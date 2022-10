Ahora el gobierno de Lacalle Pou alega que las falsificaciones de pasaportes comenzaron con José “Pepe” Mujica

La defensa del minitro Luis Alberto Heber ante el Senado por el escándalo de los pasaportes falsificados se basó en sacar a luz algunos hechos similares ocurridos durante los gobiernos del Frente Amplio.

El ministro de Interior uruguayo, Luis Alberto Heber, compareció en el Senado por el caso del ex custodio de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, y dijo que la organización conformada por rusos que falsificaba documentos ya funcionaba desde el año 2013, durante el gobierno de José Mujica.

La defensa por parte del Gobierno -en el marco del llamado a sala- se basó en sacar a luz algunos hechos similares ocurridos durante los gobiernos del Frente Amplio. Según dijo un senador del Partido Nacional a El Observador, la estrategia fue “apelar al empate”.

En representación del Gobierno estuvieron presentes el ministro Heber, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé.

Alejandro “Pacha” Sánchez, senador por el Frente Amplio y convocante de los jerarcas, fue duro y concreto con sus críticas, incluso pidiéndole a Heber que “diera un paso al costado” y tratando de mentiroso a Ferrés por decir que Astesiano no era jefe de la custodia presidencial.

“Hoy voy a criticar con dureza muchas de las acciones del gobierno, pero con respeto. Estamos en el Parlamento para abordar algo nunca jamás imaginado. El presidente y jerarcas tomaron con desidia y poco apego la situación. Se montó en el corazón del gobierno un esquema de corrupción”, comenzó Sánchez.

El jefe del Servicio de Seguridad Presidencial uruguayo, Alejandro Astesiano, fue imputado por ser parte de un esquema de corrupción que falsificaba partidas de nacimiento para posibilitar que ciudadanos rusos accedieran a la ciudadania uruguaya. Luego de que saliera a luz el caso surgieron nuevas implicancias que vinculan a funcionarios públicos cómplices, datos que fueron ocultados a los ojos de Lacalle Pou y cuestionamientos sobre las responsabilidades políticas y penales de lo sucedido.

Según el ministro del Interior, entre 2013 y 2019 fueron realizados 140 pasaportes falsos y, entre 2021 y 2021, unos 55

Luis Alberto Heber: “Esto no empezó con Astesiano, empezó en 2013″

El ministro de Interior dijo que la red de falsificación de documentos “no empezó con Astesiano”, sino que fue en 2013 cuando la Dirección Nacional de Identificación Civil detectó un caso de un ruso con dos padres -uno ruso y otro uruguayo- y una madre que pretendían sacar cédula y pasaporte uruguayos, pero la solicitud fue rechazada.

Según señaló el ministro, hubo dos cartas solicitando apurar el trámite: una del ruso Alexey Slivaev -ahora acusado como uno de los principales miembros de la banda- dirigida al presidente Mujica en 2013 y otra de la secretaria del presidente Mujica, María Minacapili, a Identificación Civil.

Carta de Alexey Slivaev a José Mujica

Carta de la secretaria de Presidencia, María Minacapili, al Registro Nacional de Identificación Civil

En el caso de la misiva enviada por Slivaev, la dirección de contacto que se dio fue la del estudio del escribano Álvaro Fernández, ahora preso por ser parte de la organización.

La respuesta del senador Sánchez fue aclarar que ese pasaporte “no se entregó”: “Efectivamente, el señor Silaev le envió al señor Mujica una carta reclamando que no se le daba pasaporte por discriminación a ciudadanos rusos. Y lo que hizo es trasladar esta demanda para tomar conocimiento”.

Sin embargo, este no fue un caso aislado. Heber explicó que en 2018 se detectaron dos situaciones similares -que fueron comunicadas al Ministerio de Relaciones Exteriores- y en 2019 siete casos más que fueron remitidos a Interpol y Fiscalía. Según expresó el ministro, entre 2013 y 2019 fueron realizados 140 pasaportes falsos y, entre 2021 y 2021, unos 55.

Antecedentes judiciales de custodios durante gobiernos frenteamplistas

Otro as que traía Heber bajo la mano era hacer referencia a varios custodios de los presidentes frenteamplistas Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y José Mujica (2010-2015). Según reveló el ministro, cargaban con diversas anotaciones y antecedentes penales.

“José Fabra, custodia de Vázquez, tenía antecedentes judiciales desde el año 2000, no anotaciones. Acá no se ocultó, acá aparecen en la ficha”, dijo el ministro recordando que a Luis Lacalle Pou se le ocultaron los antecedentes de su ex jefe de seguridad. Fabra trabaja actualmente en la Intendencia de Montevideo.

“El señor Luis Ferreira tiene antecedentes judiciales en 1991 por abuso de funciones con lesiones personales” y en 2007 por lesiones personales con prisión. “El señor Diego Romero, antecedentes judiciales -no anotaciones- en el 2004 lesiones personales, en el 2006 asistencia al narcotráfico. Fue a prisión”, añadió Heber.

“Señor José Rodríguez, custodia en el gobierno de Mujica, procesado por delito de estupefacientes. Gonzalo Frattini, lesiones graves. Juan Lanza, antecedente judicial: homicidio. José Ignacio Rodríguez, estupefacientes (2002), drogas y narcotráfico”, continuó el ministro de Interior.

Respecto al segundo mandato de Vázquez Heber mencionó otros casos: “Rodrigo Verdier, conducción en grave estado de embriaguez, Robert Dos Reis abuso de autoridad”, También se refirió a Pablo Sbreso y a Miguel Píriz.

“Por anotaciones están juzgando al presidente y por antecedentes judiciales no juzgan a los propios”, señaló el ministro.

El senador Alejandro Sánchez lamentó que “la delegación del gobierno haya utilizado casi el 60% de su tiempo para hablar del pasado y no para hablar de su gestión”

¿Era verdaderamente el jefe de la Custodia Presidencial?

El prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, aseguró en el Parlamento que Alejandro Astesiano no era el jefe de seguridad de Luis Lacalle Pou porque un civil no podría ejercer ese cargo. En ese sentido, declaró que ese cargo debe ser ejercido por un oficial jefe o superior de la Policía y que, en este caso, el jefe del servicio de la seguridad presidencial es Ricardo Martínez.

El senador frenteamplista convocante, Alejandro Sánchez, respondió presentado una notificación oficial -con sello oficial- en la que Astesiano firmó como “jefe de la Custodia Presidencial”: “Le mienten al Parlamento en la cara. Tengo una nota de Astesiano con sello de seguridad de Presidencia”. Además, llevó una resolución de Presidencia en la que el ex custodio de Lacalle Pou es mencionado con el cargo de jefe.

“El gobierno debe decir toda la verdad sin ubicar responsabilidades en otros. Háganse cargo de la responsabilidad del presidente y de la que tienen ustedes. No cambien explicaciones por excusas. La gente espera una respuesta seria e institucional ante este hecho bochornoso. Este gobierno se parece a un estudiante que no estudió para el examen, que habla mucho para decir cosas inútiles pero insustanciales. El verbo de la RAE para esto es sanatear”, agregó Sánchez.

Además, el senador de la oposición lamentó que “la delegación del gobierno haya utilizado casi el 60% de su tiempo para hablar del pasado y no para hablar de su gestión”: “Eso es sistemático. Ya estamos acostumbrados: se les pregunta por algo que hacen ellos y contestan que la culpa es del Frente Amplio; se les pregunta por quién designa el presidente de la República y la culpa es de Mujica”, finalizó

SEGUIR LEYENDO: