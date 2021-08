Nicaragua: el régimen de Daniel Ortega arrestó al abogado del candidato opositor Félix Madariaga

Royer Reyes, abogado de Félix Maradiaga, fue detenido por la policía de Ortega en Nicaragua

El abogado nicaragüense Roger Reyes, defensor del arrestado aspirante presidencial por la oposición Félix Maradiaga, fue detenido por la Policía Nacional, denunció este sábado la Unidad Nacional Azul y Blanco, organismo al que pertenece.

”Denunciamos que Roger Reyes, integrante de nuestro Consejo Político, fue secuestrado a eso de las 20:30 de la noche de este viernes 20 de agosto (02:30 GMT de este sábado) por la Policía orteguista”, señaló la Unidad Nacional en una declaración.

Hasta el momento se desconoce el paradero del abogado, que fue detenido en las inmediaciones de una gasolinera, en Managua, indicó la fuente.

El precandidato a la Presidencia de Nicaragua por la oposición Félix Maradiaga (EFE/ Jorge Torres/Archivo)

”Exigimos que se respete su integridad física. Roger, al igual que las más de 140 personas presas políticas, no es un delincuente. Solo han demandado una Nicaragua libre y justa”, agregó.

De momento la Policía Nacional no ha confirmado ni negado que haya aprehendido al abogado de Maradiaga, quien aspiraba a la Presidencia por la Unidad Nacional, sin personalidad jurídica, y que luego se acercó al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), al que las autoridades electorales recientemente ilegalizaron.

Reyes se convierte en el trigésimo tercer opositor en ser arrestado desde el 28 de mayo pasado en Nicaragua, país que se prepara para las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que el presidente del país, el sandinista Daniel Ortega, buscará una nueva reelección.

Imagen de archivo. Policías escoltan el vehículo de Félix Maradiaga, aspirante a candidato del grupo opositor Unidad Nacional Azul y Blanca (UNAB), al salir de la Fiscalía General de la República de Nicaragua tras ser citado por las autoridades, en Managua, Nicaragua (REUTERS / Carlos Herrera)

En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, también ha aprehendido a un ex canciller, dos ex vicecancilleres, un ex embajador, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama y cinco dirigentes opositores.

Además, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, una abogada y defensora de los derechos humanos, un politólogo y especialista en sistemas políticos y electorales, un periodista, un comentarista, dos extrabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.

En la imagen el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (EFE/Archivo)

Otros dos aspirantes a la Presidencia de la oposición, María Asunción Moreno y el ex líder de la “Contra” Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad.

Ortega, un ex guerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Ortega ha acusado a la oposición de intentar derrocarlo con el apoyo de Washington.

Su gobierno ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea, acusado de atentar contra los derechos humanos y por la represión contra sus opositores desde el estallido de manifestaciones en su contra en 2018.

(Con información de EFE)

