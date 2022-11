Tiroteo mortal en una cancha de fútbol barrial dejó tres muertos y dos heridos en Chile

La policía y las autoridades se hicieron presentes el lugar del tiroteo para indagar lo sucedido. (Fuente imagen: Christian Borcoski | RadioBioBio)

Un tiroteo en una cancha de fútbol dejó a tres personas fallecidas y a dos heridos en Chile.

El caso ocurrió en la comuna de La Florida, en Santiago, específicamente en la plaza Lircay. Mientras se desarrollaba una actividad deportiva en este lugar llegó un vehículo de donde se realizaron más de 70 disparos. La policía presume que se usó un arma automática en la balacera.

El fiscal Anatole Larrabeiti explicó que al momento de los hechos “se encontraban unas personas compartiendo y llega otro grupo en un vehículo, entre seis y siete sujetos”.

“Al llegar hasta ellos se bajan, dos por un lado de la acera, dos o tres por el otro lado y otros se quedan en dicho vehículo. De manera conjunta, estos tres subgrupos atacan a las personas que se encontraban en la plaza, siendo abatidos todos ellos por disparos de armas de 9 milímetros”.

El persecutor aseguró que uno de los fallecidos tenía 19 impactos de bala. Las víctimas fatales eran vecinos del sector y uno de ellos sería un funcionario municipal de la comuna.

El subprefecto Marcelo Rivera de la Brigada de Homicidios de la Región Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), dijo que “los fallecidos con las personas lesionadas no habrían tenido nada que ver con el encuentro deportivo”. Los responsables se dieron a la fuga y son buscados por la policía.

Reacciones

El tiroteo ha causado impacto en el país pues en menos de 24 horas se registraron seis asesinatos por diversas situaciones en el área de la capital de Chile.

La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, anunció que el gobierno presentará una querella criminal en contra de los que resulten responsables por este tiroteo.

“Lamentablemente, este hecho ya tuvo tres víctimas fatales y por lo mismo, vamos a trabajar coordinadamente con Policía de Investigaciones y Carabineros que, sin duda, realizan una labor fundamental para dar con los responsables y acabar con la sensación de impunidad”.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, dijo que “esto se resuelve simplemente cuando los delincuentes empiezan a sentir miedo de sacar un arma de fuego. Y estos delincuentes que cometieron este crimen hoy día no deberían haberlo hecho en primer lugar por miedo”, y que quienes disparan “saben que hoy día no pasa nada, saben que sacar un arma y matar a tres personas no pasa nada. Saben que al enfrentar a una patrulla de Carabineros tampoco pasa nada”.

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, le habló a la comunidad y aseguró que “tengan la certeza que vamos a seguir perseverando en entregar más seguridad a las y los chilenos, y por eso estamos intensificando el trabajo con nuestras policías y la fiscalía”.

Seguir leyendo: