“Patria y Vida”: la canción que enfurece y hace temblar a la dictadura de Cuba

“¡Ya no gritamos Patria y muerte, sino Patria y Vida!”, “el Pueblo pide libertad, no más doctrina” y “Cuba es de toda la gente”, son varias de las frases que provocaron la reacción furibunda del régimen de La Habana que enfureció por la canción “Patria y Vida”, interpretada por varios artistas. El diario Granma -órgano oficial de comunicación del Partido Comunista de Cuba- cargó este jueves las tintas contra la melodía, en la que cantantes cubanos de fama internacional piden cambios en su país y condenan más de sesenta años de “represión” y “dignidad pisoteada”.

El periódico más importante de la isla publicó hoy en su portada y páginas interiores tres artículos alusivos al tema musical, interpretado por Yotuel Romero (exvocalista de Orishas), Descemer Bueno, Gente de Zona, Maikel Osorbo y El Funky, y que fue estrenado el miércoles en las redes, donde en pocas horas acumuló decenas de miles de escuchas.

Uno de los artículos, titulado “Patria o muerte”, califica de “trapero y cobarde” el tema y de “ratas” a sus autores y afirma que “no hay tiempo para amilanarse ante esos que pretenden pisotearnos la patria con una canción”. “Esos que cantan, lo hacen como si Cuba no les hubiese dado nada, como si se hubiesen hecho artistas en Júpiter, como si no recordaran dónde crecieron y quiénes los abrazaron por primera vez (...)”, prosigue el texto, que señala que “esa canción empantanada de odio intenta burlarse de todo lo que somos” e “intenta cambiar a Cuba por un millón de vistas en YouTube”.

La canción “Patria y Vida”, abiertamente contraria al régimen de la isla y sus políticas, es una contraposición a la consigna revolucionaria cubana “Patria o muerte”. En ella se alude a acontecimientos recientes como la protesta en noviembre pasado del Movimiento San Isidro, que acabó con el desalojo y detención de artistas y activistas encerrados en huelga de hambre en protesta por la detención del rapero contestatario Denis Solís.

También hay referencias a la dolarización parcial de la economía cubana en medio de la grave crisis que atraviesa el país, donde el Estado comercializa desde hace meses en divisas buena parte de los alimentos y productos básicos, pese a que la mayoría de la población no cobra en esa moneda ni puede adquirirla por vías oficiales.

“No hay siquiera el más mínimo atisbo de ingenio, ni una pizca de inteligencia en la burda conversión del lema Patria o Muerte, en Patria y Vida, título de la diatriba”, señala otro de los textos de Granma, que califica la canción de “operación desde Miami”. Según el artículo, que se titula “Cantar a la patria, no contra ella”, “tampoco sorprende la alianza de los protagonistas”.

El texto reconoce que los autores de la canción son “famosos, alguno que otro con talento formado en nuestro sistema de enseñanza” y que tuvieron éxitos comerciales en Cuba, pero agrega que “deslumbrados por el afán de mayores réditos, seducidos por la farándula floridana vinculada a la industria anticubana (...) rasgaron sus vestiduras y evidenciaron la precariedad de sus principios éticos, si es que tuvieron”.

También acusa a los artistas de “reescribir sus historias personales” una vez instalados “cómodamente” en Miami.

En la imagen, Alexander y Randy, integrantes del grupo cubano Gente de Zona, unos de los intérpretes de "Patria y Vida", la canción que enfurece al régimen de La Habana (EFE)

“No más mentiras. El pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte sino Patria y Vida”, cantan estos artistas en la canción. El estribillo recurre al juego de dominó, muy popular entre los cubanos, para lanzar un mensaje de cambio: “Se acabó, tu cinco nueve yo doble dos. Ya se acabó, sesenta años trancado el dominó, mira se acabó, tu cinco nueve yo doble dos. Ya se acabó, sesenta años trancando el dominó”.

”Ya ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando”, dice la canción en referencia al régimen surgido tras el triunfo de la revolución en enero de 1959. Gente de Zona, Yotuel Romero, Descemer Bueno, El Osorbo y El Funky manifiestan cantando su apoyo al Movimiento San Isidro, formado por jóvenes artistas que protestan pacíficamente contra dos leyes de 2018 y 2019 que coartan la libertad de expresión y han despertado la solidaridad de ciudadanos comunes.

En la letra se menciona la irrupción de agentes de Seguridad del Estado el 26 de noviembre a la sede de la agrupación para reprimir a los acuartelados que leían poesía y participaban en una huelga de hambre para exigir la liberación del rapero contestatario Denis Solís. ”Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el Movimiento San Isidro continúa puesto”, cantan los intérpretes, todos ellos muy populares en Cuba y en Miami, donde está la mayor parte del exilio político y una gran comunidad de emigrados de la isla.

”¿Qué celebramos si la gente anda de prisa cambiando al Che Guevara y Martí por la divisa?”, dice “Patria y Vida” en una referencia a la reciente reforma monetaria.Los artistas de “Patria y Vida” hablaron por las redes sociales de lo que les ha movido a unir sus voces. ”Se acabó la mentira, se acabó el engaño, se acabó el encarcelamiento, se acabó la tortura, se acabó la prisión, se acabó de no dejarte ser como tú eres’, dijo Yotuel Romero. Descemer Bueno señaló que “ya la gente se está dando cuenta de lo que pasa y está sintiendo en carne propia lo que va a ser el final de esta dictadura”.Desde Cuba, El Osorbo publicó en sus redes que se trata de “un himno de guerra”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Pueblo turístico de Cuba vuelve a sembrar la tierra ante ausencia de viajeros