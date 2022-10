Un ruso arrestado por falsificación de documentos en Uruguay admitió conocer al ex custodio de Lacalle Pou

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou junto al ex jefe de su custodia,Alejandro Astesiano, ahora preso por falsificar pasaportes para ciudadanos rusos (AFP)

Alexey Slivaev es un ciudadano ruso que vive hace 14 años en Uruguay y aparece como uno de los principales integrantes de la red que falsificaba documentos rusos integrada por Alejandro Astesiano, el ex jefe de seguridad de Luis Lacalle Pou. Aparentemente se encargaba de contactar a potenciales clientes, arreglar los pagos e incluso cumplir la función de traductor.

Según la fiscal del caso, Gabriela Fossati, Slivaev intentó esconder y entorpecer el acceso a documentación y al celular de Roman Karpov, uno de los rusos interesados en obtener la ciudadanía de manera ilegal y la gota que derramó el vaso en la investigación. Actualmente, Slivaev se encuentra cumpliendo la medida de prisión preventiva en la cárcel de Punta de Rieles por 30 días.

Te puede interesar: El subdirector de la Policía Nacional uruguaya fue imputado por colaborar con el ex custodio de Lacalle Pou

En diálogo con El País, la esposa del Slivaev dijo que enviaría una carta escrita por él y traducida por su familia -como ocurrió-, pero ante algunas preguntas hechas por el medio, la mujer expresó que se las trasladaría al hombre para saber si estaba interesado en responderlas.

Más tarde volvió a sonar el teléfono y estaba Slivaev “enfurecido”: ¿Qué tu quieres, amigo? Yo no entendí, todo es mentira”, dijo al medio. A través de un español elemental, recalcó que el no hizo nunca un pasaporte y que no trabaja con Astesiano, aunque “tres veces estuve mirando con él para otras figuras, no para pasaporte”, agregó.

“Tú piensas que arreglo pasaportes. Yo solo traducir partidas y pasajes por el registro; sí, yo trabajo legal. Está legal”, añadió.

Además, Slivaev se refirió a dos hechos en los que aparece implicado: el casamiento de dos rusos en el departamento de Rocha y a una carta mostrada por el ministro de Interior, Luis Alberto Heber. Respecto al primer caso, dice no conocer a los implicados ni estar vínculado a sus respectivas llegadas al país.

Te puede interesar: Investigan ahora a dos rusos que ingresaron a Uruguay durante la pandemia con una autorización del secretario de la Presidencia

Sin embrago, el segundo caso parece vincularlo de una manera más estrecha, debido a que el ministro Heber mostró en el Parlamento una carta presuntamente firmada por él y dirigida al presidente José Mujica en 2013 para acelerar un trámite. Según expresó Slivaev, él no hizo ese pedido.

Te puede interesar: Ahora el gobierno de Lacalle Pou alega que las falsificaciones de pasaportes comenzaron con José “Pepe” Mujica

También negó estar vinculado a la diplomacia rusa: “Yo no conozco cónsul, no conozco embajador. No trabajo con ellos”. Al preguntarle sobre cuál era su trabajo respondió que él es “solo traductor y pasaje por el registro civil: “Soy gestor, mi trabajo es gestor. Pero la gente no quiere escuchar: quiere bomba. ¿Tú quieres escuchar? Creo que no. Como fiscalía, quieres que esté preso 20 años”, criticó.

En la carta mencionada anteriormente -supuestamente escrita por él y traducida por la esposa- explica que creó un grupo de Facebook que cuenta con 8.000 seguidores y en el que ofrecía información sobre la documentación necesaria para tramitar la residencia uruguaya definitiva.

Te puede interesar: Escándalo del custodio de Lacalle Pou: ciudadanos rusos con documentos falsos lograron abrir cuentas en bancos uruguayos

“Nunca escribí nada ilegal, si alguien hacía preguntas y quería hacer algo ilegal se borraban instantáneamente. Cuando la persona estaba decidida a emigrar, me llamaban y hacían preguntas, yo las respondía gratis. La gente pedía ayuda para entregar sus papeles. Ahí es donde empecé a trabajar como gestor”, señaló.

En tanto, mencionó la existencia de otros rusos en Uruguay que ofrecen el mismo servicio que él. Según declara en el texto enviado a El País, esta gente quería sacarle clientes e incluso lo amenazaron por no querer formar parte del “grupo de la preparación de pasaportes de Chile, Argentina, México y Colombia”.

SEGUIR LEYENDO: