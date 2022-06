La SIP reclamó a Brasil por el periodista y el experto que son buscados en la Amazonía: aumenta la preocupación por su paradero

Dom Phillips, desaparecido en la Amazonia, en una fotografía de archivo (Photo by Joao LAET / AFP)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó este martes a las autoridades de Brasil a “atender con urgencia” la desaparición del periodista británico Dom Phillips, colaborador del diario The Guardian, y del experto indigenista Bruno Araújo Pereira, quienes investigaban sobre medioambiente en la Amazonía.

En un comunicado, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo, Carlos Jornet, expresaron su “preocupación por la seguridad de Phillips y Pereira”, desaparecidos desde el pasado domingo.

Ambos habían sido previamente amenazados por su trabajo sobre temas de medioambiente, afirma la entidad hemisférica.

Canahuati, presidente ejecutivo del hondureño Grupo Opsa, y Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, instaron a las autoridades a “actuar con celeridad para dar con su paradero y garantizar su seguridad”.

Equipo de búsqueda en Brasil, para hallar al periodista británico y al experto indígena (Brazilian Ministry Of Defense/Handout via REUTERS)

Según la SIP, con sede en Miami (EEUU), asociaciones de indígenas reportaron la desaparición de Phillips, colaborador del diario británico The Guardian, y de Pereira, trabajador del Instituto Nacional Indígena de Brasil (Funai), durante un viaje al Valle del Yavarí, en el estado de Amazonas.

Phillips, de 57 años, quien reside en Salvador de Bahía desde hace 15 años y también es colaborador de los medios estadounidenses The Washington Post y The New York Times, se dirigía a la zona con el fin de realizar entrevistas para un libro sobre medioambiente, según The Guardian.

Medios locales informaron que ambos emprendieron su viaje el pasado viernes y se esperaba su regreso a Atalaia do Norte para este lunes.

Ambos ya habían sido amenazados por su trabajo en temas de medioambiente y recibieron amenazas durante el viaje, consigna el organismo hemisférico, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado)

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, deseó este martes que tanto el periodista británico como el indigenista “sean encontrados”, pero admitió entre las hipótesis que “hayan sido ejecutados” y agregó que la de ellos fue una “aventura no recomendable”.

“Dos personas en una embarcación, en una región como aquella, completamente salvaje, es una aventura que no es recomendable hacer. Puede pasar cualquier cosa”, señaló en la entrevista. “Puede ser un accidente, puede que hayan sido ejecutados”, añadió.

En una entrevista con el canal de televisión SBT, Bolsonaro se manifestó sobre la desaparición de ambos, vistos por última vez la mañana del domingo en el valle de Javari, una de las más recónditas zonas de la Amazonía.

La búsqueda de Dom Phillip y Bruno Araújo Pereira en el Amazonas (REUTERS)

Se trata de una tierra indígena de difícil acceso, cercana a la frontera con Perú y Colombia, y golpeada por la presencia de mineros y madereros ilegales que intentan invadir tierras para explotarlas.

Tres grupos de la región defensores de los derechos indígenas aseguraron en una nota conjunta que solo estaban actuando seis policías del estado, pidiendo al gobierno más recursos, como helicópteros.

Para WWF Brasil, el Gobierno “tardó mucho en actuar” a la hora de movilizar las fuerzas. “La Amazonía se está volviendo una tierra sin ley”, deploró la organización en un comunicado.

La brasileña Alessandra Sampaio, esposa del periodista, pidió entre lágrimas “intensificar las búsquedas”, en un video divulgado por TV Bahia. “Aunque no encuentre al amor de mi vida vivo, tienen que ser hallados”, imploró.

El periodista británico Dom Phillip continúa desaparecido (Paul Sherwood/REUTERS)

La hermana del periodista, Sian Phillips, solicitó en un video en redes sociales a las autoridades “que hagan todo lo posible. El tiempo es crucial”.

La familia de Pereira también destacó con angustia que “el tiempo es clave, especialmente si están heridos”.

Además, unos 40 corresponsales y amigos de Phillips expresaron en una carta en O Globo que se niegan “a pensar lo peor” y pidieron ampliar “inmediatamente” los esfuerzos.

(Con información de EFE y AFP)

