum que contó con el 59% de aprobación favorable a su gobierno.

Luego, en 1997, en Colombia, se negoció con éxito un proceso de paz patrocinado por el gobierno del presidente Ernesto Samper. En Venezuela, en 1999 se realizaron consultas sobre la instalación de una Asamblea Constituyente y ese mismo año se aprobó una reforma constitucional. Ambos llamamientos fueron vistos como votos a favor del presidente venezolano Hugo Chávez que entonces gozaba de una amplísima aceptación en Venezuela.

En 2004 se inició en Venezuela el proceso de revocación del mandato del presidente Chávez, promovido por las cámaras empresariales y partidos políticos. El referéndum confirmó al chavismo en el poder con una aprobación del 59%.

En Bolivia, las acciones de democracia directa son recientes. La “guerra del gas” de 2003 abrió la puerta a la reforma constitucional a través de un referéndum en 2004 y en 2005 Evo Morales conquisto la presidencia. En 2006, los gobernadores de los departamentos más prósperos de Bolivia, Tarija, Beni y Pando propusieron una consulta que reformar el estatuto de autonomía estatal que perdieron y en 2008 se convocó una nueva consulta en Bolivia para confirmar el estatus autonómico. Morales emitió un decreto ejecutivo, obligándose a sí mismo y a los gobernadores en su conjunto a revocar sus mandatos. Seis gobernadores del oficialismo socialista, incluido el presidente Morales, fueron confirmados, mientras que otros dos gobernadores de la oposición fueron destituidos de sus cargos. En 2009, se convocó otra consulta para ratificar la constitución que estaba redactando la Asamblea Constituyente de Bolivia. El resultado es nuevamente a favor del oficialismo.

En 2005, Perú y Brasil se sometieron a consultas públicas menores. En una primera, el presidente Alejandro Toledo (2001-2006), convocó a referéndum para proponer un nuevo esquema de límites territoriales internos, lo que fue rechazado por la impopularidad del presidente peruano. En el segundo caso, para el libre porte de armas que fue negado por electorado.

Los referéndums a los que convocó Rafael Correa cuando estaba en el poder de Ecuador siempre obtuvieron resultados positivos. (Tomas Cuesta/Getty Images)

En Ecuador, en 2006, el presidente interino Alfredo Palacio (2005-2007) convocó a una consulta sobre temas presupuestarios, sobre los excedentes de las ventas de petróleo y en materia de salud y educación públicas. La propuesta fue aprobada, lo que se interpretó como su ratificación en el cargo tras el derrocamiento de su antecesor, Lucio Gutiérrez, el 20 de abril de 2005 y la sucesión constitucional de Palacio como su vicepresidente.

Ese mismo año, el candidato presidencial y nacionalista Rafael Correa llegó al poder en Ecuador con el movimiento Alianza País. Un año después, en 2007, el nuevo presidente de Ecuador convocó a una consulta para aprobar la instalación de una Asamblea Constituyente. La propuesta fue exitosa.

En 2007, el presidente venezolano introdujo una serie de reformas constitucionales para ampliar sus poderes. Esta vez la propuesta del presidente fracasó en medio de intensas protestas estudiantiles. Apenas un año después, en 2009, Chávez convocó el referéndum por sexta vez desde 1999 y el cuarto sobre reformas constitucionales, llamando a la reelección continua para cualquier cargo representativo. Esta vez la propuesta presidencial ganó con el 55%.

En Ecuador en 2008, el presidente Correa convocó un segundo referéndum en menos de dos años, esta vez para aprobar la constitución elaborada por una Asamblea Constituyente dominada por su partido político. Esta constitución fue introducida durante la campaña electoral. El referéndum fue favorable al oficialismo.

El expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, convocó en 2018 a un plebiscito se convirtió en un duro golpe en contra de Rafael Correa y marcó el divorcio político entre ambos. (EFE/Miguel Rajmil/Archivo)

En 2009, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, volvió a proponer un referéndum para la ampliación de los poderes presidenciales y su prorrogación en el poder. Esta vez, el proyecto de reforma fue aprobado.

En mayo de 2011, el presidente Correa consultó sobre un paquete de reformas al sistema judicial y un régimen de amonestación a los periodistas y medios de comunicación, además de otros temas.

En 2017, Correa convocó una nueva consulta para prohibir a los grupos políticos tener activos en paraísos fiscales. Esta propuesta recibió el 55% de los votos. En las presidenciales del mismo año le sucedió Lenín Moreno de su mismo partido. Moreno convocó a un referendo en 2018 para anular la reelección indefinida de autoridades representativas e inhabilitar a quienes hayan sido sentenciados por corrupción. El plebiscito se convirtió en un duro golpe en contra de Rafael Correa porque perdió el control del órgano de nominación de autoridades de control estatal y porque después fue sentenciado por corrupción.

Un tercio de los plebiscitos han sido iniciados por ciudadanos en la región desde que se restableció la democracia. Sin embargo, los poderes políticos dominan la escena en el resto de consultas y referéndums. El pico de convocatorias se registra entre 1991 y 2000. La experiencia regional muestra que Ecuador y Uruguay fueron los países con más elecciones durante este período, con 12 y 13 respectivamente, sin embargo, los ciudadanos uruguayos convocan muy frecuentemente a consultas, mientras que los ecuatorianos jamás han tenido ese privilegio desde la ciudadanía.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, rompió con el ciclo favorable de referéndums a favor del gobierno central. (AP Foto/Dolores Ochoa)

En conversación con Infobae, el ex secretario de comunicación, Leonardo Laso, explicó que convocar a un referéndum con tan bajo nivel de aceptación popular acarreaba un alto riesgo de que el gobierno central perdiera en las urnas. Cuando Guillermo Lasso convocó al referéndum en noviembre, su aceptación era menor al 30%. A febrero, la popularidad del presidente descendió a menos de 20 %. La razón: los ecuatorianos piensan que el mandatario “no hace nada”, según los sondeos de opinión.

A esto se suma que el referéndum se celebró al mismo tiempo que las elecciones subnacionales. Los partidos, la mayoría opositores al gobierno, emprendieron no solo campañas para que sus candidatos ganaran las alcadías y prefecturas del país sino para que los ciudadanos votaron por el No. El gobierno central no logró una campaña propagandística que llegara al gran electorado.

Con los resultados del domingo 5 de febrero, Guillermo Lasso rompió un ciclo de plebiscitos favorables a los presidentes en Ecuador. ¿Se trata de una novedad? No, la experiencia regional demuestra que los presidentes impopulares producen resultados adversos en las consultas que convocan pero también se puede verificar que estos mismos presidentes pueden reputar, recuperarse y volver a ganar. ¿Lo intentará Lasso en caso de que convoque a elecciones anticipadas? Solo el tiempo lo dirá.

