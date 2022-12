Detuvieron en Chile a una banda de delincuentes que planeaba secuestrar al cantante de trap Marcianeke

Marcianeke es uno de los máximos exponentes del género trap en Chile. (Fuente imagen: Instagram @marcianeke)

Una investigación criminal de Chile reveló que una banda de delincuentes tenía en mente secuestrar al conocido cantante de trap “Marcianeke”.

Según la información publicada por Diario Talca, la justicia declaró culpables por cuatro delitos a tres imputados por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad. Estos estarían implicados en la ejecución de varios delitos como asaltos a mano armada, porte de armas de fuego y querer secuestrar a Marcianeke.

El trabajo policial logró descubrir que desde el 2020 “comenzó a surgir información que apuntó a un individuo que se conectaba con otros tres sujetos, quienes se hablaban de golpes delictuales y uso de armas de fuego”. La interceptación de sus comunicaciones estableció que el grupo había logrado perpetrar el robo de maquinaria de construcción para venderlas a terceras personas a altas sumas de dinero.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las autoridades chilenas fue la convicción del grupo de seguir escalando en su nivel delictual. En uno de los diálogos interceptados “comienzan a hablar de que contaban con armas de fuego. En ese momento, uno de ellos señala que sabe dónde vive el cantante urbano Marcianeke, domiciliado en (la ciudad de) Talca, para luego, plantear la idea de secuestrarlo. Así continuó el monitoreo telefónico y detectamos que no volvieron a hablar del tema”

El subprefecto de la Policía de Investigaciones, Juan Abrel, dijo que esta banda tuvo “un problema con Marcianeke, en una fiesta a la cual asistieron. Así comienzan a hacer alusión al poder de fuego que tienen, con el uso de escopetas y armas de todo tipo. Por ello, surge la idea de perpetrar el secuestro y, para eso, señalan que pueden asegurar que van a tener éxito”.

Para el 29 de diciembre está agendada una audiencia de lectura en el Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Talca, ubicada a 256 kilómetros de Santiago, que tendrá como objetivo conocer la sentencia que deberán cumplir estos tres delincuentes por sus delitos.

Quién es Marcianeke

En sus inicios, Marcianeke fue conocido como "Mati Boy". (Fuente imagen: Instagram @marcianeke)

Marcianeke es un conocido cantante de trap de Chile. Es uno de los principales exponentes de esta materia en el país, y se hizo popularmente conocido al lanzar su sencillo “Dímelo má” el que acumula 51 millones de visitas en YouTube.

Su carrera comenzó a corta edad cuando se hacía llamar “Mati Boy”, es oriundo de la ciudad de Talca y su nombre artístico, Marcianeke, se debe a que en su abdomen tiene tatuado un marciano. “Tengo tatuado un marciano, pero pensé que marciano sólo era muy fome, entonces decidí que mi nombre artístico sería Marcianeke”, dijo en una entrevista a eyey.

Sus letras han sido conocidas por hablar de drogas, mujeres y alcohol, lo que le ha valido más de una polémica. En octubre del 2021 dio una entrevista al medio SoyChile y, antes de comenzar, agachó la cabeza a una especie de escritorio y miró a la espalda limpiándose la nariz. Aunque la primera impresión de los usuarios fue que estaba consumiendo drogas, Marcianeke dijo que “estaba recién despertando de una gira de cuatro eventos, que era en el sur y no estaba preparado para ir al sur. Estaba desabrigado y obviamente me resfrié. Sinceramente a mí me despertaron para hacer esa entrevista”.

En septiembre del 2021 fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en la ciudad de Linares, situada a 306 kilómetros de Santiago. Antes de esto había recibido dos infracciones de la policía de Carabineros.

