Insultos, agravios y desprecio: las respuestas de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba tras ser vinculada con Álex Saab

Una comisión de legisladores ecuatorianos que investigaron la trama de corrupción que habría servido para que Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro e investigado por la justicia estadounidense, lavara más de USD 2.600 millones durante los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa, entregaron al presidente de Colombia, Iván Duque, un informe sobre el caso con evidencia que vincula a la ex senadora Piedad Córdoba y al ex presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con la trama de Saab.

Ante las acusaciones que vinculan a la ex senadora con Saab, Córdoba ha proferido una serie de insultos y pocos argumentos para desvincularse del caso. La ex senadora ha mencionado en varias ocasiones que iniciará un proceso judicial en contra del asambleísta Fernando Villavicencio, al que ha calificado como “politiquero de derecha”, “miserable”, “oportunista” , y en una reciente entrevista como “mequetrefe” . Además calificó a la investigación como “fake news” y dijo que el caso era un invento “de esa rata que tienen allá en la Asamblea”, refiriéndose a Villavicencio. Para Córdoba, la investigación es una estrategia para perjudicarla políticamente.

Córdoba dijo que si es tan cierto lo que dice Villavicencio, ella ya debería estar presa: “Jamás he sido investigada por corrupción. Así que a mí no me van a venir con pendejadas”, dijo molesta. La ex senadora dijo que ha viajado centenares de veces a Ecuador, pero nunca a hacer negocios. Córdoba dijo que “el mequetrefe, el ex convicto de Villavicencio quiere hacerse famoso a costa de uno”. La ex senadora se refiere a una sentencia dictada en el gobierno del ex presidente Rafael Correa en contra de Villavicencio por injuriarlo. En 2014, incluso la CIDH se pronunció sobre el caso y ordenó al Ecuador que suspenda la condena a Villavicencio y a otros adversarios del ex presidente.

En la entrevista, la ex senadora dijo: “Nosotros (refiriéndose a Colombia) somos un país soberano, por eso somos distintos a ustedes porque defendemos la soberanía, porque defendemos la capacidad que tenemos como país” , a lo que el periodista Fausto Yépez, le dijo que en Ecuador “también defendemos la soberanía”. Con un tono despectivo, Córdoba respondió: “Ustedes qué van a defender soberanía, hombre. Creer ese montón de mentiras. Le garantizó que su rata Villavicencio queda en la cárcel”.

Registro de la tripulación y pasajeros de un vuelo de 2013 realizado en el avión de Álex Saab donde consta el nombre de Saab, de la exsenadora Córdoba y de su hijo. (Foto: Tomada de la cuenta de Twitter del asambleísta Fernando Villavicencio).

Durante la entrevista, Córdoba también atacó e insultó al periodista. La ex senadora le dijo a su entrevistador “bobo”, que “use el cerebro” porque es “para pensar”, que “no sabe de derecho” y que no le hable de “pendejadas”.

La ex senadora colombiana, que fue destituida en 2000 por mantener comunicaciones con las FARC y fue inhabilitada de ejercer cargos públicos por 18 años, y que colaboró como mediadora en el proceso de liberación de decenas de secuestrados por la milicia irregular, ha sido calificada como “madrina” de Álex Saab y se le atribuye que gracias a ella, el empresario pudo tener contactos de altos nivel en el gobierno venezolano, según se explica en el libro Alex Saab. La verdad del empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, del periodista Gerardo Reyes.

Según el informe de la comisión: “Piedad Córdoba era la ‘mujer de la revolución en Colombia’, la ficha de Hugo Chávez, la que mapeaba a los enemigos del chavismo en su país y enlistaba prioridades. Piedad era la elegida del chavismo para ser presidenta de Colombia para por fin terminar con las turbulentas relaciones con su vecino. Sin ser funcionaria, solo siendo la ‘elegida por Chávez’, se convirtió en la tramitadora de empresarios amigos con el gobierno de Venezuela”.

Además, los legisladores ecuatorianos de la comisión de Fiscalización, presidida por el congresista Fernando Villavicencio, mencionan que Córdoba viajó junto a Álex Saab, en un avión privado de este, desde Bogotá a Quito en 2013.

