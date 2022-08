Se identificó como el narcotraficante prófugo Sebastián Marset y envió un video en el que pidió que “si no tienen pruebas, no hablen”

El video que envió Sebastián Marset a Telenoche del Canal 4 uruguayo

Un hombre que se identificó como Sebastián Marset se comunicó con Telenoche (Canal 4) para enviar un video explicando su versión sobre las acusaciones dirigidas hacia él. “Si tienen pruebas de algo hablen tranquilos, pero si no tienen pruebas no hablen. No se cansan de hablar, podrido me tienen”, dijo en el video.

El hombre envió al informativo imágenes de su pasaporte que coinciden con los datos de Cancillería con la intención de confirmar su identidad, debido a que en el video aparece detrás de unas gafas y con tapabocas puesto. “Tiraron fechas de todos lados a ver si embocan algo, no han embocado nada. Si juegan al 5 de Oro o a la lotería no van a embocar ningún número, están errando lejos, déjense de hablar tanta cosa de la gente. No respetan nada”, agregó.

En setiembre de 2021, Marset fue detenido en Dubái por tener un pasaporte paraguayo falso, hecho que fue reportado a Uruguay. La respuesta del consulado uruguayo fue darle un pasaporte de manera urgente con el que pudo continuar su recorrido luego de estar detenido por aproximadamente dos meses.

Desde ese momento se encuentra prófugo de la justicia y es acusado de varios delitos vinculados al narcotráfico como también por ser el cerebro del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Según Telenoche, el contacto fue hecho a través de un número registrado en Sudáfrica. Días atrás, El Observador había publicado que el hombre se encontraba presuntamente en ese país o en Mozambique.

“No sé cuánto ganan por todo lo que hacen y por salir en la tele. Está un poquito incómodo para mí, un poquito bastante. Les pido por favor que terminen con eso”, dijo quien presuntamente es Marset.

Entre otros comentarios, dijo que su abogado, Alejandro Balbi, no tienen “nada que ver”. “Es un abogado, ni eso respetan, él hizo su trabajo. Y así como hablan de él, meten a los presidentes, a Cartes, a Mario Abdo, Lacalle, se fueron al tema político y los problemas que tienen entre políticos, yo no tengo nada que ver”, agregó.

También mencionó a su esposa: “En todo lo que me meten a mí, meten a mi señora, que tampoco tiene que ver con mis cosas. Tampoco tiene que ver como dicen ahí con lavado de dinero y empresas a su nombre. Ella creó una empresa sí, pero esa empresa nunca se utilizó. La empresa fue creada con 300 dólares creo y cuando hablan dicen que la empresa tenía un capital de no sé cuantos millones. Todos hablan porque tienen lengua”.

Por otra parte, MVD Noticias compartió un audio que presuntamente es de Marset y habla sobre Mujica: “Legalizó la marihuana, muy lindo. Yo en 2013 fui procesado por un cargamento de marihuana, en 2014 la marihuana fue legalizada. Ahora la venden en la farmacia. Ahí está el viejito que quería arrebatarle el mercado al narcotráfico (...). Maldito el viejo este, lo pasan en todos los medios, le dieron el premio nobel de la paz, les entró a todos por los oídos”.

El próximo lunes serán interpelados el ministro Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante mientras estaba detenido en Dubái. Luego de eso, Fiscalía analizará si comienza una investigación penal por la entrega del documento.

