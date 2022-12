Michelle Bachelet podría integrar el consejo de expertos que ayudará a redactar la nueva Constitución de Chile

El nuevo proceso constitucional chileno contará con un Consejo Constitucional de 50 personas y una Comisión Experta de 24 integrantes. REUTERS/Iván Alvarado

La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, es una de las opciones para integrar el nuevo proceso constitucional del país, aunque ella “lo evaluará en su momento”.

Esta semana Chile acordó un nuevo proceso constitucional que estará conformado por un Consejo Constitucional de 50 personas electas, y un grupo de 24 expertos que serán designados por el Congreso Nacional.

Después de alcanzar este acuerdo, de manera inmediata empezaron a circular nombres para que integren cualquiera de estos dos organismos y, entre ellos, apareció Michelle Bachelet quien fue presidenta de Chile en dos oportunidades.

El diputado, Juan Santana, propuso a Bachelet como “experta” mientras que la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, declaró en una entrevista al diario La Segunda que espera que la ex mandataria integre el Consejo Constituyente.

“Tengo mucha admiración por la ex Presidenta Bachelet particularmente, y también por Lagos. Sin desmerecer la figura de los ex Presidentes, me parece que no es lo más apropiado que ingresen como expertos o expertas. Si quisiera integrarse, sería mucho mejor que fuera como candidatos”.

Desde el círculo de Bachelet aclararon a radio Cooperativa que “desde su partido le han pedido formalmente participar de alguna manera en el proceso. Ella lo evaluará en su momento”. Este jueves se reunió con dirigentes del partido en formación Demócratas quienes han propuesto a los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera para que integren la comisión experta.

El caso de Lagos

El ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, fue uno de los primeros en aparecer en la nómina de este nuevo acuerdo constitucional. El político se reunió con representantes del partido Demócratas y manifestó que, ante esta posibilidad, “hay que mirar el carnet de vez en cuando”.

Momentos después agregó que “tengo una norma como ex Presidente. Si hay alguna circunstancia por la cual alguien quiere saber mi opinión, independiente de lo que sea políticamente, y yo creo que sirve lo que pueda decir, se lo voy a decir, de manera que en ese sentido cada una de las personas que me han sucedido, tanto la Presidenta Bachelet como el Presidente Piñera, que me han llamado para solucionar opiniones, se las he dado. Y lo mismo igualmente muchos ministros de Estado. Creo que ese es el rol de una persona que ha desempañado un cargo de cierta importancia”.

Por último, Lagos manifestó “¿quién es uno para descartar?” y explicó que “esas cosas se ven una vez que se producen. Nadie puede dudar de mi disposición a colaborar de la mejor manera”.

