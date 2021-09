Guillermo Lasso propuso un impuesto especial a los ecuatorianos más ricos para afrontar los costos de la pandemia

Presidente Guillermo Lasso en el pleno de las Naciones Unidas (Foto: EFE)

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que existiría un aumento en los impuestos para las personas que ganan más de USD 25.000 al año, es decir, aproximadamente USD 2.000 al mes. Este segmento de la población correspondería al 4% de la población, puesto que, como menciona el Ministro de Economía Simón Cueva, el 96% de los ecuatorianos gana sueldos menores a los mil dólares.

Según el Primer Mandatario ecuatoriano en entrevista para Bloomberg, en Nueva York este planteamiento será parte del paquete de reformas que se presentarán este viernes 24 de septiembre como parte del proyecto de Ley “Creando Oportunidades”. Además, el presidente ecuatoriano se comprometió a continuar su búsqueda de soluciones a los problemas financieros del país y recalcó que planea mantener la tendencia en ascenso de la oferta laboral en Ecuador. Así, el jefe de Estado señaló que, en el período de un año, en el país se han generado 195.000 nuevos empleos. Cifra que, para el Mandatario prueba la eficacia del plan de vacunación, puesto que este sería un gran factor para la reactivación económica del país.

Esta reforma vendría como parte de las ajustes económicos y tributarios que planea implementar el Presidente de Ecuador para pagar el costo de la pandemia, que según mencionó, entre costos de las dosis de las vacunas y logística suma más de USD 500 millones. Respecto a esto, Lasso indicó que “los que más tenemos vamos a tener que pagar (…). Es algo justo que aquellos que nos ha ido mejor en la vida y tenemos mejores ingresos tengamos que aportar más”. Además, el jefe de Estado mencionó que existiría una reducción del gasto público que comprendería USD 2 400 millones menos en los egresos para el año 2022.

Esta propuesta sería presentada como parte de los compromisos a corto plazo que el Ecuador habría hecho para alcanzar las metas de ingreso pactadas en el acuerdo técnico que el país cerró el 8 de septiembre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que tendrá una duración de trece meses y estará destinado a cubrir los costos de la pandemia, los bonos sociales y el programa hambre cero. Cueva informó que dicho acuerdo le permitirá al Ecuador acceder a USD 1.500 millones para el 2021, de los cuales, los primeros UDS 800 millones serán embolsados después de que el Directorio del FMI apruebe el acuerdo técnico. Después, en 2022 se pretende sumar unos USD 2.500 millones más para el país andino. Además, el acuerdo plantea destrabar créditos multilaterales de USD 4.500 millones.

Por su parte, el Ministro de Economía ha mencionado entre los compromisos que el Ecuador plantea para cumplir el acuerdo técnico están reformas económicas como el combate a la evasión fiscal y una “contribución especial” al sector más pudiente del país. También se planea hacer un ajuste al gasto público que no contemplará a los servicios que ofrece el Estado y una reforma tributaria en la que se revisarán las exenciones o beneficios tributarios que ciertos sectores del país reciben.

Sin embargo, el primer mandatario teme que, con las regulaciones laborales, la revisión de las tasas impositivas, entre otras medidas que se planea presentar en su nuevo proyecto de Ley, los índices de aprobación bajen. No obstante, Lasso se muestra determinado a sacar el proyecto adelante, por lo que mencionó que, si la Asamblea Nacional no muestra apoyo, existe la posibilidad de una consulta popular. El Primer Mandatario indicó que, “si no hay la aprobación de las leyes en la Asamblea Nacional iremos a consultarle al pueblo directamente, que el pueblo decida su futuro y también en la Constitución, no digo que vaya a hacerlo, pero existe otro camino que es la muerte cruzada”.

