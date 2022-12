Empresarios chilenos advirtieron por la escalada de violencia y su impacto en la inversión

La violencia y la inseguridad en Chile son temas que preocupan a los inversionistas.

El empresariado chileno ha mostrado su preocupación por la escalada de violencia e inseguridad que se vive en el país, lo que podría impactar en la inversión.

Este jueves hubo un cambio de presidencia en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), uno de los gremios empresariales más importantes de Chile. El nuevo líder, Ricardo Mewes, presentó su primer discurso y declaró que “la ecuación es bien sencilla: sin seguridad, no hay inversión, y sin inversión no hay creación de empleos”.

El aumento de la violencia y de los índices de delincuencia en Chile preocupa a los inversionistas locales y extranjeros. Esta semana el gobierno presentó proyectos de ley al Congreso Nacional para endurecer las penas a crímenes como el secuestro, el sicariato y el porte de armas de fuego, debido a la escalada de estos delitos.

En la zona norte de Chile los homicidios aumentaron en 89% en los últimos 10 años según cifras del VII Informe del Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público. El 2011 se reportaron 83 muertes y en el 2021 se incrementaron a 157. “Son venganzas, ajustes de cuentas. Es una demostración de fuerza o simplemente sacar a una persona del camino”, explicó el fiscal de la región de Tarapacá, Raúl Arancibia.

En conversación con Emol.com, Mewes aclaró que “sin seguridad nadie va a querer invertir un peso en nuestro país, y al no haber inversión, no hay crecimiento económico, y no se van a generar puestos de trabajo con sueldos dignos, que la gente tenga acceso a seguridad social, a beneficios de salud”.

Richard Von Appen, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), dijo que la situación actual de violencia en Chile “va en incremento y creemos que no ha sido enfrentada con la debida fuerza por parte de las autoridades”, y que “la inseguridad no solamente afecta a la calidad de vida de las personas en forma muy importante, tampoco es posible el desarrollo de proyectos, y eso hoy día se está manifestando en que se están postergando”.

Desde Sociedad Nacional de Minería (Sonami), su presidente, Jorge Riesco, declaró que la inseguridad “no puede ser normalizado bajo ningún aspecto. Tenemos que ponernos de acuerdo necesariamente en que hay cosas que no vamos a tolerar, y que van a ordenarse de una vez para que la actividad empresarial se pueda desarrollar con normalidad”.

Robo a Mercado Libre

Las palabras de los empresarios surgen después que esta semana se registrara un robo a un centro de despacho de Mercado Libre, en Santiago. Al menos 20 personas con armas de fuego habrían participado de este atraco. Un comunicado de la empresa reveló que 9 personas presentaron lesiones leves por el actuar de los delincuentes.

El miércoles 14 de diciembre se anunció la detención de un sujeto presuntamente involucrado en este robo, un hombre de 24 años que fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.

El robo generó impactó en la comunidad empresarial. La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham) presentó una declaración manifestando que “mejorar los niveles de seguridad es fundamental para que la inversión extranjera continúe generando bienestar y empleo en la sociedad chilena”.

“Como representantes de una de las principales inversiones extranjeras en Chile, consideramos que en un escenario donde el crimen se expresa cada vez con mayores niveles de violencia, afecta el atractivo del país como lugar para invertir”.

Seguir leyendo: