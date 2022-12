Un senador chileno acusó al ex líder de la barra de Colo-Colo por insultos y amenazas

Registro del momento del ataque en contra del senador chileno.

Un senador chileno fue increpado por un grupo de extrema derecha cuando conducía un automóvil en compañía de sus hijos.

Se trata de Javier Macaya, senador y presidente del partido Unión Demócrata Independiente (UDI). El parlamentario ha tenido una activa participación en la creación del segundo proceso constitucional chileno, lo que le ha valido críticas de sectores que no están de acuerdo con reiniciar este camino.

El registro fue captado la tarde del sábado pasado cuando el legislador ingresaba a la sede de su partido, a bordo de su automóvil, para participar de una actividad. En la entrada lo esperaba un grupo de opositores quienes le gritaron “traidor” por participar de las conversaciones por una nueva Constitución.

Macaya estaba acompañado con sus hijos de 6 y 16 años, quienes fueron testigos de los improperios que recibió su padre. A pesar de esto, el grupo no hizo caso a la presencia de los menores y siguió insultando al senador.

La UDI manifestó que “el grupo de antisociales insultaban y amedrentaban a toda persona que ingresaba al partido”. El senador acusó que quien estaría detrás de este acto es Francisco “Pancho Malo” Muñoz, líder y activista de la extrema derecha chilena, y ex jefe de la Garra Blanca, la barra brava del club chileno de fútbol, Colo Colo.

El senador Javier Macaya junto a su par, Francisco Chahuán. Crédito: Maximiliano Luna

“Hoy sobrepasaron el límite”, escribió el legislador en sus redes sociales, para apuntar también “a la turba que lo acompaña siempre” y que “no esperaremos que quienes lo respaldan con recursos renuncien a la violencia para imponer sus posiciones”. Macaya anunció acciones legales en contra de quienes resulten responsables.

Esta no es la primera vez que este senador es insultado e increpado por este grupo. En septiembre, “Pancho Malo” interceptó a Macaya a la salida de un canal de televisión en donde lo trató como “traidor”. Después de esto, el agredido sostuvo que “nos hemos mal acostumbrado durante los últimos tres años a vivir presos de la cultura de la cancelación, de la amenaza de la violencia. Yo creo que eso no es aceptable en una democracia”.

Quién es “Pancho Malo”

"Pancho Malo" visitando la tumba de Pablo Escobar junto a la compañía de "Popeye", el máximo sicario del Cartel de Medellín (Imagen Twitter: @Chikeokulto)

Francisco Muñoz fue un activo defensor de la opción de rechazar la propuesta de la Convención Constitucional, y su pasado está marcado por ser líder en la barra brava de Colo Colo. El 2000 estuvo preso, y condenado, por el homicidio de un joven en la comuna de Vitacura, en Santiago.

“Yo estoy en total regla con la justicia, lo mío fue un tema circunstancial, cumplí con la ley. Y fue un incidente en mi vida, hace 18 años. Todos podemos cometer un error. Yo respondí ante la justicia”, dijo a una entrevista con La Tercera el 2018.

El 12 de diciembre del 2006, Francisco de nuevo fue detenido por la policía por participar en desmanes junto a un grupo de barristas. El 2 de octubre del 2010 fue arrestado por violencia en los estadios mientras que en noviembre de ese año, según antecedentes de la fiscalía chilena, fue imputado por amenazas.

En abril del 2012, el ex jugador de Colo Colo, Carlos Muñoz, denunció amenazas de Francisco Muñoz. “Recibo un llamado a la habitación, donde estaba descansado, del jefe de la barra, de ‘Pancho Malo’, diciéndome que él de aquí en adelante no se hacía responsable de lo que me pasara”.

Ahora último, son muchas las voces de la política chilena que exigen investigar a Pancho Malo para descubrir quien lo financia. Él ha respondido que “es un tema de autogestión. Nosotros no recibimos apoyos de grupos económicos y tampoco de grandes empresarios. Somos ciudadanos, entre toda la gente hace donaciones de manera tangible para banderas, globos. Montos (mensuales) inferiores a $500 mil (USD 563). Y casi todo el trabajo del equipo patriota es en redes sociales y eso lo hace la gente en sus ratos libres, en su trabajo o en la casa. Tampoco requerimos mayores gastos”.

Seguir leyendo: