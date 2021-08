Opositores chilenos respaldaron la posición del gobierno de Sebastián Piñera en el conflicto limítrofe con Argentina

El Presidente de Argentina Alberto Fernández y el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, juntos en el Palacio de La Moneda, en Santiago.

Parlamentarios y ex funcionarios de la actual oposición chilena cerraron filas detrás del gobierno de Sebastián Piñera en defensa del decreto que detalló límites de áreas jurisdiccionales marítimas para uso nacional, agregando 200 millas que Argentina alega que le pertenecen.

El artículo de la discordia fue publicado la semana pasada en el Diario Oficial por parte de Chile. Allí se actualizó la Carta Náutica N° 8, situando los límites de esta plataforma desde punta Puga a islas Diego Ramírez, lo que se extendería por el sur hacia el este del meridiano Cabo de Hornos.

Lo anterior fue rechazado por el gobierno argentino ya que el decreto se sobrepondría a eventuales territorios de su propiedad, y que los detalles de este mandato “no coincide con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”.

“La citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”, dijo Argentina en un comunicado.

Visualización del mapa chileno sobre el Mar Austral y el punto de conflicto.

La publicación del polémico decreto fue abordada este fin de semana por el Presidente de Chile, Sebastián Piñera. Según sus palabras, Chile estaría ejerciendo su derecho al declarar su plataforma continental como lo dice el decreto.

“Lo que estamos haciendo como gobierno es un proceso de continuidad de la política exterior y esperamos en noviembre enviar a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas la plataforma continental al oeste de la península antártica”, señaló Piñera.

Las palabras de Piñera fueron acompañadas por el canciller Andrés Allamand quien dijo que “nadie se apropia de lo que le pertenece”, y que las 200 millas que alega Argentina le pertenecerían a Chile. “Hay en tal afirmación un error de concepto, nadie se apropia de lo que le pertenece. La zona señalada, la llamada plataforma continental jurídica que llega hasta las 200 millas le pertenece a Chile en pleno derecho desde el principio simplemente porque tenemos la calidad de estado ribereño”, sostuvo Andrés Allamand.

La opinión del mundo parlamentario

El Canciller chileno, Andrés Allamand. REUTERS/Pilar Olivares

En el parlamento nacional el problema limítrofe entre Chile y Argentina también tuvo eco por medio del senador oficialista Kenneth Pugh. La autoridad destacó que “lo que ha hecho Chile es reafirmar su posición que quedó estampada en Decreto Supremo N° 95 del Ministerio de Relaciones Exteriores (…) Por lo tanto y tal como lo señalado el Canciller nadie se apropia de lo que le pertenece”.

En tanto, el presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen, fue consultado este lunes sobre el dilema limítrofe. Según sus palabras, el desacuerdo entre Chile y Argentina “no tendría por qué escalar” porque “creo que hemos logrado solucionar problemas con Argentina sin llegar a temas judiciales”.

Consultado el presidente sobre la reacción del gobierno Argentino, Paulsen respondió que cuando los países vecinos a Chile están con problemas políticos, “acuden a los problemas limítrofes que puedan tener con Chile”.

“Yo espero creer que eso no sea así. El presidente Fernández no pasa por su mejor momento político y espero que más bien los réditos políticos positivos que pueda sacar sean poder, en conjunto con Chile, tener una solución amistosa, pacífica, que busque construir dos países hermanos que miren el futuro”, dijo Paulsen.

Ex cancilleres se alinean con el Gobierno

El ex canciller chileno, Heraldo Muñoz.

Un grupo de ex cancilleres chilenos también expresaron sus posiciones durante este fin de semana sobre el dilema marítimo con Argentina. Entre quienes sacaron la voz se encuentra el ex canciller Mariano Fernández, el Demócrata Cristiano Ignacio Walker y el ex candidato presidencial, Heraldo Muñoz.

El ex canciller en el segundo mandato de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, respaldó la decisión del gobierno chileno y destacó que “con ello se establece el alcance, hasta dónde llega la jurisdicción de Chile sobre el lecho y el subsuelo marino”.

“Comparto plenamente la publicación actualizada de la Carta Náutica de Chile con los derechos de nuestra plataforma continental en el mar Austral. Con ello se establece el alcance, hasta dónde llega la jurisdicción de Chile sobre el lecho y el subsuelo marino. Esto es importante, es un tema de Estado, donde no hay diferencias entre el Gobierno y la oposición”, dijo Heraldo a Emol.com.

El ex canciller chileno, Ignacio Walker.

El ex canciller en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, Ignacio Walker, destacó que lo realizado por Chile “no debiera sorprender a nadie” porque con este decreto el país “reafirma los derechos de Chile en el mar Austral”.

“Lo que ha hecho la actualización de esta Carta Náutica no debiera sorprender a nadie, porque es reafirmar los derechos de Chile en el mar Austral, no a la luz de un acto unilateral de Chile, sino a la luz de la Convención de Derechos del Mar y del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Así que yo comparto plenamente lo que ha hecho el Presidente y el Canciller”, manifestó Walker.

Walker además destacó que con el decreto el Gobierno chileno “ha hecho lo que la política exterior siempre ha hecho, que es explicitar y consolidar la postura de Chile en relación al Tratado de Paz y Amistad de 1984”.

Finalmente el ex canciller Mariano Fernández destacó que “nosotros tenemos que preocuparnos de nuestros intereses y cualquier discrepancia con Argentina debemos solucionarla a través del diálogo”.

