Jair Bolsonaro habló sobre el toque de queda en la Argentina: “El Ejército en las calles para mantener al pueblo en casa”

Imagen de archivo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante ceremonia en Palacio Planalto. Esta mañana reflejó las medidas impuestas por Alberto Fernández a la población argentina por la pandemia de COVID-19 (Reuters)

En lo que promete ser un nuevo cruce diplomático, el presidente brasileño Jair Bolsonaro se refirió a las sorpresivas medidas restrictivas que adoptó el gobierno argentino para controlar la pandemia del coronavirus, entre las que se destacan el toque de queda y el cierre total de la educación presencial. El jefe de estado del gigante sudamericano emitió un tuit en el que resaltó no sólo la prohibición de circular sino la presencia de fuerzas militares en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, tal como anunció anoche el argentino Alberto Fernández.

“El Ejército Argentino en las calles para mantener al pueblo en casa. Toque de queda entre las 20 horas y las 8 horas (sic). Buen día a todos”, tuiteó Bolsonaro, con una imagen de Infobae en el que se resaltaba la medida. Su siguiente posteo se refirió a la tarea que está realizando las fuerzas de su país, al resaltar que “transportan 320 kilogramos de material de salud y vacunas contra el covid para el municipio de Boca do Acre, en el Amazonas”.

Jair Bolsonaro habló sobre el toque de queda en la Argentina y el Ejército en las calles (Twitter)

Consultado sobre la declaración de Bolsonaro durante una larga entrevista en la emisora argentina Radio 10, Fernández intentó aclarar que la prohibición para que la población circule durante casi la mitad del día no podía encuadrarse dentro de un toque de queda. “Habría que explicarle un poco a Jair Bolsonaro cómo funciona la Constitución”, señaló el presidente argentino, quien después de varios días de convalecencia tras contraer coronavirus fue dado de alta este miércoles.

“En Argentina no hay toque de queda; en Argentina las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior... yo tengo una gran valoración de nuestro Ejército, nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea, que han colaborado de un modo magnífico en la pandemia; ahora les he pedido que me ayuden a montar postas sanitarias para que podamos aumentar los testeos y atender alguna situación que sea necesario atender”, dijo el mandatario.

El anuncio de la presencia del Ejército en las calles fue hecho por Fernández al mismo tiempo en que informaba sobre el control que ejercerán las fuerzas federales para que nadie circule entre las 8 pm y las 6 am a partir de este viernes. Luego de la comunicación del nuevo decreto presidencial en el que se informaron las medidas, varios sectores de la capital argentina y de zonas suburbanas hicieron protestas en desacuerdo con una nueva cuarentena.

Las medidas

Fernández decidió avanzar con un paquete de medidas más duras para intentar enfrentar el avance de la segunda ola de coronavirus. Después de reunirse con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, resolvió restringir aún más la circulación, suspender las clases presenciales por dos semanas y prohibir las actividades deportivas, culturales, sociales y recreativas. También el toque de queda entre las 20 y las 6.

Todas las medidas nuevas serán implementadas únicamente en el área metropolitana que comprende la Ciudad de Buenos Aires y lo que se conoce como el Gran Buenos Aires, el escenario geográfico donde más impactó la segunda ola de coronavirus. Sin embargo, el Presidente les pidió a los intendentes y gobernadores que lo acompañen en “este momento difícil” y les abrió el camino para que se adhieran a las medidas.

Frente al aumento de los casos, el Gobierno decidió suspender la educación presencial a partir del lunes 19 hasta el viernes 30 de abril. Se retornará a la modalidad virtual en los tres niveles educativos. Era una de las actividades en las que el mandatario pretendía no ceder. Salvo las clases virtuales, que empezarán el lunes, todas las medidas anunciadas por el Presidente entrarán en vigencia a partir del viernes.

En tanto, las restricciones a la circulación serán entre las 20 y las 6 de la mañana. En los próximos 15 días quedan suspendidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados. Además, las actividades comerciales funcionarán entre las 9 de la mañana y hasta las 19. Las actividades gastronómicas funcionarán con la modalidad de entrega a domicilio luego del horario permitido.

El Gobierno consideró que el mayor riesgo de transmisión se produce en las actividades sociales y recreativas nocturnas, donde no hay dos metros de distancia y se producen aglomeraciones. Por eso decidió implementar nuevas medidas, más duras y focalizadas. Este jueves, además, Fernández sumó a los centros comerciales y anunció una compensación de 15 mil pesos para aquellas personas que ya perciben subsidios sociales.

