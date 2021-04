El frustrado intento de detención al rapero Maykel Osorbo muestra cómo la sociedad cubana desafía a la dictadura castrista

Intento detención al rapero Maykel Osorbo.

El pasado domingo decenas de personas se congregaron para evitar que Maykel Osorbo, uno de los intérpretes de la canción “Patria y Vida”, fuera detenido por la dictadura cubana cuando se dirigía a comprar algo.

Los vecinos impidieron que se lo llevaran y, en una escena poco común en Cuba, transmitida en vivo por redes, decenas de personas salieron a la calle para apoyarlo y cantaron a coro varias veces la canción Patria y Vida al tiempo que gritaban consignas contra el gobierno.

“¡Abusadores! ¡Asesinos!”, se escuchaba a la gente gritar a los agentes de la dictadura cubana, que intentaban infructuosamente detener al artista.

La periodista y activista cubana, Marta María Ramírez, radicada en La Habana, aseguró que en los años 90 cercos a disidentes tradicionales a veces eran rotos por vecinos para llevar alimentos, pero que nunca había algo como lo que hicieron los vecinos del barrio San Isidro al impedir la detención del rapero.

“Creo que la canción Patria y Vida marcó esa acción, sumado a la huelga del Movimiento de San Isidro en noviembre pasado y al tratamiento que la prensa oficialista está dando en la televisión cubana a los activistas. Por favor, la policía política se llevó preso hasta al payaso que iba actuar para los niños de un barrio precarizado, del que nadie se encarga”, dijo la periodista a INFOBAE.

Tras los hechos, una fotografía de Osorbo se volvió viral: el artista con el puño en alto y las esposas aún en una muñeca.

“Para mí la imagen de un hombre con un niño en brazos liberándolo, poniendo sus cuerpos de escudo, la bicicleta que le entregan para que huya, la huida, Maykel con las esposas y el puño en alto, y el coro a Díaz Canel, con todo dicen que ya no se puede más, no solo con la crisis económica, sino con la represión, la falta de libertades de expresión, individuales. Todo arreciado en este año de cuarentena”, agregó la periodista

Maykel Osorbo levanta el puño aún con la esposa en la mano.

“Esto es una peregrinación a la LIBERTAD. Ni más ni menos. Estamos aprendiendo a asumir la patria nuestra imagen y semejanza porque eso también nos lo habían quitado. Repito las Palabras de Eloy Viera para lo que pueda pasar: El delito de resistencia no existe, ante este tipo de arbitrariedades actuamos en legítima defensa. ¡Grande Maykel! ¡Grande ese pueblo que lo defendió!”, escribió en Facebook la profesora de arte y activista cubana Anamely Ramos.

Esta no es la primera vez que el régimen castrista hostiga al artista cubano, en marzo lo intentaron detener dos veces en 48 horas.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, denunció en aquel momento la detención del rapero en sus redes sociales. “Acaban de detener nuevamente al rapero Maykel Osorbo, intérprete de `Patria y vida´. Segunda vez que lo detienen arbitrariamente en 48 horas”, señaló en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Exigimos su liberación inmediata y el cese de estos abusos sistemáticos en contra de artistas y periodistas disidentes”.

Iliana Hernández, disidente cubana y reportera de CiberCuba, lo calificó como “uno de los exponentes del éxito Patria y Vida al que la dictadura tanto quiere apagar”.

En en una entrevista con el sitio Cubita Now, Maykel Osorbo se definió así: “Por supuesto que soy marginal. Yo me crié sin mamá ni papá, tengo un cuarto grado de estudio, pasé por centros de rehabilitación de menores. Esa es mi vida. No puedo pretender ser lo que no soy. Yo no soy político ni aspiro a serlo. Pero siendo marginal sí soy artista, y sí soy alguien que está intentando hacer algo bueno, algo bonito por la gente que lo rodea. Y adoro a mis vecinos y mis vecinos me adoran, porque si mi lenguaje a veces es vulgar mis acciones no lo son”.

