La Embajada de Ecuador en Colombia calificó de “injuriosas e inaceptables” las declaraciones de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba

La Embajada de Ecuador en Colombia ha calificado de “ injuriosas e inaceptables ” las declaraciones que realizó la ex senadora colombiana Piedad Córdoba en una entrevista realizada en un medio ecuatoriano. Córdoba utilizó un tono despectivo para referirse a la defensa de la soberanía en el Ecuador e incluso señaló que en Colombia “son distintos” a los ecuatorianos.

En la entrevista, la ex senadora dijo: “ Nosotros (refiriéndose a Colombia) somos un país soberano, por eso somos distintos a ustedes porque defendemos la soberanía, porque defendemos la capacidad que tenemos como país ”, a lo que el periodista Fausto Yépez, le dijo que en Ecuador “también defendemos la soberanía”. Con un tono despectivo, Córdoba respondió: “Ustedes qué van a defender soberanía, hombre. Creer ese montón de mentiras. Le garantizó que su rata Villavicencio queda en la cárcel” . Córdoba se refirió a Fernando Villavicencio, legislador ecuatoriano y presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso que lideró las investigaciones sobre Álex Saab y sus negocios en Ecuador.

Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro e investigado por la justicia estadounidense, según la comisión del Congreso ecuatoriano, habría lavado más de USD 2.600 millones durante los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa, a través de exportaciones ficticias y sobrevaloradas entre Ecuador y Venezuela que fueron pagadas con el sistema SUCRE, que permitía la conversión monetaria entre las monedas de los países del ALBA.

La Embajada ecuatoriana en Colombia publicó su rechazo a las expresiones de Córdoba en su cuenta de Twitter donde se lee: “ Piedad Córdoba ha atacado con expresiones injuriosas e inaceptables la institucionalidad y soberanía del Ecuador. Rechazamos con firmeza toda manifestación insultante contra los ecuatorianos. Desdice de quien expresa defender causas humanitarias ”.

La ex senadora colombiana, que fue destituida en 2000 por mantener comunicaciones con las FARC y fue inhabilitada de ejercer cargos públicos por 18 años, y que colaboró como mediadora en el proceso de liberación de decenas de secuestrados por la milicia irregular, ha sido calificada como “madrina” de Álex Saab y se le atribuye que gracias a ella el empresario pudo tener contactos de altos nivel en el gobierno venezolano, según se explica en el libro Alex Saab. La verdad del empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, del periodista Gerardo Reyes.

Según el informe de la comisión: “Piedad Córdoba era la ‘mujer de la revolución en Colombia’, la ficha de Hugo Chávez, la que mapeaba a los enemigos del chavismo en su país y enlistaba prioridades. Piedad era la elegida del chavismo para ser presidenta de Colombia para por fin terminar con las turbulentas relaciones con su vecino. Sin ser funcionaria, solo siendo la ‘elegida por Chávez’, se convirtió en la tramitadora de empresarios amigos con el gobierno de Venezuela”.

Las expresiones de Córdoba se dieron durante una entrevista en una radio ecuatoriana que preguntó a la ex senadora su versión sobre el informe del caso Saab que entregaron los legisladores ecuatorianos al presidente de Colombia, Iván Duque. En el dossier se vincula a Córdoba con Saab. Incluso se muestra que la ex senadora viajó al Ecuador en el avión privado de Saab, junto a este, en julio de 2013.

Córdoba dijo que las acusaciones son “pura mierda”, insultó al legislador Villavicencio y arremetió contra su entrevistador, al que le dijo “bobo”, que “use el cerebro” porque es “para pensar”, que “no sabe de derecho” y que no le hable de “pendejadas”. En los más de 15 minutos de entrevista, la ex senadora dijo más insultos que argumentos para desvincularse del caso Saab. Córdoba dijo que si es tan cierto lo que dice Villavicencio, ella ya debería estar presa: “Jamás he sido investigada por corrupción. Así que a mí no me van a venir con pendejadas”, dijo molesta.

