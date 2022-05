Ecuador: un tribunal revocó el habeas corpus de uno de los líderes de Los Choneros y deberá seguir en prisión

En julio del 2021, alias Fito y JR, cabecillas de la banda delictiva Choneros, firmaron un supuesto acuerdo de paz. (Foto: Jorge Guzmán/ EL UNIVERSO)

Un tribunal aceptó el recurso de apelación que interpuso el Sistema de Atención Integral de Ecuador, encargado de las cárceles, para revocar el habeas corpus que se le concedió a Júnior Roldán, alias JR, uno de los cabecillas de Los Choneros. La resolución se tomó en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial del Guayas, integrada por los jueces Miguel Constain, Juan Paredes Fernández y Guillermo Valarezo Coello.

Para los jueces las pruebas presentadas por la defensa de alias JR no son suficientes para justificar que el criminal, condenado por homicidio, sea trasladado a una casa de salud o para que cumpla arresto domiciliario. La Sala judicial consideró como “improcedente” el habeas corpus, pues alias JR tiene sentencias ejecutoriadas –ratificadas en todas las instancias– por delitos graves.

Con la nueva decisión de los jueces, alias JR deberá permanecer en la cárcel Regional de Guayaquil cumpliendo sus penas. Además, en cinco días, el ex juez Pedro Moreira Peña, que fue revocado luego de otorgar el habeas corpus al cabecilla de Los Choneros, deberá presentar un informe justificando su decisión.

Adicionalmente, el tribunal pidió a la Fiscalía General del Estado que investigue si existió alguna infracción y quiénes habrían participado en esa, pues hubo la presentación de tres acciones de habeas corpus simultáneas a favor de alias JR.

El ex juez Moreira ha sostenido que no fue amenazado para fallar a favor de alias JR y que su decisión se basó en lo establecido en la ley ecuatoriana, la Constitución y en los tratados internacionales: “ A mí no me buscaron, ni me amedrentaron ni me asustaron, ni me dijeron qué hacer ni antes, ni durante, ni después de la audiencia, ni gente cercana a este señor (Júnior Roldán), ni gente del Consejo de la Judicatura. Lo que yo resolví, lo resolví en estricto derecho ”, dijo.

Para obtener el habeas corpus, la defensa de Roldán presentó varios informes médicos que aseguran que alias JR tiene hipertensión arterial, diabetes mellitus, esteatosis hepática grado 3 y cirrosis hepática. En una primera decisión verbal Moreira dijo que alias JR tendrá un habeas corpus parcial, donde solo se autorizaba su ingreso a un centro de salud, sin embargo, el ex juez modificó su decisión cuando la notificó por escrito y permitió el arresto domiciliario.

Un día después de su decisión, Moreira fue revocado de su cargo.

La decisión del tribunal sobre revocar el habeas corpus a alias JR sucedió el lunes, cuando las autoridades se ocupaban del último baño de sangre sucedido en una prisión ecuatoriana. El saldo de esa masacre fue de 44 muertos.

Durante el motín más de un centenar de reclusos se fugaron. Aunque las autoridades no han dado la cifra exacta del total de fugados, 112 fueron “recapturados”, mientras que 108 reclusos “no se encuentran en el centro” la tarde del lunes, dijo el general Fausto Salinas, el comandante de la Policía, en su primer día en el cargo.

Luego del amotinamiento, las autoridades ecuatorianas reubicaron a seis cabecillas de bandas criminales que estaban en la prisión de Santo Domingo, donde se produjo la última masacre carcelaria que dejó 44 muertos. Cinco de los líderes criminales fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, el otro restante fue llevado a la Penitenciaría del Litoral, ambas cárceles están en la provincia del Guayas, donde se decretó el Estado de Excepción por los altos índices de violencia.

Desde que Guillermo Lasso asumió la Presidencia, su administración ha debido afrontar cinco masacres. Estas más la acontecida al final del mandato de Lenín Moreno ya han dejado más de 400 muertos en el último año. La última masacre sucedió mientras Lasso está en su viaje oficial por Israel.

