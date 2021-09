El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, donará su sueldo a una fundación diferente cada mes

El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, junto a su esposa y primera dama, María de Lourdes Alcívar. (Foto: Presidencia del Ecuador).

Guillermo Lasso ha ratificado que su salario como presidente del Ecuador no será para él sino que se donará a organizaciones de la sociedad civil que lo necesiten. El sueldo del presidente ecuatoriano es de USD 5.635. De acuerdo con lo dicho por Lasso, su esposa y primera dama, María de Lourdes Alcívar será la encargada de decidir a qué fundación se destinarán, mes a mes, los recursos.

La idea de donar su sueldo no es nueva. En abril de 2021, a dos semanas de ser elegido como presidente, Guillermo Lasso ya había anunciado que no se beneficiaría ni del salario durante su periodo presidencial ni de la pensión vitalicia que obtienen todos los ex mandatarios ecuatorianos . “Voy a donar (mi sueldo). Va a ser un proceso familiar. Voy a ponerme de acuerdo con María de Lourdes (esposa) a qué fundaciones vamos a donar el sueldo”, dijo en aquel momento.

Lo dicho por Lasso ha sido ratificado: “Lo recibo yo (el sueldo) y luego hago girar un cheque como una donación a favor de la organización que desee la primera dama”, dijo el presidente.

Guillermo Lasso y María de Lourdes Alcívar se conocieron hace 44 años y se casaron hace 40. El actual presidente del Ecuador ha revelado, en su libro, Cartas a mis hijos, que su esposa y madre de sus cinco hijos lo “flechó” cuando, en una fiesta, salieron a comprar hielos para las bebidas.

El matrimonio Lasso- Alcívar es católico y pertenece al Opus Dei. Aunque Lasso ha reiterado que sus creencias no se interpondrán en la forma de gobernar, su esposa ha recibido varias críticas por exponer su posición conservadora alrededor de temas como el aborto en cualquier circunstancia. A pesar de llevar más de tres meses en el poder y de tener un “sistema” para elegir el destino de los fondos, Lasso ha reconocido que aún no ha donado su sueldo. Sin embargo, se podría deducir que su esposa elegirá fundaciones alineadas a su pensamiento católico y conservador.

Las promesas sobre el sueldo de los ecuatorianos

El salario ha sido un tema al que Guillermo Lasso se ha referido desde su campaña presidencial. Además de decir que donará su sueldo, ha prometido a los ecuatorianos incrementar el salario básico de USD 400 a USD 500.

Esa debe ser una de las promesas que, después de la vacunación, está en la mira de los ecuatorianos. Sin embargo, Lasso ha señalado que el incremento será gradual y que llegará a su meta en el último año de gobierno: “No es de un solo golpe, comenzaremos desde este diciembre para el año 2022 y terminaremos en el año 2025; siempre dije ‘ de acuerdo a la situación económica del Ecuador’. Cuando llegue diciembre tomaremos la primera decisión ”, dijo el presidente Lasso.

Vista de vendedores de tabaco en las calles de Quito (Ecuador). (Foto: EFE/José Jácome).

En septiembre de 2020, durante el gobierno de Lenín Moreno, el Ministerio de Finanzas estableció una nueva fórmula para calcular el salario básico unificado del Ecuador. el salario mínimo será calculado con base en el análisis técnico de ocho parámetros relacionados con el mercado laboral: la variación de la inflación, la variación de la productividad laboral, la variación del empleo, la variación del empleo en el sector informal, la elasticidad del empleo con respecto a los salarios, la elasticidad de la informalidad con respecto a los salarios, la influencia de la inflación en el nuevo salario y la influencia de la productividad laboral en el nuevo salario.

El nuevo cálculo se estableció porque, según los datos del Ministerio de Finanzas, el salario mínimo se incrementó en un 67 % durante los últimos 10 años . A pesar de ello, la productividad laboral en el mismo período fue negativa, en un -1%. Sin embargo, la cartera de Estado, ha recalcado que, en adelante, por ningún motivo, se fijará un salario básico inferior al vigente en 2021, es decir, USD 400.

