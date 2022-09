Osvaldo Cornide denunció que fue asaltado en su casa de Uruguay

Osvaldo Cornide, ex presidente de CAME, fue asaltado en su vivienda de Uruguay (NA)

El empresario y expresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, denunció que fue víctima de un asalto mientras se encontraba en su residencia, ubicada en el balneario Laguna del Sauce. Los delincuentes estuvieron más de una hora en el lugar y se llevaron USD 3.000 en lo que fue “un hecho inédito”, según dijo Cornide a Infobae.

El hecho ocurrió cerca de las 19:30 de este martes, cuando cinco hombres encapuchados y vistiendo uniforme policial falso -con la bandera de Argentina estampada en la espalda- ingresaron a la casa de Cornide. Una vez adentro, maniataron al casero, a la cocinera y al dueño mientras reclamaban dinero. El empresario les indicó la ubicación de la caja fuerte, en la cual encontraron USD 3.000 que consideraron insuficientes. Además, robaron USD 100 dólares que Cornide le había dado al casero para hacer algunas compras.

“Pedían más o me mataban, ponían una almohada en mi cabeza con el arma sobre ella. Para calmarlos les dije que si querían los llevaba a retirar dinero. Insistieron mucho en que supuestamente había USD 100.000, no sé de dónde sacaban ese dato”, dijo.

Los delincuentes arrancaron el aparato en el que se guarda el material grabado por las cámaras de seguridad y amenazaron con llevar a Cornide secuestrado hasta que apareciera más plata. Preguntaron si había alhajas y miraron su reloj, pero finalmente no lo robaron.

Durante el copamiento hubo, además de amenazas, golpes. “La cocinera sufrió un esguince y una fisura en la muñeca. Le dieron un puntapié en las costillas”, declaró Cornide, que quedó atado de pies y manos, y “de una manera que dolía”, pero consiguió arrastrarse hasta un teléfono con el que llamó al 911.

Al retirarse, los delincuentes se llevaron las llaves de los vehículos, pero dejaron los automóviles en la casa del empresario. “Hace 12 años construí esta casa, pero ahora estoy pensando en si venderla o no. Estoy realmente conmocionado. Hace 50 años que vengo a Punta del Este y no conozco un hecho similar ni mis amigos, con quienes conversé sobre lo ocurrido”. En ese sentido, declaró que su familia suspendió un viaje a Uruguay previsto para estas vacaciones de setiembre luego de que ocurriera el copamiento.

La propiedad de Cornide contaba con un guardia de seguridad que comenzaba su turno de trabajo en la noche. Sin embargo, esos días se encontraba de licencia. De todas formas, el expresidente de CAME manifestó preocupación por futuros eventos de esta índole, sobre todo teniendo en cuenta que varios vecinos no tienen guardia privada. En esa zona tienen terreno personas como el presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena y el humorista Carlos Perciavalle.

No obstante, se refirió a que este tipo de crímenes no se soluciona con tener a un guardia. “¿Qué hace si vienen cinco personas, dos de ellas con armas largas? No puede hacer nada. Es un tipo de asalto que lo tiene que resistir un regimiento, no sé”, mencionó.

Aunque Cornide no quería hacer público el caso ni su nombre, vecinos de la zona le pidieron que lo hiciera para dar a conocer la situación y que se tomaran medidas al respecto.

Esta no es la primera vez que el empresario sufre un robo en su casa. En 2015 unos delincuentes ingresaron a su hogar y arrancaron la caja fuerte, que fue encontrada en las inmediaciones del lugar por la Policía.