La canción “Patria y Vida”, abiertamente contraria al régimen de la isla y sus políticas, es una contraposición a la consigna revolucionaria cubana “Patria o muerte”. En ella se alude a acontecimientos recientes como la protesta en noviembre pasado del Movimiento San Isidro, que acabó con el desalojo y detención de artistas y activistas encerrados en huelga de hambre en protesta por la detención del rapero contestatario Denis Solís.

Intento detención al intérprete de “Patria y Vida”.

Además de lo ocurrido con Osorbo, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara del contestatario Movimiento San Isidro fue detenido el lunes en La Habana con tres personas más, cuando trataba de entregar dulces a los niños como parte de una performance.

En el este del país también fueron aprehendidas Nelva Ismarays Ortega, esposa del opositor José Daniel Ferrer, actualmente en huelga de hambre, y su hija Fátima Victoria Ferrer, de 16 años.

Sobre el opositor José Daniel Ferrer, Osorbo dijo que la dictadura cubana lo quiere muerto, por esa razón en un video le pide al líder opositor que termine su huelga de hambre. “Esta gente (la dictadura) son unos asesinos, hermano”, manifestó el rapero en un video subido a su cuenta de Facebook.

Otero Alcántara fue detenido cuando trataba de romper el bloqueo policial para entregar golosinas a los niños de la zona.

“#ATENCIÓN| Han sido detenidos arbitrariamente @LMOAlcantara, @KireniaYalit, @HectorValdes_91 y Esteban. Desconocemos su paradero”, indicó el Movimiento San Isidro en su cuenta de Twitter.

Un despliegue de policías uniformados y vestidos de civil impidió este lunes que activistas del Movimiento San Isidro entregaran golosinas a los niños, constató la AFP.

El opositor José Daniel Ferrer señaló en un video grabado y emitido durante la rueda de prensa que mantendrán la huelga de hambre porque las causas que la motivaron "continúan y se agravan día a día". EFE/EMILIO LÓPEZ/Archivo

Las patrullas bloquearon las esquinas de la calle en la que vive Otero, artista de performance y pintor, en el bohemio barrio de San Isidro, en La Habana Vieja, e impidieron el acceso.

Otero Alcántara había anunciado este lunes temprano en Twitter la celebración del “cumpleaños colectivo de los niños de San Isidro”, en apoyo a los disidentes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que aseguran estar en ayuno voluntario desde hace 17 días, encabezados por su líder, José Daniel Ferrer.

Por la tarde, Ferrer informó que su esposa y su hija fueron detenidas cuando acudían a auxiliar a otra mujer que también estaba en ayuno y se encontraba debilitada, en Santiago de Cuba, al oriente del país.

“Fueron detenidas por un auto patrulla (...) se llevaron hacia la segunda unidad policial de Santiago de Cuba a mi esposa y a mi hija”, dijo a la AFP Ferrer, vía Whatsapp.

El líder opositor se mantiene en ayuno con 30 seguidores debido a que las autoridades suprimieron la entrega de raciones de comida a personas en extrema pobreza, en la sede de la organización.

Estos nuevos episodios de protesta social, con el telón de fondo de una fuerte crisis económica y bajo el impulso de Internet, llegan dos semanas antes del congreso del Partido Comunista de Cuba, que marcará la jubilación de Raúl Castro.

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con base en Madrid, solo en marzo de 2021 se contabilizaron al menos 478 acciones represivas en Cuba, de las cuales 114 resultaron en detenciones arbitrarias. El régimen no está dando el brazo a torcer, y arremete contra aquellos que se atreven a alzar su voz. Los artistas detrás del éxito de Patria y Vida son víctimas de una campaña de desprestigio en los medios propagandísticos oficiales, en los que se los califica de delincuentes financiados por la CIA.

