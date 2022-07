Más problemas para Boric: lo acusan de realizar una reunión en La Moneda para coordinar la campaña por el “Apruebo” en el plebiscito

El polémico video del diputado Soto que ha desatado un escándalo político en Chile.

El gobierno de Chile y el presidente Gabriel Boric están envueltos en una polémica al ser acusados por la oposición de “intervencionismo” por sostener una reunión de “coordinación” a favor del Apruebo a la eventual nueva Constitución con un grupo de diputados, lo que ha sido negado por La Moneda.

El hecho quedó al descubierto cuando el diputado del Partido Socialista (PS), Leonardo Soto, subió a sus redes sociales un video en donde explicaba que estaba en La Moneda en una reunión de “coordinación” para apoyar la opción del Apruebo a la nueva Constitución.

En el video se puede escuchar que el diputado Soto manifiesta que “estamos aquí en el salón Carrera de La Moneda, donde están las oficinas del Presidente Gabriel Boric” para agregar que “estamos junto a la directiva del Partido Socialista, tenemos una reunión de coordinación para poder apoyar con mayor fuerza y con mayor coordinación la opción del Apruebo. Así que en los próximos días les vamos a estar contando”.

El registro rápidamente se hizo viral en el país y después fue borrado por el diputado. Posteriormente, la misma autoridad compartió un mensaje en donde manifestó “que hubo un error de mi parte”.

“Sobre el post anterior de la reunión en La Moneda, debo reconocer que hubo un error de mi parte. Fue solo una reunión protocolar en que se trató la agenda legislativa. Me equivoqué al vincularla en un video con el plebiscito, error que en ningún caso se puede adjudicar al Gobierno”, escribió Soto en Twitter.

De inmediato la oposición reaccionó al video de Soto y solicitó a la Contraloría General de la República un proceso de fiscalización al principio de probidad y sumarios para esta indagación. “Esperamos que el contralor ante un video tan elocuente y un acto de fiscalización tan evidente por parte del diputado Leo Soto, actúe y exija que no le metan la mano al bolsillo de los chilenos”, dijo Diego Schalper, secretario general del partido Renovación Nacional (RN).

Por esto, es que la Contraloría dio cinco días hábiles de plazo para que el presidente Gabriel Boric responda al requerimiento presentado por la oposición.

Reacciones políticas

El video de Soto generó una gran repercusión política en Chile. Para la timonel del PS, Paulina Vodanovic, “lo que él (Soto) dice no es efectivo y además lo hace antes de la reunión. No le daría más importancia que esa, entendiendo que es un grave error que comete un diputado que debiera tener el criterio para entender que además de una reunión que aún no se produce no debiera estar comunicándola antes”.

Desde La Moneda, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que “estamos respetando todo lo que ha señalado la Contraloría y cumpliendo con nuestro deber”, y que el diputado Soto “reconoció un error en lo que subió, porque eso no es parte de las conversaciones y no es lo que corresponde tampoco como Gobierno”.

La senadora Paulina Núñez manifestó que “los dichos del diputado Leonardo Soto en los salones del Palacio de La Moneda, previa reunión citada -en sus palabras- para coordinar de mejor forma la opción del Apruebo en las elecciones del próximo Plebiscito, son derechamente un intervencionismo y es evidente que le pidieron que corrigiera sus dichos, atribuyendo el encuentro a la revisión de la agenda legislativa”.

