Una mujer truncó el “cuento del tío” en Uruguay: grabó al estafador en su teléfono y entregó el audio a la policía

La mujer uruguaya grabó el intento de estafa en su teléfono móvil

Un hombre intentó estafar a una mujer en Uruguay utilizando la modalidad del “cuento del tío”, donde se hizo pasar por un nieto de la víctima. Esta, al darse cuenta de que la llamada era un engaño, decidió grabar su voz para luego entregarle la prueba a la Policía.

“Abuela, pero no puedo salir, si estoy esperando el médico. Yo aparte estoy con la garganta mal y todo, mamá no quería que la acompañara”, comenzó el estafador por teléfono, informó Telemundo.

Le advirtió que su madre había ido al banco para cambiar billetes por nuevas versiones de los mismos porque se había aprobado una ley que generaría que el dinero pierda un 70% de su valor.

“Mi madre tenía unos pesos y unos dólares y los tuvo que cambiar por la ley nueva esta, ¿no viste nada en el informativo?”, le dijo. “El que no cambia la plata vieja por la nueva pierde 70% del valor, se está devaluando, entonces mamá, como tenía unos pesos y unos dólares, fue a cambiarlos. Y ella agarró y me dijo: ‘Llama a la abuela por si necesita algo, para que no pierda”, agregó.

La estafa no se concretó porque la víctima comprendió que era un engaño cuando el hombre al teléfono no quiso decirle su nombre y esquivó la pregunta justificándose con que estaba enfermo. Por eso, comenzó a grabar su voz, para luego hacer la denuncia en la Policía en Pando, al este de la ciudad de Montevideo.

Desde que comprendió que el hombre no decía quien decía ser, ella le contestó “mirá”, repetidas veces, para continuar la conversación.

Estos casos se han registrado en los últimos años en todo el país y, debido a ello, varios estafadores han sido imputados y enviados a prisión, pero en ocasiones lograron escapar con importantes sumas de dinero. Se trata de una de las modalidades más frecuentes de estafa en Uruguay, según el Ministerio del Interior, y se le conoce en la jerga “el cuento del tío”.

Consiste, exactamente, en lo que le sucedió a esta mujer: llaman al teléfono de línea de una persona mayor, un hombre se presenta como su nieto o su sobrino y le cuenta que su voz está distinta porque está enfermo.

Cómo cuidarse de las estafas

El Ministerio del Interior en Uruguay, tras el aumento de estafas telefónicas a adultos mayores, hizo recomendaciones sobre cuándo sospechar y “prevenirnos de estas nuevas modalidades delictuales”.

Aconseja desconfiar de aquellos acuerdos comerciales que sólo ofrecen como forma de pago la transferencia a través de giros y no dan un contacto telefónico o evitan hablar por celular. La mejor forma de protegerse, agrega, es “nunca enviar dinero por adelantado y menos a través de giros internacionales, ya que no se puede garantizar las transacciones con desconocidos”.

Por otra parte, en noviembre de 2020, el Banco de Previsión Social (BPS) hizo una campaña llamada “El cuento del tío”, para informar sobre los diferentes tipos de engaño y brindar recomendaciones en caso de sospecha o enfrentamiento a estas situaciones.

Se aconsejó no entregar dinero ni firmar documentos sin estar seguro, no enviar datos personales, bancarios o números de tarjeta, verificar la seguridad de los sitios web, confirmar las decisiones con personas de confianza y tener a mano sus teléfonos.

Además, en caso de identificar una situación sospechosa, se sugiere denunciar en la Seccional más cercana o telefónicamente al 911.





