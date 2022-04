Guillermo Lasso apuntó contra el banquero Fidel Egas: lo acusó de evadir impuestos y de no colaborar con el plan de vacunación

Guillermo Lasso acusó a un banquero de evasor de impuestos por no colaborar con el plan de vacunación del país. (Foto: REUTERS/Santiago Arcos)

El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, acusó públicamente al banquero Fidel Egas de evadir impuestos y de no contribuir con el plan de vacunación impulsado por el gobierno. Lasso lo dijo durante el anuncio sobre la flexibilización de medidas para controlar la pandemia.

Para Lasso, que proviene de la banca, Egas Grijalva no fue solidario durante la pandemia: “Hay algunos ricos, dueños de grandes bancos, de empresas en Ecuador que nos vienen a decir que tienen una residencia tributaria en España y no pagan impuestos en Ecuador. Esos malos ecuatorianos no han contribuido con esta, la principal obra del Gobierno, porque son egoístas, porque nos les preocupa el bienestar del pueblo ecuatoriano. ¿Quieren oír un nombre? Se los voy a decir: Fidel Egas Grijalva”, aseguró el mandatario.

Además, el presidente indicó que Egas “es aquel rico que no paga impuestos en el Ecuador y no contribuye con estos esfuerzos que hoy han logrado aplausos del pueblo y reconocimiento del exterior”. La acusación de Lasso se realizó en el mismo espacio en que se anunció que Ecuador no exigirá el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados.

El plan de vacunación es uno de los logros del gobierno de Lasso, que se aproxima a cumplir su primer año en el cargo. Con el 87% de personas vacunadas contra el coronavirus y con una positividad en pruebas PCR del 5%, el mandatario ha asegurado que su gobierno se ha dedicado, en 11 meses de gestión, a salvar vidas. Asimismo, Lasso atribuye a la vacunación anticovid los avances sobre la recuperación económica: “Esta es la obra que ha permitido crear 350.000 nuevos empleos adecuados, esta es la obra de 11 meses que ha permitido que el sector privado firme contratos de inversiones de más de USD 5.000 millones”.

Egas Grijalva es el accionista mayoritario del Banco Pichincha, la entidad financiera más grande del Ecuador. Lasso, por su parte, fue gerente y presidente del Banco Guayaquil, que también es de escala nacional. El ahora presidente del Ecuador fue severo al declarar que hay “ricos egoístas” que no son solidarios con el país, “pero que sí ganan dinero en el Ecuador a base del esfuerzo de todos los ecuatorianos”.

En su cuenta de Twitter y luego de las declaraciones del primer mandatario, Egas escribió que “Lasso necesita un Rabascall”, en referencia a un artículo de opinión donde se critica la intolerancia de Lasso con periodistas que lo cuestionan.

Las acusaciones del presidente llegan justo después de que se conociera la renuncia de cuatro de sus ministros en menos de una semana. Los encargados de las carteras de Estado de Defensa, Agricultura, Energía y Derechos Humanos dejaron sus cargos.

Los ex ministros de Defensa, Agricultura y Energía no expusieron en sus renuncias los motivos para abandonar las Carteras de Estado, sin embargo, Bernarda Ordóñez, quien estaba al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, indicó que dejaba su cargo porque existen diferencias irreconciliables con la “nueva visión” del gobierno. En su carta de renuncia, Ordóñez mostró su descontento por la represión ejercida por el Estado durante la marcha del 8 de Marzo, por la crisis carcelaria y por el silencio gubernamental ante la violencia , sobre todo en el caso de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia indicó que Lasso pidió la renuncia de sus ministros al acercarse a cumplir su primer año de gestión: “El Gobierno Nacional, en su primer año de gestión, está realizando una evaluación de todo su gabinete y efectuando los cambios que considere pertinentes en función de la mejor ejecución del Plan de Creación de Oportunidades 2021 - 2025″, se lee en la información oficial.

