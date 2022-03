Gabriel Boric ratificó que su gobierno será feminista y llamó a los hombres a “tomárselo en serio”

Gabriel Boric entregó un mensaje a los hombres, sosteniendo que ser un gobierno feminista es un compromiso de su administración. REUTERS/Rodrigo Garrido/File Photo

A un día de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y en el marco del Encuentro Interministerial para las Políticas de Género el Presidente electo, Gabriel Boric, entregó un mensaje a los hombres, sosteniendo que ser un gobierno feminista es un compromiso de su administración, el encuentro fue liderado por la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

“Pienso, me imagino que todos ustedes también, en la tremenda responsabilidad que tenemos por delante. Les confieso que estoy tranquilo, no confiado, nunca confiado. Tranquilo, porque hemos logrado ir armando un tremendo equipo en diferentes dimensiones. Y no solamente en los profesional y lo técnico, sino también en lo humano y en el sentido colectivo de proyecto y que nuestro primer encuentro adportas de asumir, tuvimos los encuentros con subsecretarios y ministros por separado, pero hoy de todos juntos, sea justamente en esta jornada de transversalización de género me parece que es tremendamente importante y guarda un profundo significado”, comenzó diciendo el futuro mandatario que asumirá la presidencia de Chile este viernes.

Posteriormente abordó el movimiento feminista y envió un mensaje a los hombres respecto al rol que deben tener en esta materia.

“Me gustaría hablarle a los hombres, no solamente a los más viejos, si no a todos los hombres que guardamos de manera, también un poco inevitable, el machismo en el que fuimos formados y lo quiero representar de la siguiente manera: un familiar alguna vez que trabaja en una empresa del Estado hace algunos años me dijo -con palabras que voy a intercambiar por el rol-, ‘qué tontera más grande esto de que ahora ya no podamos hablar de horas hombre y tengamos que hablar de horas persona’. ‘A quién le importa esa cuestión’, me decía, ‘como si marcara alguna diferencia’. Y yo, debo haber estado entrando a la universidad, me resulto contradictorio, así como ‘quizás tiene razón, qué importa’, explicó.

“Y recordé esa anécdota, a propósito de lo que justamente decía la ministra Orellana, de estas personas que muchas veces de manera muy anónima, muy encerradas en una esquina en las reparticiones públicas, avanzando de a poquito están empezando a construir...no estamos a tabla rasa, sino que estamos construyendo sobre quienes construyeron y bregaron antes cuando había que romper barreras que quizás eran todavía mucho más fuertes”.

En ese sentido, el mandatario electo aseguró que “les quiero pedir en particular a los hombres, que nos lo tomemos en serio. Que esto no es una banalidad, que esto no es una respuesta postmoderna a demandas identitarias, sino que estamos hablando de un compromiso que está en la base de nuestro gobierno”.

“El ser un gobierno feminista significa cambiar la manera en la cual nos relacionamos, en la cual vemos el mundo que ha estado durante demasiados siglos contado por hombre”, agregó Boric.

“Así que les pido, encarecidamente, particularmente a los hombres, que nos lo tomemos muy en serio y que al final de nuestro gobierno podamos haber colaborado con el cambio cultural que el movimiento feminista ha empujado. Que también haya ido tomando formas institucionales, que ojalá no sé esta discusión en los 80′ entre las autónomas y las institucionales, sino que lo institucional no sea una renuncia justamente al movimiento y la fuerza que han desencadenado las mujeres, sino más bien una expresión de la misma”, concluyó el futuro Presidente.

Futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana valoró que su cartera se incluya en en Comité Político del nuevo Gobierno de Gabriel Boric

Recordar que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género formará parte del comité político de Boric. Sustituirá a la cartera de Desarrollo Social, la cual integró la instancia durante la administración de Piñera.

Antonia Orellana defendió la incorporación de su ministerio en el comité político. “Es una señal clara de que vamos a transversalizar el enfoque de género a toda la gestión de Gobierno. Por ejemplo, en ámbitos tan importantes como el de la seguridad pública, cuánto consideramos la seguridad de las mujeres cuando hablamos de seguridad pública, a veces tengo la sensación de que los portonazos duelen más que los femicidios, cuánto involucramos a las policías en aquello”, indicó a finales de enero.

